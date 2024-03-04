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Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати, багато хто з них патріотичний, - Малюська

малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що корупціонерів можна відправляти на фронт для захисту України.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати", - зазначив він.

За словами міністра, "вони часто патріоти, просто патріотизм своєрідний і вони жадібні".

"Ну не тільки жадібні, але давайте відверто. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію. Хтось більшим ступенем, хтось меншим ступенем, але це було поширеним і залишається поширеним явищем. Тому говорити "вау, він корупціонер"… У нас було соцопитування, де більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка, або гроші лікарям, освітянам, патрульним. Ну, тобто це явище було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", - пояснив Малюська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про боротьбу з корупцією в Україні: Можна зробити більше

Глава Мін'юсту наголосив, що це не є покарання, це є виконанням загального обов'язку кожного громадянина захищати свою державу.

"І винятків тут не повинно бути. Вони не повинні бути в більш привілейованому становищі, ніж інші, тому що своїм життям вони не ризикують так як це роблять військові. Тому я не розумію, чому люди, які знаходяться у в'язниці, які не є суспільно небезпечними, засуджені за ненасильницький злочин, чому вони мають імунітет і не служать в армії, хоча така потреба є? Є чимало військових командирів, які готові їх брати", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС закликає громадян повідомляти у чатбот про вимагання хабарів у сервісних центрах

Автор: 

корупція (4690) мобілізація (3081) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+19
Сам с того ж болота
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04.03.2024 10:46
+17
Корупціонери патріоти? - шо ж це за патріоти такі - які грошенята з державного карману перекладають у свіи?
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04.03.2024 10:46
+14
Корупціонерам простіше заткнути малюськин рот пачкою баксів.
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04.03.2024 10:46
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Ого, це ж біля мільйона бійців назбирається.
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04.03.2024 10:45 Відповісти
І першими мають йти єлдак, татаров,смірнов, шурма і демченко. Більшість за них корупціонерів немає.
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04.03.2024 11:01 Відповісти
- «В награду за то, что в боях денщик проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника…», а тот в это время обчищал курятники в тылу. (с)
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04.03.2024 12:19 Відповісти
Корупціонери патріоти? - шо ж це за патріоти такі - які грошенята з державного карману перекладають у свіи?
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04.03.2024 10:46 Відповісти
Він же каже, що в них "своєрідний патріотизм", вони ******* країну, бо тут можна обкрадати фактично безкарно, покарання рідкі і смішні.
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04.03.2024 11:31 Відповісти
Сам с того ж болота
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04.03.2024 10:46 Відповісти
Корупціонерам простіше заткнути малюськин рот пачкою баксів.
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04.03.2024 10:46 Відповісти
Підемо далі. Боюсь отримати ... по барабану, але ради Справедливості. І ПРАВДИ. Нічого крім Правди. На кордоні з Польщею знаходиться повних ШІСТЬ БРИГАД. Водіїв, експедиторів. Чого ТЦК бігає по тренажерним залам, а "бригади" такі замучені , що аж плакати хочеться. Для чого Тису перепливати, якщо можна влаштуватись водієм до перевізників. і ЛЕГАЛЬНО стояти в черзі до Божого суду ? ВИСНОВОК. ЧЕРГА на кордоні з боку України фінансується, вигідна і запланована. Рідкісні спроби провезти збіжжя через кордон залізницею - це для пилу в очі !!! Всьо. Крапка.
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04.03.2024 10:48 Відповісти
Розум теж яки у молюска
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04.03.2024 10:48 Відповісти
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04.03.2024 10:48 Відповісти
Татаров

Гройсман

Рєзніков і компанія

Роман Насіров

Кожний другий суддя, кожний другий прокурор.

