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Генштаб Франції пропонував НАТО створити коаліцію для відправлення військ в Україну, - експосол США в Альянсі Даалдер

макрон

Начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Буркхард за кілька тижнів до заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ в Україну звертався до союзників по НАТО з пропозицією розглянути такий варіант. Однак партнери категорично відкинули ймовірність направлення своїх військових в Україну.

Про це заявив колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у листі Буркхарда йшлося про ініціативу створити коаліцію країн, які готові надіслати свої війська Україні, зокрема, для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, проведення кібероперацій і розмінування.

"Жоден воєначальник не надішле такого роду листа без чіткої підтримки з боку вищого політичного керівництва своєї країни. І кожен союзник, як мені сказали, відреагував розлюченим "якого біса?", - пише Даалдер.

Країни НАТО "ясно дали зрозуміти, що їхньою відповіддю є рішуче ні", наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон хоче очолити Європу щодо питання України, проте Франція може йому цього не дозволити, - Politico

Попри це, Макрон все ж озвучив таку можливість після саміту в Парижі, присвяченого Україні. Він не виключив відправлення військ в Україну, щоб Росія не змогла виграти війну.

"Захід повинен розглянути всі варіанти, зокрема раніше виключені. Однак робити це слід тихо, за зачиненими дверима. Скидання риторичних бомб демонструє відсутність серйозності та підриває справу", - резюмував Даалдер, згадавши відсутність підтримки України з боку США через розбіжності в Конгресі.

Читайте також: Присутність солдатів НАТО в Україні тільки погіршить ситуацію, - спікер польського Сейму Головня

Що цьому передувало

26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія. Та інші країни НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща краще передасть техніку для ЗСУ, ніж відправить свої війська в Україну, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Автор: 

НАТО (6465) Франція (3082)


