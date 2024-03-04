Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати, багато хто з них патріотичний, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що корупціонерів можна відправляти на фронт для захисту України.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати", - зазначив він.

За словами міністра, "вони часто патріоти, просто патріотизм своєрідний і вони жадібні".

"Ну не тільки жадібні, але давайте відверто. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію. Хтось більшим ступенем, хтось меншим ступенем, але це було поширеним і залишається поширеним явищем. Тому говорити "вау, він корупціонер"… У нас було соцопитування, де більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка, або гроші лікарям, освітянам, патрульним. Ну, тобто це явище було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", - пояснив Малюська.

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Глава Мін'юсту наголосив, що це не є покарання, це є виконанням загального обов'язку кожного громадянина захищати свою державу.

"І винятків тут не повинно бути. Вони не повинні бути в більш привілейованому становищі, ніж інші, тому що своїм життям вони не ризикують так як це роблять військові. Тому я не розумію, чому люди, які знаходяться у в'язниці, які не є суспільно небезпечними, засуджені за ненасильницький злочин, чому вони мають імунітет і не служать в армії, хоча така потреба є? Є чимало військових командирів, які готові їх брати", - додав міністр.

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