До 12 березня Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах на шляху України до членства в ЄС, - Стефанішина

Україна очікує, що до 12 березня Європейська комісія представить переговорну рамку щодо вступу до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це завила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення", - зазначила вона.

Стефанішина сподівається, що затягувань не буде. Та зауважила, що є "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Єврокомісію.

"Це дуже сумна практика і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях, ми – команда Україна, то так буде залишатися й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні", - додала віцепрем'єрка.

Вона зазначила, що станом на 24 лютого в України був чіткий алгоритм дій, однак "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".

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