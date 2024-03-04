З 19 лютого росіяни не виводили ракетоносії у Чорне та Азовське моря, - ОК "Південь"

У Чорне та Азовське моря росіяни виводять на бойове чергування патрульні кораблі. Сьогодні - лише два.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Російські ракетоносії знаходяться у пунктах базування з 19 лютого і не виходили на чергування. У нашій зоні відповідальності ми спостерігаємо, що дійсно виходів ворожих кораблів на бойове чергування у Чорному і Азовському морях останнім часом майже не фіксується", - сказала Гуменюк.

Патрульні кораблі РФ в основному забезпечують охорону й оборону свого пункту базування поблизу Новоросійська.

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"Станом на зараз, за нашими даними, в акваторії Чорного моря є один такий патрулюючий корабель, в акваторії Азовського моря - теж один", - зазначила Гуменюк.