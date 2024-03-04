МЗС РФ викликало посла Німеччини через витік розмови офіцерів ВПС про постачання Taurus Україні
До МЗС Росії у понеділок, 4 березня, викликали німецького посла у Москві через злив секретних переговорів німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні. Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства.
Про це повідомляє російський пропагандистський ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що посол Німеччини прибув до МЗС РФ, "куди його викликали через розмову офіцерів ФРН щодо атак на Кримський міст".
Витік розмови офіцерів ВПС Німеччини
Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
Згодом у Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови.
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От нащо турбувати людей? У московитів же є "Спортлото" - най туди і звертаються!
дип. протокол
шо, отак прямо взяли, і лише одну конкретну конференцію підслухали??? А чому інші не підслухали?? Напевно, "вікно можливостей" було для них зачинене, і лише тільки один раз взяло, і відкрилося.
Московіту вірити, себе не поважати!
Шарікови-окупанти дали потомство 👿
Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.
Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...
Можливо, то такий собі радіоспектакль ... ?
І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето
т. Шольц"
А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?
А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?
"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.
Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.
При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.
Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."
Такий собі радіоспектакль ?