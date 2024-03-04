Держава не вимагає від УПЦ МП змінити літургійні звичаї, мову чи календар, а лише розірвати зв’язок з РПЦ, - Держетнополітики

Якщо УПЦ МП вийде зі складу РПЦ, то законопроєкт 8371 не стосуватиметься УПЦ.

Про це заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, передає Цензор.НЕТ.

"Українська держава не вимагає від УПЦ МП зрадити православ’я, змінити літургійні звичаї, мову чи календар. Ми не закликаємо їх стати частиною іншої Церкви. Головне, що вимагає держава – це розірвати зв’язок з РПЦ", - наголосив він під час засідання Ради Церков і релігійних організацій при Чернівецькій ОВА.

За його словами, підпорядкування московському патріархату не є догмою віри, а виключно адміністративним зв’язком.

"Якщо УПЦ МП вийде зі складу РПЦ, то законопроект 8371, на дискредитацію якого витрачено чимало грошей, не стосуватиметься УПЦ. Це відповідає очікуванням не лише українського суспільства, а й є проханням багатьох кліриків, духовенства, і навіть двох митрополитів цієї церкви, які закликали до розриву зв’язків з РПЦ", - додав Єленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру за розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні, - СБУ. ФОТО