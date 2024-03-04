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Новини Війна
2 019 10

ОК "Південь" про боротьбу з ворожими КАБами: Необхідно заблокувати авіацію ворога

каб,авіабомба

Росія нині володіє чималим запасом керованих авіабомб, то ж найкращих спосіб боротьби з ними - блокування тактичної авіація, яка скидає КАБи.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На керовані авіабомби недоцільно витрачати засоби ППО, які є у нас в наявності. Для того, щоб бити по кожній такій керованій авіабомбі, яких у Росії надзвичайно багато, потрібно дуже багато відповідних снарядів. І при цьому використовувати їх по керованих авіабомбах дуже непродуктивно. Тому мова йде про необхідність застосування превентивних засобів у цій ситуації. Необхідно заблокувати авіацію ворога як спосіб доставки цих керованих авіабомб", - розповіла Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог став рідше застосовувати авіацію, втім удари КАБами все ще завдаються, - Ігнат

Тому очікуючи винищувачів від західних партнерів, зазначила вона, українські війська не сидять склавши руки, а результати роботи наших Повітряних сил по збиттю літаків тактичної авіації красномовно свідчать про те, що завдяки знищенню літаків зменшується кількість керованих авіабомб.

Автор: 

авіація (4138) бомбардування (337) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+7
Але для цього вам треба перш за все знищити кротів, які здають ворогу "де, коли і чим", а потім просто витрачається зброя на порожні аеродроми і результатом є пара поранених в сраку кацапо-макак.
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04.03.2024 12:00
+5
«Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить» Кличко Гуменюк
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04.03.2024 11:56
+4
Закатаємо асфальтом.
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04.03.2024 11:56
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«Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить» Кличко Гуменюк
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04.03.2024 11:56 Відповісти
Закатаємо асфальтом.
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04.03.2024 11:56 Відповісти
Розумна аж страх - так ше ліпше іх на аеродромах бити - там в рази більша кучність
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04.03.2024 11:57 Відповісти
Але для цього вам треба перш за все знищити кротів, які здають ворогу "де, коли і чим", а потім просто витрачається зброя на порожні аеродроми і результатом є пара поранених в сраку кацапо-макак.
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04.03.2024 12:00 Відповісти
складний логічний ланцюг розплутано! тепер мона про це поговорити
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04.03.2024 12:04 Відповісти
А от цікаво, "Залізний купол" був би ефективний проти КАБів?
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04.03.2024 12:10 Відповісти
Лучше бы вы вместо посылать и гробить спецназ на острова устанавливать флаги ради пиара, прошлись бы по рашистским аеродромам в глубоких тылах.
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04.03.2024 12:11 Відповісти
Ворог став рідше застосовувати авіацію, втім удари КАБами все ще завдаються, - Ігнат.
Необхідно заблокувати ворога як спосіб доставки цих керованих авіабомб", - розповіла

на марафоні, геть зашились.
треба якось, розводити в часі, ці говорючі роти, що б хоч якась логіка була.
та й з текстами треба попрацювати, а то зовсім дешевенький ситком виходить.
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04.03.2024 12:14 Відповісти
виходить так .що україні потрібно дати грошей .щоб платити зарплатню дармоїдці корупційній гуменюк.щоб воно вийшло і сказало -що всі нам винні.....чучало виступило і сказало-партнери нам повинні дати.....а ти що робиш в арміїї? яку заплатню отримуєш? і взагалі нахрена ти там потрібна? воююча нища країна .може дозволити собі утримувати різних речників....
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04.03.2024 12:57 Відповісти
"блокування тактичної авіація"? Ви багато пропускали уроки Рідної Мови?
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04.03.2024 16:06 Відповісти
 
 