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Топ коментарі
+19
Теж саме буде відбуватися, коли росія вторгнеться у якусь із країн - членів НАТи.
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04.03.2024 11:55
+13
Авіацію і сили ППО могли б відправити.
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04.03.2024 11:52
+10
У цьому контексті фраза "рішуче ні" виглядає нерелевантно - радше "перелякане ні".
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04.03.2024 11:57
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Авіацію і сили ППО могли б відправити.
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04.03.2024 11:52 Відповісти
Теж саме буде відбуватися, коли росія вторгнеться у якусь із країн - членів НАТи.
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04.03.2024 11:55 Відповісти
росія вже дуже не рада, що вторглась в Україну і зараз ниє про переговори при першій ліпшій можливості. і це факт. а те що пишете ви, то просто припущення чи гадання на кавовій гущі.
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04.03.2024 12:24 Відповісти
кацапи хочуть "мира" на своїх умовах, який би по факту означав повну катітуляцію та рокупацію України !!!
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04.03.2024 13:06 Відповісти
Те, про що пишете ви - це намагання видати бажане за дійсність. На відміну від негативних процесів всередені як НАТО, так і Євросоюзу.
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04.03.2024 13:21 Відповісти
я видаю дійсність за дійсність. а дійсність є такою, шо кацапи сцять напасти на НАТО. загадайте їх ультиматум не Україні, а саме НАТО в листопаді чи грудні 21-го року про забирання манатків на кордони 97-го року інакше кацапи "атвєтят". і що? атвєтілі? НАТО не тільки не забрало свої манатки на кордони 97-го року, але й приблизило ці кордони ще ближче до каців, прийнявши до себе фінів і шведів. і де атвєтка кацапів? кацапи можуть тільки на слабших нападати, типу Молдови, Грузії, України.. тож ваші припущення, що НАТО кудись там розбіжиться, коли кацапи нападуть на когось із блоку НАТО є лише вашими припущеннями.. так, у НАТО немає одностайності щодо введення своїх військ на територію України для допомоги ЗСУ. та це поки так. що буде далі, ми точно не знаємо. і не тому, що НАТО боїться кацапів, а тому, що вони не хочуть, щоб гинули їхні солдати і мирне населення, якщо кацапня взбрикне і почне у відповідь на введення військ НАТО в Україну шмаляти калібрами по країнам НАТО. звісно, вони як політики мають в першу чергу дбати про своє населення. це реальність. хоча прецедент уже є - загинули поляки від удару ракетою. і неважливо чия це була ракета - українське ППО чи кацапська - причина падіння цієї ракети на території Польщі відома - це помийна *********. Тому поступово все йде до того, що країнам НАТО, блоково чи окремо (бо це захист тільки колективний, а коли йдеться про введення своїх військ на територію інших країн, то там стаття 5 не діє) доведеться таки в майбутньому ввести свої війська на територію України, щоб потім не воювати самим з кацапами уже на своїх землях. а зараз вони там всі в надії очікують, а раптом щось на рашці обвалиться і русня забереться з України і припинить війну. наївно? так. але вони будуть вичікувати до останнього, перш ніж ризикувати життями своїх людей, як військових, так і цивільних. так, виглядає дуже цинічно і лицемірно, бо гинуть зараз не їхні люди, а українці.
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04.03.2024 14:59 Відповісти
От як би вони ж ще й силові структури і суддів наших замінили! Тоді б у нас виконувались би всі закони і діло пішло б швидше у правильному напрямку.
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04.03.2024 11:57 Відповісти
не пошло бы. не надо испытывать фантастические иллюзии про запад. там вполне себе и коррупция, и мафия существуют. а приехав в другую страну, им вообще будет пофиг на любые тормоза. на чужестранцах будут рубать бабло не хуже наших
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04.03.2024 12:14 Відповісти
Це ви з персонального досвіду так заявляєте чи як?
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04.03.2024 12:43 Відповісти
я например футбольный фанат. и вижу сколько коррупции и скандалов в футбольной чфере италии, англии, испании. не меньше, чем у нас. так почему в других сферах там должно быть по другому?
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04.03.2024 13:29 Відповісти
Ну, порівняти спорт і суспільне життя - це треба ще вміти. Спорт живе по своїм законам і правилам, які іноді(частіше за все!) і вирішують, що відбувається чи буде відбуватись. Головне, що державні закони діють навіть там, де була сама велика мафія - в Італії. Оце і є основою, а спортивні "мєждусобойчики" більшості пересічних людей навіть і невідомі і який там магнат когось перекупив у іншого магната чи домовився про договірний матч - мало кого хвилює.
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04.03.2024 13:37 Відповісти
У цьому контексті фраза "рішуче ні" виглядає нерелевантно - радше "перелякане ні".
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04.03.2024 11:57 Відповісти
Давно пора. Що кацапи зроблять , аж нічого
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04.03.2024 11:58 Відповісти
не треба тих натівських військ на лінії зіткнення.
змініть наших кордони на півночі від русні білої...
в нас би оба скока хлопців зразу виявилося...
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04.03.2024 11:59 Відповісти
Немецкие генералы слили американцев и британцев. Чего теперь стесняться.
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04.03.2024 12:00 Відповісти
ага - тому і були підвішені...
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04.03.2024 12:03 Відповісти
Підозрюю, що по нападі русні на країні Балтії також будуть дискусії, консультації, а там вже русня все захопить і захищати не буде що з такою «рішучістю».
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04.03.2024 12:01 Відповісти
Країни Балтії і Польща практично не зменшили обсяги торгівлі з немитими...
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04.03.2024 12:06 Відповісти
У нас до повномасштабної також була торгівля, а досі газ для мадярів качаємо, тому є що є.
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04.03.2024 12:24 Відповісти
Че-то напомнило пукина.)

