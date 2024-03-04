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Новини
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До 12 березня Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах на шляху України до членства в ЄС, - Стефанішина

євросоюз

Україна очікує, що до 12 березня Європейська комісія представить переговорну рамку щодо вступу до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це завила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення", - зазначила вона.

Стефанішина сподівається, що затягувань не буде. Та зауважила, що є "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Єврокомісію.

"Це дуже сумна практика і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях, ми – команда Україна, то так буде залишатися й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні", - додала віцепрем'єрка.

Вона зазначила, що станом на 24 лютого в України був чіткий алгоритм дій, однак "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".

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Автор: 

членство в ЄС (1268) Євросоюз (13472) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (356)


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Топ коментарі
+2
бачите?
як що затримки не буде, то це завдяки особистим талантам зе!поца.
як що будуть затримки, о винен порох.
нєнє, це не тотальна корупція, та суцільна крадіжка, це порох.
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04.03.2024 11:47
+2
цікава подача інфи тут! в заголовку стверджується шо Єврокомісія представить, а в тексті новини зразу ж суттєво інше поточнення: "Україна очікує шо..". Шо перепутані місяці, то вже і не варте уваги, бо по-суті новина ні про шо
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04.03.2024 11:52
+2
Зе-монархія очікує...
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04.03.2024 11:54
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Мабуть, таки не вересня, а березня?
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04.03.2024 11:45 Відповісти
а какая разнітса? 12 вєрєсня хочуть шоп наступного року 19 бєрєзня змогли
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04.03.2024 11:48 Відповісти
"Не пізніше 12 вересня 2024 ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня 2025 країни могли ухвалити рішення", - зазначила вона
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04.03.2024 11:48 Відповісти
-- а мона утром стулья, а дєньгі - вєчєром?
-- мона... только дєньгі впірьот
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04.03.2024 11:55 Відповісти
до 12 вересня якого року???
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04.03.2024 11:46 Відповісти
бачите?
як що затримки не буде, то це завдяки особистим талантам зе!поца.
як що будуть затримки, о винен порох.
нєнє, це не тотальна корупція, та суцільна крадіжка, це порох.
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04.03.2024 11:47 Відповісти
невістка винна.....
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04.03.2024 11:49 Відповісти
цікава подача інфи тут! в заголовку стверджується шо Єврокомісія представить, а в тексті новини зразу ж суттєво інше поточнення: "Україна очікує шо..". Шо перепутані місяці, то вже і не варте уваги, бо по-суті новина ні про шо
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04.03.2024 11:52 Відповісти
на 24 лютого ув "України" був чьоткий план на шашлики
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04.03.2024 11:54 Відповісти
Зе-монархія очікує...
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04.03.2024 11:54 Відповісти
Апетит приходить під час ... ж..ОПі та вЯлічному боноупарту сподобалось ... Пиляти допомогу ЄС та США. На яйця, яблука, на дорогі авто, шашлики в СА. ж..ОПа зробила відкриття для себе. А вступ в ЄС відкриє ДУЖЕ ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ. Можна на яйця вже не звертати увагу. Можна напряму будувати вілли як у боунопарта по сусідству з ним. І залишатись там у разі чого разом до глибокої старості. Робити сценки у трусах як вони познущались над українцями : " ми их сдЄлали! " Так гнусаво, що аж ... смішно. Вонючее касапське бидло завжди буде смердіти !
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04.03.2024 11:55 Відповісти
5-ть "ефективних" менеджерів замість парламенту,кабміну,судової гілки влади,переслідування журналістів,обмеження місцевого самоврядування,бидломарафон...це все не про Євросоюз,це автократія зразка раннього ху@ла.
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04.03.2024 11:57 Відповісти
Активная девка! Как корабельная сосна!Только полудиктаторские "то поки що" режимы не берут в ЕС! Венгрии достаточно!
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04.03.2024 12:00 Відповісти
..це не та гнучка курва, якій, на шляху до євроінтеграції, Порох & Со. "казли мєшают нам жидЬ"?
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04.03.2024 14:25 Відповісти
 
 