УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5815 відвідувачів онлайн
Новини
5 305 33

МЗС РФ викликало посла Німеччини через витік розмови офіцерів ВПС про постачання Taurus Україні

рф,мзс

До МЗС Росії у понеділок, 4 березня, викликали німецького посла у Москві через злив секретних переговорів німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні. Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства.

Про це повідомляє російський пропагандистський ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посол Німеччини прибув до МЗС РФ, "куди його викликали через розмову офіцерів ФРН щодо атак на Кримський міст".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС Німеччини: Частина інформаційної війни Путіна

Витік розмови офіцерів ВПС Німеччини

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

Згодом у Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова фракції Зелених у Бундестазі Брюггер про прослуховування генералів Бундесверу: Путін намагається дестабілізувати ситуацію в Німеччині

Автор: 

Німеччина (7397) МЗС рф (962) росія (65415) шпигунство (997)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Що значить "викликають"? А на х@й послати кацапню.
показати весь коментар
04.03.2024 11:07
+13
Гопнік викликав поліцію через те, що об'єкту його нападок сусід хоче дати зброю для самооборони.
От нащо турбувати людей? У московитів же є "Спортлото" - най туди і звертаються!
показати весь коментар
04.03.2024 11:04
+10
Той хто вів прослуховування буде відчитувати того, кого прослуховував? Я нічого не переплутав?
показати весь коментар
04.03.2024 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гопнік викликав поліцію через те, що об'єкту його нападок сусід хоче дати зброю для самооборони.
От нащо турбувати людей? У московитів же є "Спортлото" - най туди і звертаються!
показати весь коментар
04.03.2024 11:04 Відповісти
А чи не сам хєр шольц злив цю мишачу возню навколо Таурусів, щоб не давати їх Україні?
показати весь коментар
04.03.2024 12:36 Відповісти
Навіть уявив як у кацапському МЗС будуть бить німецького посла по щоках, а він тільки Яволь, Яволь.
показати весь коментар
04.03.2024 11:06 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
04.03.2024 11:07 Відповісти
Те, що мало бути би навпаки.
показати весь коментар
04.03.2024 11:11 Відповісти
Що значить "викликають"? А на х@й послати кацапню.
показати весь коментар
04.03.2024 11:07 Відповісти
Das ist kein moglich.
показати весь коментар
04.03.2024 11:13 Відповісти
Посол має йти, коли викликають -
дип. протокол
показати весь коментар
04.03.2024 12:38 Відповісти
Мост на Украинской территории...Чего раша то возбудилась?
показати весь коментар
04.03.2024 11:12 Відповісти
тому що касапам міжнародні закони не писані
показати весь коментар
04.03.2024 14:15 Відповісти
Пошліть їх нх. Чи німці всрались, як зазвичай?
показати весь коментар
04.03.2024 11:12 Відповісти
Замість забрати своїх послів- тепер принижуйтесь.
показати весь коментар
04.03.2024 11:15 Відповісти
Той хто вів прослуховування буде відчитувати того, кого прослуховував? Я нічого не переплутав?
показати весь коментар
04.03.2024 11:15 Відповісти
"яку, ймовірно, підслухали росіяни"
шо, отак прямо взяли, і лише одну конкретну конференцію підслухали??? А чому інші не підслухали?? Напевно, "вікно можливостей" було для них зачинене, і лише тільки один раз взяло, і відкрилося.
показати весь коментар
04.03.2024 11:15 Відповісти
Ми гвалтуємо Україну, а ви не лізьте їй допомогтати. Так ?
показати весь коментар
04.03.2024 11:16 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, діє, як і секретар ООН, - глибоко захвильований… після 10 років його війни в Україні!!
Московіту вірити, себе не поважати!
показати весь коментар
04.03.2024 11:17 Відповісти
А не можна німцям дипломатично спокійно так по посольскі сказати " на х#й пішов"
показати весь коментар
04.03.2024 11:17 Відповісти
А чого б країнам ЄС не викликати послів московії для пояснення ракетних ударів по містам і селам України кожного разу ? Можна в ООН небензю Уявляю водіїв послів і нібензі.
показати весь коментар
04.03.2024 11:18 Відповісти
О, як в кацапів підгорає лише від підслуханої розмови. І не бояться сказати що якось підслухали оту розмову. Отже німцям треба врешті-решт надати оті ракети щоб припинити політичну спекуляцію на тих ракетах.
показати весь коментар
04.03.2024 11:25 Відповісти
Преступник который скрывается от суда по уже выписанному ордеру вызывает на ковер немецкого посла. Ето какой то маразм в етом мире. Рашисты каждый день угрожают ядерным ударом по Берлину и их никто не вызывает на обяснения, зато они вызывают немецкого посла на ковер потому что кто то там услышал про уничтожение моста на окупированных территориях.
показати весь коментар
04.03.2024 11:27 Відповісти
***** давно прохавало всю нікчемність західних демократій.
показати весь коментар
04.03.2024 11:32 Відповісти
Нажаль, до 55% німців проти передачі Таурусів. За рахунок колишньої ДДР (оссі), де таких до 70%.

