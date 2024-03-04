Авіабазу росіян в окупованому Криму атакували ракетами: три військовослужбовці РФ дістали поранення, - росЗМІ
Авіабазу "Гвардійське" армії РФ в окупованому Криму у п’ятницю, 1 березня, атакували двома ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
"Авіабаза "Гвардійське" атакована ракетами в Криму. 3 військовослужбовців поранено", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу ASTRA.
Зазначається, що обстріл стався близько 16 години.
"Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Зазнається, що вибухи у смт Гвардійське пролунали 1 березня.
Топ коментарі
+13 Peter Marcin
показати весь коментар04.03.2024 11:43
+11 Maksim Perepelitca
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+5 Roman Stambul
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раніше, подібну інфу видавали, з відео, або фото підтвердженням.
тепер, це вже, необов'язково?
сирській, під особистим контролем зе!майжебонапарта всіх переміг?
може, ти сфоткаеш?
.
Пєши ісчо...
і шкода , що не вбили більше москальні