Держава не вимагає від УПЦ МП змінити літургійні звичаї, мову чи календар, а лише розірвати зв’язок з РПЦ, - Держетнополітики
Якщо УПЦ МП вийде зі складу РПЦ, то законопроєкт 8371 не стосуватиметься УПЦ.
Про це заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, передає Цензор.НЕТ.
"Українська держава не вимагає від УПЦ МП зрадити православ’я, змінити літургійні звичаї, мову чи календар. Ми не закликаємо їх стати частиною іншої Церкви. Головне, що вимагає держава – це розірвати зв’язок з РПЦ", - наголосив він під час засідання Ради Церков і релігійних організацій при Чернівецькій ОВА.
За його словами, підпорядкування московському патріархату не є догмою віри, а виключно адміністративним зв’язком.
"Якщо УПЦ МП вийде зі складу РПЦ, то законопроект 8371, на дискредитацію якого витрачено чимало грошей, не стосуватиметься УПЦ. Це відповідає очікуванням не лише українського суспільства, а й є проханням багатьох кліриків, духовенства, і навіть двох митрополитів цієї церкви, які закликали до розриву зв’язків з РПЦ", - додав Єленський.
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Хоча би реагувати на антиукраїнську діяльність свідків ворожого патріархату, як на критику зеленського. Ото була би швидка справа.
Для прикладу:
"Головне, що вимагає держава - це розірвати зв'язок з ОПа і РПЦ"
Якби приход сказав би що не буде відвідувати церкву московського патріархату прямо священника і так по всіх церквах
Вони подумали б чи треба далі бути з Москвою чи головне зберегти церковний приход
Але в нас народ який ходить до церкви не вважає що Росія є агресором
Треба взагалі б розірвати всі будь-які зв'язки з Росією
Народ гине від обстрілів, а в церквах моляться за
Смердючого Кирила
За те що він благословляє кацапів убивати українців ?
Бо в біблії написано що ворогів треба прощати ?
Якщо так, то боротьба за звільнення буде чогось варта, коли народ йде на контакт з ворогами і не вважає їх за ворогів
В мене в будинку такіх бабусь 4штуки.у них і сини і внуки воюють,самі бабці свічки окопні роблять для хлопців.а як неділя так і біжать до фсбшніків у рясах.і нічого з цього приводу слухать не хочуть.я туди 20 років ходила і буду надалі ходить
Може досить цього цирку? Достатньо лише виконувати закони прийняті минулою владою!
Це, як має виглядати. Вони залишаться церквою мацковскага патріархата, тільки дадуть чесне піонЄрське, що не будуть підтримувати зв'язок з гундяєвиським сатанатом?
Виконуйте Закон!
20 грудня 2018
Рада зобов'язала УПЦ МП змінити назву"Якщо церква підпорядковується церкві російській, вона повинна називатися не українською, а російською". (рпц в Україні)
27 грудня 2022
Конституційний суд дійшов висновку, що закон, який вимагає змінити назву Української православної https://suspilne.media/tag/cerkva/ церкви Московського патріархату із вказуванням на її приналежність до Росії, відповідає нормам Конституції.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Я особисто пам'ятаю, як керівництво Парламенту обіцяло нам це зробити, увага, до Великодня. Минулого року. Особисто. Сьогодні вже рік пройшов. Росіяни вбивають священиків ПЦУ.
Ця філія ФСБ в Україні не дозволяє відспівувати наших воїнів. І це задовільняє владу сьогодні? Тому третя наша вимога, ще раз повторю, дуже жорстка, вже найближчого засідання законопроєкт про заборону цієї філії ФСБ має бути ухвалений Парламентом.