Шарікови-окупанти дали потомство 👿
показати весь коментар
04.03.2024 12:43 Відповісти
Раніше повідомляли:

Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.

Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...

Можливо, то такий собі радіоспектакль ... ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето

т. Шольц"

А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?

А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?

"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.

Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.

При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.

Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."

Такий собі радіоспектакль ?
показати весь коментар
04.03.2024 11:34 Відповісти
Тільки спектакль за участі шольца
показати весь коментар
04.03.2024 12:45 Відповісти
Рібентроп пожалівся Рузвєльту на те, що США постачає літаки та танки до СРСР…
показати весь коментар
04.03.2024 11:40 Відповісти
посол посол ?
показати весь коментар
04.03.2024 11:42 Відповісти
Бідний посол, це ж треба буде якось так дипломатично підбирати слова для послати на три літери, щоб і послати і по посольски було)
показати весь коментар
04.03.2024 12:02 Відповісти
Він слухав як хлопчик що йому кажуть. Цеж німці, вони живут у розових окулярах. Ця країна перетворилась на пацифіську країну. Вони мабудь будуть виражати стурбованість навіть коли до них в хати будуть лізни кацапи, не дай Бог.
показати весь коментар
04.03.2024 20:24 Відповісти
Те як рашисти викривили саму тему з ракетами Taurus вражає своїм цинізмом, хоча й є зрозумілим з точки зору їх побоювання отримання цих ракет силами оборони України. Тому розмови стосовно того яким чином німецьким військовим контролювати чи не використовуються Taurus по території Московії (т.з. "роССії") без безпосередньої присутності, чим стурбований Шольц, вони намагаються виставити як "участь" німців у війні і саме тому намагаються тиснути на Німеччину аби та цієї зброї не надавала. Але тоді, за логікою Москви, у війні проти України безпосередню участь приймають і КНДР з Іраном, що надають озброєння та своїх спеціалістів, і Непал, Сьєра-Леоне, Малайзія, країни Середньої (Центральної) Азії, Сирія, Куба, Білорусь ... чиї громадяни наймаються у лави армії московських нацистів. А що вже казати про західні і китайські комплектуючі у рашистському озброєні?! Захід теж воює проти України разом із китайцями?! Ну тоді тим більше з чого Кремлю перейматися? Усі воюють з усіма! Да, бояться кремляді ракети Taurus, дуже бояться. А Берліну час вже бути більш рішучім, а не давати приводу Москві думати що вона ще для когось виглядає достатньо загрозливою!!! Та й що це за дурацькі вимоги?! Не думаю що ті хто придбав в Німеччині зброю мають якісь застереження по її використанню по території країн котрі напали на країну покупців!!!
показати весь коментар
04.03.2024 12:02 Відповісти
Устав ООН разрешает поставки оружия стране жертве агрессии и наоборот полный запрет стране агрессору !!! но таким странам пофиг на ООН ( Иран , Сев.Корея, Белорусь , Китай, Кыргызтан итд.)
показати весь коментар
04.03.2024 12:09 Відповісти
через пол мира , по интернету, обсуждать вопрорсі глобальной стратегии? Думаю, сами немці и организовали єтот слив, чтобы от них отсали с вопросами по ракетам
показати весь коментар
04.03.2024 13:23 Відповісти
Христо Гроздев казав недавно шо це чмо до керівництва німеччини відноситьмя як до пустого місця. Для пукина тільки США авторитет.
показати весь коментар
04.03.2024 20:20 Відповісти
 
 