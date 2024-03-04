Авіабазу росіян в окупованому Криму атакували ракетами: три військовослужбовці РФ дістали поранення, - росЗМІ

Авіабазу "Гвардійське" армії РФ в окупованому Криму у п’ятницю, 1 березня, атакували двома ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

"Авіабаза "Гвардійське" атакована ракетами в Криму. 3 військовослужбовців поранено", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу ASTRA.

Зазначається, що обстріл стався близько 16 години.

"Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Зазнається, що вибухи у смт Гвардійське пролунали 1 березня.

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