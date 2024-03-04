Єврокомісія найближчим часом надасть офіційну пропозицію щодо використання заморожених російських активів на користь України, - Euractiv

Минулого тижня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що настав час розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військових поставок для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Видання зазначає, що раніше заморожені активи РФ планували використати на відновлення України, а зараз розглядають питання використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України

"Ми говорили, що непередбачений прибуток буде використано для відновлення України. Однак насамперед має бути країна, яку можна відновлювати, і тоді такий крок мав би абсолютний сенс",- наголосив один з дипломатів ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфіскація заморожених російських активів не замінить допомогу США Україні, - міністр фінансів США Єллен