Смішний ти Малюська. Ти хоча сам в свої слова віриш ????
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04.03.2024 10:48 Відповісти
А https://bastion.tv/sbu-zachishaye-informprostir-cherez-zayavu-hristo-grozyeva_n61151 ТУТ ще більше.
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04.03.2024 11:02 Відповісти
А чому Гройсмана поставили зразу за татаровим? Не змішуйте не змішуване. Час показаав, що самі великі корупціонери це Беня, татаров,єрмак, шурма, смірнов, демченко, резніков і всі його підлеглі по мародерству яєць, всі депутати від "слуг" і "ригів" і звичайно ДБР, яке знищувало наші ППО і флот. А вже за ними йдуть прокурори, судді і деякі із СБУ та ГУР, які ставлять відеокамери у жіночій вбиральні та саунах і кличуть пити каву в Ялту, не помічаючи, як кацапи роблять підкопи у Авдіївці.
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04.03.2024 11:06 Відповісти
Не звертайте уваги, це звичайна практика кацапо-подоляцьких домішувати до свого лайна "папірєднікав"! Цей хоч намагався не палитися - Порошенка не згадав!))
"Ґнілая сєльодка" - вона така.
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04.03.2024 11:20 Відповісти
О так це цілі батальйони можна сформувати-монако та багато іньших...Умєров-починай формування...
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04.03.2024 10:48 Відповісти
"вони часто патріоти, просто патріотизм своєрідний" - даже не знаю, что должно быть в голове, чтобы прийти к такому заключению. Такое впечатление, что кроме дебилов среди представителей нынешней власти больше никого нет.
А коррупционер всегда является "патриотом своей миски", а на страну и ее развитие ему абсолютно наплевать.
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04.03.2024 10:49 Відповісти
Сто в голове должно быть? Квартал 95.
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04.03.2024 10:58 Відповісти
"В ґалавє єво апілкі..."
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04.03.2024 11:00 Відповісти
Коли, 3.14юська піде на фронт?
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04.03.2024 10:49 Відповісти
Він інвалід розумової праці)
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04.03.2024 10:54 Відповісти
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04.03.2024 12:54 Відповісти
Одного малюську на фронт не можна, бо це сорому буде більше за касапського чмобіка..
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04.03.2024 10:50 Відповісти
Патріоти своїх кишень )))
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04.03.2024 10:50 Відповісти
Корупціонер це той хто крав з державної казни,як що я правильно розумію.як може бути патріотом України той хто крав з казни України.ну це нонсенс.
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04.03.2024 10:50 Відповісти
І корупціонерів, і міністрів, і депетатів верховної ( і не верховної ) ради, і силовіків з тилу... Ого скільки назбирається ! Але це словоблудство. По факту стосується лише кріпаків.
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04.03.2024 10:51 Відповісти
Перефразовуючи висловлювання з відомого фільму: "Ти займаєшся корупцією, але ти робиш це не патріотично"
Я завжди думав, що корупція і патріотизм знаходяться з протилежних боків.
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04.03.2024 10:52 Відповісти
Патріот не буде корупціонером і злодієм своєї країни, але корупціонери і злодії в своїй більшості лицемірні фальшиві і брехливі патріоти.Патіотизм їм потрібний.щоб прикриватис ним власну корупцію і награбоване в цієї держави, та народу
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04.03.2024 10:53 Відповісти
Відправляти на фронт тільки, якщо хабарі в гривнях брали!
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04.03.2024 10:54 Відповісти
Резнікова на який фронт відправили від корита?
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04.03.2024 10:54 Відповісти
Конченний на всю голову малюська зовсім рехнувся- "патріотичні" корупционери, це вже просто днище! Це вони тирять з бюджету, і армія недоотримує гроші від великого "патрітизма" ціх мерзот? Пропоную першим відправити рити окопи на фронт цю мерзопакість малюську, а з ним ще "патріотів" з жОпи- янетряпкушашликовича, дерьмака, подляка, хламідію, татарова, жиртрестстефанчука та інших безумних зі "святих" сук урода. Багато ця сволота не нариє, але хоч заважати "дорослим" рятувати Україну не буде.
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04.03.2024 10:54 Відповісти
патріотичні коррупціонери - це пред'ява самим собі?
так скоро і до гімно-мед доберемося
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04.03.2024 10:55 Відповісти
Коррупционеры - патриоты... ну как самих себя не похвалить.
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04.03.2024 10:56 Відповісти
О, ещё одна лазейка для отмазок от сидения нарисовалась. Громогласно называешь кого-то коррупционером, якобы наказываешь приговором, БЕЗ конфискации всего имущества, и даже не заходя на зону якобы отправляешь его на фронт, греть где-нибудь батарею в тёпленьком месте, за украденные же у государства и налогоплатильщиков денежки. В итоге сидеть за коррупцию в этой стране сидеть не будет никто, норм схема, правда?...
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04.03.2024 10:57 Відповісти
Патріотичні коррупціонери це нова геніальна теза. Треба додати у сховище класичних цитат слуг народу.
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04.03.2024 10:57 Відповісти
додано
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04.03.2024 11:00 Відповісти
Идём дальше. Если ты не коррупционер, то ты и не патриот? 73 процента, что вы с Украиной сотворили!
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04.03.2024 11:00 Відповісти
А кто же тогда будет оплачивать платные камеры, наполнять бюджет?
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04.03.2024 11:00 Відповісти
Моллюска командиром назначить.
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04.03.2024 11:01 Відповісти
Кстати, вспомнился вот этот "патриот"...
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04.03.2024 11:04 Відповісти
о, це відомий хряк-поцріот
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04.03.2024 11:06 Відповісти
Так це ж свій. Там ще є в Дніпрі один, здається резнік, що вкрав для своєї коханки мільярди, в Запоріжжі, які сотнями вагонів і контейнерів тирили у народу і армії, помічник керівника офісу президента тимошенко, який возив свою дупу на авто, яке США дали нашим військовим...А чого тільки вартий ще один помічник керівника офісу президента, абдристович, який обдристався сам і обдристує Україну, ховаючись десь за кордоном. Як подивишся збоку, то інкубтором для корупціонерів і зрадників є офіс президента. Де там ще одна "патріотка" юлічка мендель?А ще є "патріоти" петров і іванов, які зранку і до вечора лють помиї на Україну і її реальних патріотів. Всі призивного віку і мають непогану освіту та забезпечення від держави.
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04.03.2024 11:14 Відповісти
буде корумпований полк? чи навіть бригада корупціонерів-спецпризначенців ? ))) куди їх кидатимуть, на грошові потоки окупантів???
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04.03.2024 11:04 Відповісти
том вісім.
як я ждав 5ту повістку - от по ній точно би прийшов!
заголовок малюскін...
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04.03.2024 11:06 Відповісти
Типу "міністр" юстиції, без підпису якого неможливо впровадити жодного антинародного антиукраїнського закону, дебільними заявами, як і дебільними ж відосіками, кожен раз натякає на свою неосудність по причині розумової неповноцінності?! Хитрий хлопчина! Такий собі "бухґалтєр Бєрлаґа"!
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04.03.2024 11:06 Відповісти
З приходом до влади Зелені почали цілеспрямовано й методично вбиваюти мотивацію воювати за Україну. Тепер захист держави у нас переведений в статус покарання.
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04.03.2024 11:08 Відповісти
всіх корупціонерів в штрафбат, і на розмінування або штурми самих складних напрямків.
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04.03.2024 11:08 Відповісти
Ух ты,вся податкова,вся таможня,все силовики и все подслухачки, подглядушки,все мантиносцы,проще говоря вся госслужба в армию,***,эти орды до читы дойдут.
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04.03.2024 11:10 Відповісти
От мені цікаво, скільки доларових мільйонерів служать на фронті рядовими або сержантами?

