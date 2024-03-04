Генштаб Франції пропонував НАТО створити коаліцію для відправлення військ в Україну, - експосол США в Альянсі Даалдер
Начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Буркхард за кілька тижнів до заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ в Україну звертався до союзників по НАТО з пропозицією розглянути такий варіант. Однак партнери категорично відкинули ймовірність направлення своїх військових в Україну.
Про це заявив колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у листі Буркхарда йшлося про ініціативу створити коаліцію країн, які готові надіслати свої війська Україні, зокрема, для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, проведення кібероперацій і розмінування.
"Жоден воєначальник не надішле такого роду листа без чіткої підтримки з боку вищого політичного керівництва своєї країни. І кожен союзник, як мені сказали, відреагував розлюченим "якого біса?", - пише Даалдер.
Країни НАТО "ясно дали зрозуміти, що їхньою відповіддю є рішуче ні", наголосив він.
Попри це, Макрон все ж озвучив таку можливість після саміту в Парижі, присвяченого Україні. Він не виключив відправлення військ в Україну, щоб Росія не змогла виграти війну.
"Захід повинен розглянути всі варіанти, зокрема раніше виключені. Однак робити це слід тихо, за зачиненими дверима. Скидання риторичних бомб демонструє відсутність серйозності та підриває справу", - резюмував Даалдер, згадавши відсутність підтримки України з боку США через розбіжності в Конгресі.
Що цьому передувало
26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.
Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія. Та інші країни НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.
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в нас би оба скока хлопців зразу виявилося...
" і хто її захищав"
Британський експедиційний корпус допомогав захищати Францію і Бельгію на початку війни. То це він по вашому окуповував ті країни?
Здається ви просто плутаєте шо таке "окупація" і шо таке "протекторат".
Ось вам ознаки окупації (яких в Румунії не було) згідно з вікіпєдією:
-Тимчасовість місії, непостійний статус.
-Обов'язкова наявність держави-жертви, адміністрації захопленої території як сторони у відносинах.
-Обов'язкове перебування в стані війни де-юре або де-факто, насильницький характер вторгнення збройних сил окуповуючої сторони.
-Обов'язкове прийняття на себе функцій управління, встановлення своєї адміністрації на окупованій території.
-Обов'язкова відповідність нормам міжнародного права.
-Міжнародне визнання.
Шо таке протекторат нагуглите самі
У русні на війну (в усіх площинах) гроші знайдуться завжди.
Самые смелые будут патроны подавать украинцам
Не самые смелые могут печь круассаны
И петь Марсельезу
Там как раз - про СВОБОДУ, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО
Я не знаю звісно,але в Україні вже
є легіон іноземний,багато іноземців воюють,всі це знають.
Тому краще б дали велику кількість ракет ,та не забороняли ними бити по рашці. Це зберігало б життя українцям та всім хто воює зараз .
@PisateliFilosof
Похищен агентами НКВД в Париже и казнён в 1939 году.