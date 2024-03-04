ОК "Південь" про боротьбу з ворожими КАБами: Необхідно заблокувати авіацію ворога
Росія нині володіє чималим запасом керованих авіабомб, то ж найкращих спосіб боротьби з ними - блокування тактичної авіація, яка скидає КАБи.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На керовані авіабомби недоцільно витрачати засоби ППО, які є у нас в наявності. Для того, щоб бити по кожній такій керованій авіабомбі, яких у Росії надзвичайно багато, потрібно дуже багато відповідних снарядів. І при цьому використовувати їх по керованих авіабомбах дуже непродуктивно. Тому мова йде про необхідність застосування превентивних засобів у цій ситуації. Необхідно заблокувати авіацію ворога як спосіб доставки цих керованих авіабомб", - розповіла Гуменюк.
Тому очікуючи винищувачів від західних партнерів, зазначила вона, українські війська не сидять склавши руки, а результати роботи наших Повітряних сил по збиттю літаків тактичної авіації красномовно свідчать про те, що завдяки знищенню літаків зменшується кількість керованих авіабомб.
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КличкоГуменюк
Необхідно заблокувати ворога як спосіб доставки цих керованих авіабомб", - розповіла
на марафоні, геть зашились.
треба якось, розводити в часі, ці говорючі роти, що б хоч якась логіка була.
та й з текстами треба попрацювати, а то зовсім дешевенький ситком виходить.