А друге, Кім Чен Ин навів би порядок із корупцією за півроку!, хоча я не є прихильником Ина!
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04.03.2024 11:10 Відповісти
Я так розумію пан мИнИстр інтерв'ю давав десь під ТЦК із зібраною всім необхідним сумкою.
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04.03.2024 11:11 Відповісти
Командир3 штурмової сказав би з цього приводу "ЗАВАДИ! По черзі, починаючи з КМУ".
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04.03.2024 11:12 Відповісти
ці кловани навіть не розуміють яку херню порять...
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04.03.2024 11:12 Відповісти
Цей поц довбойоб, чи прикидується? Люди добрі, от що нам з оцією ******** робити? Доведуть державу та нас разом до цугундера.
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04.03.2024 11:15 Відповісти
Поддерживаю это решение, те кто совершал преступления не связанные с убийствами и грабежами не являются угрозой.
Я уверен что среди этой категории изьявит желание воевать процентов пятнадцать ( почему то все забывают что это свободный выбор того кто в тюрьме, он если согласится идти на фронт тогда только его мобилизуют) .
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04.03.2024 11:24 Відповісти
Только если в штрафбат.
Иначе это просто способ для коррупционера избежать наказания. Ибо коррупционер на то и коррупционер, что "добазарится" за взятки о том, чтобы его не посылали на передовую, а лучше вообще, чтобы он числился формально в армии, отдавал свою зп полностью командиру, а сам жил у себя дома за 500 км до линии фронта.
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04.03.2024 11:53 Відповісти
Такое было у покойного Пригожина. Достойные люди с зоны пол года кантовались в больничке и выходили на волю
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04.03.2024 16:32 Відповісти
норм схема. Даешь шоколадку доктору из районной, он об этом пишет в полицию. Начинается Дело и опа призвать нельзя. Под следствием.
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04.03.2024 11:37 Відповісти
Знов віскарь текілою запивав і ромом занюхував чи просто чистий кокс без заморочок? Патріотизм в корупціонерах через звичайні окуляри розгледіти нереально, тим більше своєрідний. Але в одному він правий - воювати корупціонерів потрібно відправляти, але для них повинні бути штрафбати.
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04.03.2024 11:39 Відповісти
Почати з малюськи…
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04.03.2024 11:42 Відповісти
Теоритично, це багатотисячний високомотивований бравурно-патріотичний мобресурс.
Практично- добре, як взвод наберуть.
Згадайте минулорічний "розгон" лібєрастичних формувань уZкіх. Коли шляхом об'єднання легіону, корпуса, полку та бата не вдалося зібрати до купи навіть півсотні тіктокерів.
А главлібєраст фейгін теж волав про десятки тисяч бійців
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04.03.2024 11:45 Відповісти
Родич дружини розповідав про такого патріотичного майора-коррупціонера, який займається мародерством, зрізає бойові, якщо не даєш йому відката і так далі. Корупція в армії - то буде велика проблема.
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04.03.2024 11:48 Відповісти
*то дуже велика проблема
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04.03.2024 11:49 Відповісти
аби зеленського любили
він же з тих міркувань ставить на посади
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04.03.2024 11:56 Відповісти
А ви правда вважаєте, що Зеленський ставить на посади всіх майорів?
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04.03.2024 12:30 Відповісти
Думаю, що так. За погодженням єрмака. Вже ж говорили, що на кожного офіцера збирається досьє з його політичними вподобаннями.
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04.03.2024 12:57 Відповісти
Не тільки офіцерів.
Міноборони складає списки бійців, які брали участь в Революції гідності (документ)

