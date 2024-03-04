Рада міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ обговорить розвиток ситуації в Україні - єврокомісар Йоганссон

У понеділок, 4 березня, Рада міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ обговорить розвиток ситуації в Україні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко візьме участь у заході онлайн.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі європейських міністрів заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми також говоритимемо про Україну. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко буде присутнім (на зустрічі - ред.) онлайн. Це надасть іще одну можливість продемонструвати, наскільки ми є рішучими у підтримці українців і України. Тому що ситуація є важливою просто зараз. Дуже важливо з тими коштами, що ми вирішили витратити, підтримати Україну на її шляху до членства в ЄС", - зазначила представниця Єврокомісії.

За її словами, двома іншими важливими темами на порядку денному засідання Ради міністрів ЄС буде координація дій на європейському рівні у боротьбі з організованою злочинністю та контрабандою наркотиків.

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Йоганссон наголосила, що особливе занепокоєння викликає те, що організовані злочинні угруповання все частіше рекрутують дітей у цій сфері.

Міністри внутрішніх справ ЄС продовжать також обговорювати питання міграції та систему нелегальних мігрантів.