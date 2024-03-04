Росіяни посилюють присутність спецпризначенців на ТОТ через проведення "виборів президента РФ", - ЦНС
До тимчасово окупованих українських міст прибувають нові загони російських спецпризначенців. Це пов’язано з президентськими виборами в Росії в березні.
Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зокрема фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців на тимчасово окуповані території України.
"Кураторство над усіма підрозділами отримало російське ФСБ. Ключова ціль – пошук підпілля, аби ті не зривали процес проведення так званих виборів президента РФ", - йдеться у повідомленні.
Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у "пропагандистській постановці Кремля під назвою "вибори".
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протоколи, вже давно заповнені, явка і проценти прописані.
знімуть пару трійку пропагандисткіх репортажів, про небивалую явку, і будуть усцикатися від щастя у скабєєвой.
то, навіщо посилювати присутність? у них, на болотах, вже почалося бродіння.