Документ у мережі оприлюднив екснардеп Ігор Луценко

У Міністерстві оборони складають списки армійців-майданівців - тих, хто безпосередньо брав участь у Революції Гідності.

Про це https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3364625726894726 повідомив екснардеп і безпосередній учасник Революції гідності Ігор Луценко.

«Спочатку подумав, що фейк, але мені підтвердили з місця, тобто з фронту. Міністерство оборони терміново складає списки військовослужбовців, котрі брали участь у Революції Гідності. Цікаво, цікаво», - написав Луценко.


З метою збору та узагальнення інформації стосовно діючих військовослужбовців підпорядкованих військових частин які брали участь у «Революції Гідності» на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках та створення єдиної електронної бази. Вам не почулось: списки майдановців серед діючих військовослужбовців! Саме такий наказ своїм підлеглим частинам віддало оперативне командування «Схід». Але, за моєю інформацією, ініціатива належить Командуванню Сухопутних військ ЗСУ. За для чого складаються списки тих, кому не байдужа доля країни - вирішуйте самі але дуже сподіваюсь, вчергове, на журналістів які дізнаються про це у тих, хто віддав цей наказ», - зазначив Ковальов.

Водночас депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Фріз у https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/3418180014871966 Facebook повідомила, що така база даних - це можливий список патріотів для притягнення до кримінальної відповідальності та зачищення Збройних Сил України.