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04.03.2024 12:04 Відповісти
не порівнюй к"й із пальцем.....
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04.03.2024 12:06 Відповісти
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04.03.2024 12:06 Відповісти
"Решительное нет"))) Хоть бы просто на публику повыпендривались немного. А то уже проснулись обосраными.
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04.03.2024 12:06 Відповісти
Що дивує ? Під час Другої світової Європу звільняли СОЮЗНИКИ. У складі червоної армії були українці. Десь 30%. І вони звільняли східні європейські країни, в тому числі Польщу, Німеччину. Проливали кров за чехів, поляків, румун, угорців. Як дивно, і неприємно чути від них тепер, коли Україні потрібна саме рішуча підтримка військами, зброєю, слова боягузів ".. кожен союзник, як мені сказали, відреагував розлюченим "якого біса? " Тобто, коли їм треба допомога, то прийди й спаси. А коли нам, то "якого біса?"
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04.03.2024 12:07 Відповісти
Румуни і угорці воювали на стороні Німеччини. Тож їх українці не "звільняли" а захоплювали
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04.03.2024 12:12 Відповісти
На війні як на війні. Нікого не захищаю. Але вислів Горе переможеним ! ніхто не відміняв. Угорці не були пухнастими зайчиками, коли їх дивізії разом з німецькими зачищали тили на Брянщині та Сумщині. Невже вони думали, що їм це пробачать ?
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04.03.2024 12:22 Відповісти
Кому вибачатись ? Україні чи московії ? По-перше. По-друге, ви вірите що гітлерівці принесли щастя румунам та угорцям ? І позбавитись них можна було шляхом перемовин ? Чи дійсно бойовими діями у Будапешті, і інших містах ? Звільнення від фашизму, від геноциду угорських євреїв дійсно зробила червона армія. Що далі було ? Так ви й самі знаєте. Комуністичні режими. То до чого Україна ? Був Кремль, була КПРС. Були уряди, які контролювались звідти.
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04.03.2024 12:45 Відповісти
Трясця, ти бачив ешелони євреїв з Будапешту біля концлагерів ? Це сталось наприкінці війни. Коли війська вермахту окупували Угорщину, і почали зачистки від євреїв. Коли можна було вже цього не робити. Поразка була відома, але цей фанатизм, деспотизм фашистів набрав обертів. Мені байдуже будь-яка пропаганда. Факти кажуть, свідки свідчать. То скажи це євреям !!!
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04.03.2024 13:06 Відповісти
Солоніна передивилися? . Він звичайно чувак классний, але все ж таки людина, зі своїми симпатіями і антипатіями. Плюс єврей (в хорошому смислі).
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04.03.2024 13:07 Відповісти
Не зовсім вірно. Румунію Германія з наближенням радянських військ до кордонів окупувала, щоб забезпечити нафтою військову промисловість. Щодо Угорщини, то німці побачили які з угорців вояки (тобто зовсім не вояки), і не розмовляти з ними. Просто зайшли війська для оборони.
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04.03.2024 12:17 Відповісти
Зовсім вірно. Румунські і угорські війська офіційно воювали на стороні Німеччини. Щодо окупації Румунії - ось вам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96 стаття на педівікії:
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04.03.2024 12:21 Відповісти
А хіба я заперечив, що армії цих держав не були у складі гітлерівських військ ? Але все змінилось. "Лідера Румунського королівства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83 Іона Антонеску та його прибічників було заарештовано, а країна виступила на боці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції ." Як тільки радянські війська наблизились до кордонів. ТОБТО, перевзуватись стало зручно під наглядом визволителів. Не забувай про 30 % .
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04.03.2024 12:33 Відповісти
Я про те, що Румунію ніхто не окуповував. Принаймні юридично. І воювали вони на стороні німців цілком добровільно. Допоки німці не отримали кіздюлів і не настав час шось швидко вирішувати
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04.03.2024 13:06 Відповісти
Не випробуй мою толерантність до таких як ти. Краще звернись до історії. Вчити тебе, юрист, я не збираюсь. Чув колись про România Mare і кому вона завдячує ? Чув про нафтову промисловість Румунії і хто її захищав ? Для чого ? Крапка.
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04.03.2024 13:11 Відповісти
Не треба псіхувати . Дорослі люди ведуть розмову фактами і аргументами. Ви стверджуєте, що Румунія була окупована. Я навожу дані - шо ні. Яка проблема. Наводьте факти окупації а не вмикайте істерику
" і хто її захищав"
Британський експедиційний корпус допомогав захищати Францію і Бельгію на початку війни. То це він по вашому окуповував ті країни?
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04.03.2024 13:15 Відповісти
Ти сам написав і відповідь "Британський експедиційний корпус допомогав захищати Францію..." Я чітко написав, що "Румунію Германія з наближенням радянських військ до кордонів окупувала, щоб забезпечити нафтою військову промисловість." Гітлер не допомагав Антонеску. Він захищав своє. Німці кинули кораблі у портах Румунії, літаки на аеродромах коли відступали з РУМУНІЇ. Які тобі ще треба аргументи ? Пробий Ю-туб.
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04.03.2024 13:30 Відповісти
Британці теж кинули багато чого, коли тікали від німців. гугліть "операція динамо". КИнули все, місцями навіть легку зброю.
Здається ви просто плутаєте шо таке "окупація" і шо таке "протекторат".
Ось вам ознаки окупації (яких в Румунії не було) згідно з вікіпєдією:

