Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати, багато хто з них патріотичний, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що корупціонерів можна відправляти на фронт для захисту України.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати", - зазначив він.
За словами міністра, "вони часто патріоти, просто патріотизм своєрідний і вони жадібні".
"Ну не тільки жадібні, але давайте відверто. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію. Хтось більшим ступенем, хтось меншим ступенем, але це було поширеним і залишається поширеним явищем. Тому говорити "вау, він корупціонер"… У нас було соцопитування, де більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка, або гроші лікарям, освітянам, патрульним. Ну, тобто це явище було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", - пояснив Малюська.
Глава Мін'юсту наголосив, що це не є покарання, це є виконанням загального обов'язку кожного громадянина захищати свою державу.
"І винятків тут не повинно бути. Вони не повинні бути в більш привілейованому становищі, ніж інші, тому що своїм життям вони не ризикують так як це роблять військові. Тому я не розумію, чому люди, які знаходяться у в'язниці, які не є суспільно небезпечними, засуджені за ненасильницький злочин, чому вони мають імунітет і не служать в армії, хоча така потреба є? Є чимало військових командирів, які готові їх брати", - додав міністр.
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Гройсман
Рєзніков і компанія
Роман Насіров
Кожний другий суддя, кожний другий прокурор.
Смішний ти Малюська. Ти хоча сам в свої слова віриш ????
"Ґнілая сєльодка" - вона така.
А коррупционер всегда является "патриотом своей миски", а на страну и ее развитие ему абсолютно наплевать.
Я завжди думав, що корупція і патріотизм знаходяться з протилежних боків.
так скоро і до гімно-мед доберемося
як я ждав 5ту повістку - от по ній точно би прийшов!
заголовок малюскін...
А друге, Кім Чен Ин навів би порядок із корупцією за півроку!, хоча я не є прихильником Ина!
Я уверен что среди этой категории изьявит желание воевать процентов пятнадцать ( почему то все забывают что это свободный выбор того кто в тюрьме, он если согласится идти на фронт тогда только его мобилизуют) .
Иначе это просто способ для коррупционера избежать наказания. Ибо коррупционер на то и коррупционер, что "добазарится" за взятки о том, чтобы его не посылали на передовую, а лучше вообще, чтобы он числился формально в армии, отдавал свою зп полностью командиру, а сам жил у себя дома за 500 км до линии фронта.
Практично- добре, як взвод наберуть.
Згадайте минулорічний "розгон" лібєрастичних формувань уZкіх. Коли шляхом об'єднання легіону, корпуса, полку та бата не вдалося зібрати до купи навіть півсотні тіктокерів.
А главлібєраст фейгін теж волав про десятки тисяч бійців
він же з тих міркувань ставить на посади
Міноборони складає списки бійців, які брали участь в Революції гідності (документ)
Документ у мережі оприлюднив екснардеп Ігор Луценко
У Міністерстві оборони складають списки армійців-майданівців - тих, хто безпосередньо брав участь у Революції Гідності.
Про це https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3364625726894726 повідомив екснардеп і безпосередній учасник Революції гідності Ігор Луценко.
«Спочатку подумав, що фейк, але мені підтвердили з місця, тобто з фронту. Міністерство оборони терміново складає списки військовослужбовців, котрі брали участь у Революції Гідності. Цікаво, цікаво», - написав Луценко.
З метою збору та узагальнення інформації стосовно діючих військовослужбовців підпорядкованих військових частин які брали участь у «Революції Гідності» на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках та створення єдиної електронної бази. Вам не почулось: списки майдановців серед діючих військовослужбовців! Саме такий наказ своїм підлеглим частинам віддало оперативне командування «Схід». Але, за моєю інформацією, ініціатива належить Командуванню Сухопутних військ ЗСУ. За для чого складаються списки тих, кому не байдужа доля країни - вирішуйте самі але дуже сподіваюсь, вчергове, на журналістів які дізнаються про це у тих, хто віддав цей наказ», - зазначив Ковальов.
Водночас депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Фріз у https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/3418180014871966 Facebook повідомила, що така база даних - це можливий список патріотів для притягнення до кримінальної відповідальності та зачищення Збройних Сил України.
Подію прокоментував і речник Генштабу полковник Богдан Сеник. Він зауважив, що потреба у збиранні інформації виникла після прощання із загиблим військовим-учасником Майдану. Потрібно було влаштувати в Києві ритуал вшанування загиблого за участі керівництва, тому й з'явилася ініціатива визначити в лавах ЗСУ усіх учасників Революції Гідності заздалегідь.
І ні, ані Президент, ані його офіс не займається призначеннями рівня комбатів, комполків чи замкомбрігів.
Подивіться на зелю він контролфрік з ущемленим самолюбством і численними фобіями.
Звісно це не він наказував слідкувати за журналістами, які пишуть про нього погані речі.
Впевнена, що список кого призначати, а кого звільнити у нього є на столі. І не тільки в ЗСУ. А у всі структури.
Причому ви самі собі протирічите - з одного боку Зеля у вас нібито займається всіма призначеннями по всій країні, прям до комбатів, а з іншого - він нібитов нічим не займається. І ви навіть не розумієте, що це 2 взаємовиключні твердження. І так, обов'язки президента Украині досить великі
Це як мафія. Дивно було би щоб вони лишили лівих осіб.
У вас якісь фантазії, ніби ви живете в демократичній країні.
Звідки у нього стільки своїх людей, чи ви глузуєте? Абсолютна більшість - ті ж самі, що були при Порошенку, а багато й при Януковичу, і ранійше.
Ви занадто перебільшуєте можливості Зелі.
Чи ви з глузду з'їхали? У нього людей на посади міністрів не було, куда тим на нижчі посади?!