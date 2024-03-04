Жоден із законопроєктів про реформу БЕБ не відповідає вимогам наших партнерів, - Малюська

Після появи листа G7 жоден законопроєкт про реформу БЕБ повністю не відповідав умовам міжнародних партнерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене магістральна лінія – це перемовини з нашими міжнародними партнерами. Реформа БЕБ є умовою для отримання фінансування. Наша дискреція у таких випадках істотно звужується. І ключовою стає відповідність домовленостям з нашим міжнародним партнерами і можливість ці домовленості імплементувати в тексті. Я завжди працюю з текстом, який я контролюю, тому не працюю з депутатським законопроєктом. До появи листа послів G7, єдиний законопроєкт, який відповідав вимогам міжнародних партнерів, був урядовий. Депутатський не відповідав", - пояснив очільник Мін'юсту.

За словами Малюськи, до листа G7 єдине, що відповідало вимогам і відкривало джерело для фінансування – це урядовий законопроєкт.

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"Після появи листа G7 з'явились нові умови, яких не було до цього часу. І тепер ми отримали ситуацію коли жоден законопроєкт не відповідає вимогам наших партнерів, якщо лист G7 вважати також вимогами партнерів", - наголосив міністр.

Малюська зазначив, що після появи листа G7 жоден законопроєкт повністю не відповідав умовам наших міжнародних партнерів.

"Жоден законопроект, який був передбачений міжнародними програмами антикорупційної спрямованості, ніколи він не заходив на друге читання в тому вигляді, в якому заходив на перше. Завжди був коридор для внесення змін. Тому ця історія, мені здається, це відверта маніпуляція і перегинання палки з боку опозиції з тим, щоб знайти найменші недоліки в тексті реформи і подати це так, що це критично погано і уряд поганий", - підсумував глава Мін'юсту.

Нагадаємо, раніше Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який критикував бізнес і посли G7

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