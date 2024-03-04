МЗС РФ викликало посла Німеччини через витік розмови офіцерів ВПС про постачання Taurus Україні

До МЗС Росії у понеділок, 4 березня, викликали німецького посла у Москві через злив секретних переговорів німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні. Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства.

Про це повідомляє російський пропагандистський ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посол Німеччини прибув до МЗС РФ, "куди його викликали через розмову офіцерів ФРН щодо атак на Кримський міст".

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Витік розмови офіцерів ВПС Німеччини

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

Згодом у Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови.

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