З 19 лютого росіяни не виводили ракетоносії у Чорне та Азовське моря, - ОК "Південь"
У Чорне та Азовське моря росіяни виводять на бойове чергування патрульні кораблі. Сьогодні - лише два.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Російські ракетоносії знаходяться у пунктах базування з 19 лютого і не виходили на чергування. У нашій зоні відповідальності ми спостерігаємо, що дійсно виходів ворожих кораблів на бойове чергування у Чорному і Азовському морях останнім часом майже не фіксується", - сказала Гуменюк.
Патрульні кораблі РФ в основному забезпечують охорону й оборону свого пункту базування поблизу Новоросійська.
"Станом на зараз, за нашими даними, в акваторії Чорного моря є один такий патрулюючий корабель, в акваторії Азовського моря - теж один", - зазначила Гуменюк.
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А не виводили з портів, бо ссуться, очевидно. А ще - в них сильно загострились проблеми з логістикою після скорочення поголів'я БДК.
Та й немає сенсу їм зараз підставлятися, з військової точки зору. Система РЕР за північно-західною частиною Чорного моря фактично знищена, виводити ракетоносії "просто так"?!? Раніше, коли вони БАЧИЛИ все, що там плаває, це мало сенс. Могли вивести ракетоносії, могли на гвинтокрилах висадити "оглядову команду". А тепер? Тепер вони не бачать не те щоб берега, а навіть в морі - А-50 не літають, літаків ЗСУ не видно, РЛС-и на Тарханкуті та "вишках Бойко" - побиті. Навіть мрк Іванівець, який "підтримував" контроль шляхів та "загрожував" своїми ракетами "Москіт" судоплавству в регіоні - і той пішов крабів кормити.
Саме тому Україна і вийшла на об'єм товарообігу морським шляхом вже на рівень 2021 року... Скінчився "Чорноморський флот" - ледь дихає "чорноморська флотилія".