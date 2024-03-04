Туреччина скоротила експорт до Росії на третину через загрозу вторинних санкцій США

Туреччина скоротила обсяг експорту до Росії на 33% - до $670 млн у порівнянні з $1 млрд за аналогічний період 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Міністерства торгівлі Туреччини.

За підсумками двох місяців року, турецький експорт до РФ становив $1,29 млрд. Роком раніше він перевищував $2 млрд. Нині на Росію припадає всього 3,2% у загальному експорті Туреччини. У лютому лідерами за цим показником стали Німеччина ($1,72 млрд) та США ($1,33 млрд).

Імпорт із Росії до Туреччини минулого місяця також впав більш ніж на третину (36,65%) – з $2 млрд до $1,3 млрд рік до року.

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Зазначається, що схожа тенденція спостерігалася й у січні. Тоді експорт з Туреччини до Росії скоротився на 39%, до $631 млн порівняно з $1 млрд за аналогічний період 2023 року. За низкою товарів торгівля повністю припинилася. Зокрема, це торкнулося машинного обладнання, зазначало джерело Reuters.

Причиною скорочення товарообігу став ризик вторинних санкцій США. 22 грудня 2023 року президент Байден дозволив Мінфіну запроваджувати обмеження проти іноземних фінансових організацій, які допомагають обслуговувати угоди за участю підсанкційних осіб із РФ або сприяють постачанню обладнання російському військово-промисловому комплексу.

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Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з РФ через страх втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі.

У січні аналогічні проблеми виникли з Індією, яка відмовилася приймати 14 танкерів із сахалінською нафтою сорту Sokol після того, як "Роснєфть" не змогла відкрити рахунок в ОАЕ, щоб отримувати оплату в дирхамах.

На початку лютого турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній. При цьому, якщо раніше під обмеження підпадали лише ті, хто перебував під санкціями, то тепер це поширилося майже на всіх.

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