-Тимчасовість місії, непостійний статус.
-Обов'язкова наявність держави-жертви, адміністрації захопленої території як сторони у відносинах.
-Обов'язкове перебування в стані війни де-юре або де-факто, насильницький характер вторгнення збройних сил окуповуючої сторони.
-Обов'язкове прийняття на себе функцій управління, встановлення своєї адміністрації на окупованій території.
-Обов'язкова відповідність нормам міжнародного права.
-Міжнародне визнання.

Шо таке протекторат нагуглите самі
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04.03.2024 13:42 Відповісти
ОК. Якщо вікі каже, що окупація, то значить окупація срср Румунії з 1944 р до 1956 р.
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04.03.2024 19:02 Відповісти
Не свисти, совок меншовартісний. Комуняки нікого ніколи не звільняли. Одна окупація замінила іншу і тривала до 1991 року, а у 2008 відновилася і триває досі.
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04.03.2024 13:42 Відповісти
Примітивізм вашого мислення зашкалює. Австрію звільняли, а Польщу, Чехословакію, Угорщину та Румунію окупували ? ? Для прикладу: "Пра́зька весна́ - період політичної лібералізації в Чехословацькій Соціалістичній Республіці, що тривав від 5 січня до 20 серпня 1968 й закінчився вторгненням у країну радянських військ". І про Угорщину. Відлига 1956 р. "31 жовтня КПРС ухвалив рішення про нову воєнну акцію. 1 листопада на знак протесту проти введення нових військ з СРСР І. Надь проголосив вихід Угорщини з Організації Варшавського договору і звернувся до ООН з проханням про захист суверенітету. 4 листопада його уряд було скинуто внаслідок наступу радянських військ на Будапешт. Бойові дії за участю 17 радянських дивізій продовжувалися до 10-11 листопада." Не можна змішувати 1945 рік з подальшими подіями.
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04.03.2024 18:49 Відповісти
"для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, проведення кібероперацій і розмінування." Цитата для мечтающих о бригадах НАТО на фронте.
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04.03.2024 12:09 Відповісти
Для разминирования они бы понадобились, а все остальное они уже делают.
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04.03.2024 12:13 Відповісти
Хвранцузи мають "павтарить" подвиг Наполеона і спалити Москву!
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04.03.2024 12:27 Відповісти
Кінець Макрону. Ляпєнша його поховає на майбутніх виборах аргументом "он хотєл отправіть нашіх мальчіков в бойню на Украіну!".
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04.03.2024 12:28 Відповісти
Кінець ляпенші, бо головний фінансист у повній дупі.
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04.03.2024 12:31 Відповісти
Значить, глубінка буде менше їсти, охочіше піде на контракт.
У русні на війну (в усіх площинах) гроші знайдуться завжди.
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04.03.2024 12:37 Відповісти
Гроші мають властивість закінчуватись, якщо ти їх витрачаєш на війну.
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04.03.2024 12:39 Відповісти
Європа продовжує платити за нафту за "сірими схемами". Та й газ і ліс китайцям продають. На викопні ресурси завжди знайдеться покупець.
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04.03.2024 12:42 Відповісти
Совєти теж так думали. Ціна сировини з низькою доданою вартістю сильно залежна від кон'юктури зовнішніх ринків.
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04.03.2024 12:50 Відповісти
Кон'юнктура успішно формується руснею: саудіти тепер за неї, а не проти, як в часи Афгану. Тому нафта тримається.
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04.03.2024 15:24 Відповісти
"мальчіков в трусіках"?
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04.03.2024 13:57 Відповісти
Работа французам всегда найдется
Самые смелые будут патроны подавать украинцам
Не самые смелые могут печь круассаны
И петь Марсельезу
Там как раз - про СВОБОДУ, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО
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04.03.2024 12:40 Відповісти
Шо там тех французов несерьезных слушать, бо гарячi, як свiже кiнське лайно... В iх етногенезi , перед тим , як вони навчилися жерти жаб , файно пропрацювала гаплогрупа G. Жабоiди тiльки й того, що не вигуцикують лезгiнку.
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04.03.2024 13:06 Відповісти
А ти в курсі, що жабоїди вже окуповували Москву? А скільки разів окуповували Москву українці?...так ото ж.
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04.03.2024 13:20 Відповісти
Драсти , я ваша тетя(переводится как тиць та й розвиднiлось) , а кто ходил на Москву до французов, ровно 400 лет назад, 11 октября 1618 года... Тогда запорожские казаки ворвались в Москву?
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04.03.2024 13:34 Відповісти
Но вмешался его величество случай. Два французских инженера, которые должны были проводить взрывные работы под крепостными стенами по плану захвата города, переметнулись к защитникам Москвы, будучи недовольными, что им опаздывало польское жалование. Московиты щедро рассчитались с перебежчиками. И французы тупо не взорвали крепостные стены. Если бы французы не предали, то длительность правления династии Романовых была бы не 304 года, а всего пять лет
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04.03.2024 13:43 Відповісти
***** сцикане бити по базах НАТО в Україні бо він сцикун по своїй природі. Французи на вірному шляху.
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04.03.2024 13:14 Відповісти
Україна в НАТО вступати не буде. Натомість НАТО увійде в Україну і це буде початок закінчення цієї війни.
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04.03.2024 13:18 Відповісти
Шлях від Чемберлена до Черчілля у кожного свій.
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04.03.2024 13:24 Відповісти
Пане, а де ви бачили Черчiля? Був Борис, та й того пiшли.
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04.03.2024 13:50 Відповісти
Так ото ж.
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04.03.2024 14:33 Відповісти
І всі дружно обісрались. Особливо Польща. А так нам раніше розказували такий агресивний блок НАТО. Такий агресивний що дальше нікуди.
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04.03.2024 13:51 Відповісти
Це ж кацапська кремлядь вам по ушам терла.
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04.03.2024 13:53 Відповісти
Скільки ниточці не витись, а ***** кацапам буде.
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04.03.2024 13:54 Відповісти
Дивно, захід ракети не дають щоб не дай Боже по рашці не попало ,артилерійських снарядів не дають ,а свій контингент вони чомусь думають надіслати,щоб що? Щоб рашка їх бомбила КАБами та дронами та арт обстрілами?