Подію прокоментував і речник Генштабу полковник Богдан Сеник. Він зауважив, що потреба у збиранні інформації виникла після прощання із загиблим військовим-учасником Майдану. Потрібно було влаштувати в Києві ритуал вшанування загиблого за участі керівництва, тому й з'явилася ініціатива визначити в лавах ЗСУ усіх учасників Революції Гідності заздалегідь.
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04.03.2024 13:33 Відповісти
Рівень ваших розумових здібностей зрозумілий.
І ні, ані Президент, ані його офіс не займається призначеннями рівня комбатів, комполків чи замкомбрігів.
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04.03.2024 16:13 Відповісти
Хто вам сказав що не впливає ?
Подивіться на зелю він контролфрік з ущемленим самолюбством і численними фобіями.
Звісно це не він наказував слідкувати за журналістами, які пишуть про нього погані речі.
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04.03.2024 16:34 Відповісти
Да камон - не має у президента часу призначати майорів! Ви що думаєте - у нього немає інших справ, чи що? Я вам більше скажу - і Сирський їх не призначає - це теж не його повноваження, він призначає керівників вищої ланки, а не комбатів! Не буває так, щоб керівник держави призначав всіх на всіх ланках - ви занадто високої думки про здібності і можливості Зелі і Єрмака - вони вам не вундеркінди якісь, щоб скрізь встигати і все самим призначати!
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04.03.2024 17:05 Відповісти
Які там справи. Щодня напомажує морду щоб зняти вечірній відосик.
Впевнена, що список кого призначати, а кого звільнити у нього є на столі. І не тільки в ЗСУ. А у всі структури.
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04.03.2024 17:27 Відповісти
Проблема у тому, що ваша впевненість засновується...а ні на чому вона не засновується, розумієте? Це лишень ваші особисті фантазії.
Причому ви самі собі протирічите - з одного боку Зеля у вас нібито займається всіма призначеннями по всій країні, прям до комбатів, а з іншого - він нібитов нічим не займається. І ви навіть не розумієте, що це 2 взаємовиключні твердження. І так, обов'язки президента Украині досить великі
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04.03.2024 18:36 Відповісти
Ну як ні на чому. Він при владі 5 років. Скрізь його люди. Особливо тепер.
Це як мафія. Дивно було би щоб вони лишили лівих осіб.
У вас якісь фантазії, ніби ви живете в демократичній країні.
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04.03.2024 18:45 Відповісти
" Скрізь його люди"


Звідки у нього стільки своїх людей, чи ви глузуєте? Абсолютна більшість - ті ж самі, що були при Порошенку, а багато й при Януковичу, і ранійше.
Ви занадто перебільшуєте можливості Зелі.
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04.03.2024 19:14 Відповісти
Я перебільшую ? Подивіться на мапу України. Територій значно поменшало, як і населення. А ви сумніваєтесь у його можливостях і досягненнях. Не порядок.
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04.03.2024 19:17 Відповісти
Точно бляха, територій поменшало на 17% тому у Зеленського теперь стало людей стільки, що він їх може призначати прям скрізь, навіть на пости комбатів.
Чи ви з глузду з'їхали? У нього людей на посади міністрів не було, куда тим на нижчі посади?!
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04.03.2024 20:03 Відповісти
У Малюськи, як і у всіх "зелених", повністю відсутні стійкі моральні принципи. Це багно за визначенням. Хитрі пристосуванці. Там навіть "подвійна мораль" не приживається. Моралі немає зовсім - "ціль виправдовує засоби".
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04.03.2024 11:51 Відповісти
Малюську комбатом в шрафбат "Земародер".
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04.03.2024 12:05 Відповісти
боже, какие. у е бища нами руководят
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04.03.2024 12:09 Відповісти
І обов'язково поставити їх на керівні посади в забезпечення військ.
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04.03.2024 12:11 Відповісти
Корупціонер НЕ МОЖЕ бути патріотом. якісь дебіли суцільні...
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04.03.2024 13:27 Відповісти
зеленський каже шо він патріот, це під сумнівом а от шо корумпований то 100 % той чекаємо його на прикінці травня в окопі на запорізькому напрямку як корумпованого патріота
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04.03.2024 18:56 Відповісти
 
 