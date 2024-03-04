УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5899 відвідувачів онлайн
Новини Війна
364 0

Доба на Донеччині: Росіяни обстріляли 3 райони, поранення дістали 19 осіб

донеччина

Російські загарбники протягом доби 10 разів обстріляли Донецьку область.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

В Очеретинській громаді у Новоселівці Першій пошкоджено школу, зруйновано будинок. У Красногорівці пошкоджено 2 будинки. Численних обстрілів зазнала Новогродівська громада: у Миколаївці пошкоджені 2 двоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 заклади освіти, 2 крамниці, кав'ярня, церква і адмінбудівля; у Звітному пошкоджено 7 будинків; у Комишівці - 1 будинок. У Покровську поранено 3 людини, у Кураховому - 16 людей.

Краматорський район.

В Іллінівській громаді пошкоджено 1 об'єкт у Калиновому. Обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинок і адмінбудівлю.

Так, протягом доби росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 осіб, зокрема 55 дітей.

Читайте: Зафіксовані пуски КАБів на Донеччину, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (28717) Донецька область (8595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 