Я не знаю звісно,але в Україні вже
є легіон іноземний,багато іноземців воюють,всі це знають.
Тому краще б дали велику кількість ракет ,та не забороняли ними бити по рашці. Це зберігало б життя українцям та всім хто воює зараз .
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04.03.2024 14:12 Відповісти
Писатели и Философы

@PisateliFilosof

Похищен агентами НКВД в Париже и казнён в 1939 году.
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04.03.2024 14:30 Відповісти
Дивно, що незгодні. Отримати бойовий досвід ******** війни - це безцінно для військових. Думаю еволюція питання все-таки буде позитивною.
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04.03.2024 14:30 Відповісти
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04.03.2024 14:53 Відповісти
Генштаб Франції пропонував НАТО, але НАТО обісралось. Як і великий прихильник України Шольц.
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04.03.2024 15:32 Відповісти
Це сумно, але більшість країн НАТО сприймає Україну за "троянську коняку",може тому навіть вдосталь зброї не дають ********?
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04.03.2024 17:26 Відповісти
З цього випливає, Україну можуть взяти в НАТО, лише тоді, коли росія не буде загрозою для держав альянсу, але наскільки це реалістично? на мій погляд, зовсім не реально
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04.05.2024 19:45 Відповісти
робимо висновок, що ті, хто тягли нас в НАТО, затягли нас у пастку
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04.05.2024 19:46 Відповісти
 
 