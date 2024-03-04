УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5899 відвідувачів онлайн
Новини
972 11

Єврокомісія найближчим часом надасть офіційну пропозицію щодо використання заморожених російських активів на користь України, - Euractiv

боєприпаси

Минулого тижня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що настав час розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військових поставок для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Видання зазначає, що раніше заморожені активи РФ планували використати на відновлення України, а зараз розглядають питання використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України

"Ми говорили, що непередбачений прибуток буде використано для відновлення України. Однак насамперед має бути країна, яку можна відновлювати, і тоді такий крок мав би абсолютний сенс",- наголосив один з дипломатів ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфіскація заморожених російських активів не замінить допомогу США Україні, - міністр фінансів США Єллен

Автор: 

Єврокомісія (2166) росія (65415) заморожені активи (565)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Головне не давати ці гроші Zермакам.
показати весь коментар
04.03.2024 10:30
+3
Касапи похерили всі угоди, то треба відповідати ЗЕРКАЛЬНО. Ракета по Харкову, Шольц вагон Таурсів. Злодія треба бити по рукам, а не заспокоювати медитацією.
показати весь коментар
04.03.2024 10:34
+2
Це дуже правильне рішення. Краще на кошти кацапні купувати зброю для ЗСУ, чим передати ЗЕбанутій срані. У ціеї зграї шакалів, які завдяки дебілам, що проголосовали за блазня і його банду нових ліц, при нагадуванні кацапських заморожених коштів починае виділятися слюна, як у собоки Павлова. Розкрадуть до останнього цента.
показати весь коментар
04.03.2024 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне не давати ці гроші Zермакам.
показати весь коментар
04.03.2024 10:30 Відповісти
Це дуже правильне рішення. Краще на кошти кацапні купувати зброю для ЗСУ, чим передати ЗЕбанутій срані. У ціеї зграї шакалів, які завдяки дебілам, що проголосовали за блазня і його банду нових ліц, при нагадуванні кацапських заморожених коштів починае виділятися слюна, як у собоки Павлова. Розкрадуть до останнього цента.
показати весь коментар
04.03.2024 10:31 Відповісти
Не в тему. Друзі, почніть думати. Все оце: нехай ЄС з поляками розбирається, нехай польські силовики розбираються, нехай .., нехай. Подати в Гаазький суд, подати скаргу в ООН. Це не наша проблема !!! То і війна з касапами не наша проблема ? І треба було не захищатись, а йти у міжнародні суди подивитись у вічі Генсеку ООН ? Друзі, йде торгова війна на кордоні. Між Польщею й Україною. Цю війну з українського боку має очолити той, хто відповідає за економіку країни. Тобто той клоунівський Шмаркаль. І звісно Верховний боноупарт. Натомність вони САМОУСУНУЛИСЬ, і думають як ті невігласи, які більше кричать про права, свободи - НЕХАЙ ТАМ пАрішають без нас. У нас проблема з рейтингами на часі. ТО. Аби всі люди та країни дотримувались законів, яких наприймали за всю історію людства, то на Землі царювали би МИР та СПРАВЕДЛИВІСТЬ. І всім народам не потрібні були б УРЯДИ.
показати весь коментар
04.03.2024 10:32 Відповісти
Якщо б на запит про результати роботи мій підлеглий сказав би мені: "Настав час розглянути можливість", - я б вирішив, що він ні хера не робив і не збирається.
показати весь коментар
04.03.2024 10:33 Відповісти
Касапи похерили всі угоди, то треба відповідати ЗЕРКАЛЬНО. Ракета по Харкову, Шольц вагон Таурсів. Злодія треба бити по рукам, а не заспокоювати медитацією.
показати весь коментар
04.03.2024 10:34 Відповісти
це ж очевидні речі.
зе!шмаркля, почне нити, що віддайте всі гроші йому. і гроші біженців, теж віддайте йому.
показати весь коментар
04.03.2024 10:35 Відповісти
Евробалаболы и балаболки!
показати весь коментар
04.03.2024 11:10 Відповісти
найближчими роками
показати весь коментар
04.03.2024 11:13 Відповісти
" ми вам пєрєзванім.."
показати весь коментар
04.03.2024 11:20 Відповісти
Російські активи зараз лише на озброєння. На відбудову, після перемоги.
показати весь коментар
04.03.2024 13:05 Відповісти
 
 