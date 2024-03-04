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Новини
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Жоден із законопроєктів про реформу БЕБ не відповідає вимогам наших партнерів, - Малюська

малюська

Після появи листа G7 жоден законопроєкт про реформу БЕБ повністю не відповідав умовам міжнародних партнерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене магістральна лінія – це перемовини з нашими міжнародними партнерами. Реформа БЕБ є умовою для отримання фінансування. Наша дискреція у таких випадках істотно звужується. І ключовою стає відповідність домовленостям з нашим міжнародним партнерами і можливість ці домовленості імплементувати в тексті. Я завжди працюю з текстом, який я контролюю, тому не працюю з депутатським законопроєктом. До появи листа послів G7, єдиний законопроєкт, який відповідав вимогам міжнародних партнерів, був урядовий. Депутатський не відповідав", - пояснив очільник Мін'юсту.

За словами Малюськи, до листа G7 єдине, що відповідало вимогам і відкривало джерело для фінансування – це урядовий законопроєкт.

Читайте: Закликаємо владу не дурити партнерів і виконати вимоги G7 щодо закону про БЕБ, - Порошенко

"Після появи листа G7 з'явились нові умови, яких не було до цього часу. І тепер ми отримали ситуацію коли жоден законопроєкт не відповідає вимогам наших партнерів, якщо лист G7 вважати також вимогами партнерів", - наголосив міністр.

Малюська зазначив, що після появи листа G7 жоден законопроєкт повністю не відповідав умовам наших міжнародних партнерів.

"Жоден законопроект, який був передбачений міжнародними програмами антикорупційної спрямованості, ніколи він не заходив на друге читання в тому вигляді, в якому заходив на перше. Завжди був коридор для внесення змін. Тому ця історія, мені здається, це відверта маніпуляція і перегинання палки з боку опозиції з тим, щоб знайти найменші недоліки в тексті реформи і подати це так, що це критично погано і уряд поганий", - підсумував глава Мін'юсту.

Нагадаємо, раніше Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який критикував бізнес і посли G7

Також читайте: Дуже хочеться, щоб закон про реформу БЕБ було проголосовано найближчим часом, всі чекають, - Зеленський

Автор: 

законопроєкт (3600) Малюська Денис (402) Бюро економічної безпеки (626)


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Топ коментарі
+14
Так робіть щоб відповідало.
Або йдіть на***й, Малюська.
Якого чорта вносите отсебятіну? Щоб було як розводити корупцію та далі красти?
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04.03.2024 12:10
+13
Малюска, завчасно почав готувати собі ВІП-камеру… А поки що, він чистосердечно зізнався в ОЧЕВИДНОМУ для Західних Партнерів те Патріотів.
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04.03.2024 12:09
+12
ЗаБЕБали - *****!
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04.03.2024 12:10
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то мо' ліквідувати моНАХ те беб та й стане їм
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04.03.2024 12:09 Відповісти
І цього дурня ушастого відправити на фронт окопи рити
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04.03.2024 12:23 Відповісти
Малюска, завчасно почав готувати собі ВІП-камеру… А поки що, він чистосердечно зізнався в ОЧЕВИДНОМУ для Західних Партнерів те Патріотів.
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04.03.2024 12:09 Відповісти
Так робіть щоб відповідало.
Або йдіть на***й, Малюська.
Якого чорта вносите отсебятіну? Щоб було як розводити корупцію та далі красти?
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04.03.2024 12:10 Відповісти
Именно так!
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04.03.2024 12:33 Відповісти
ЗаБЕБали - *****!
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04.03.2024 12:10 Відповісти
Працювали, працювали і.... допрацювалися!
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04.03.2024 12:11 Відповісти
а шо заважає вдовольнити партньорів? хочете грошей, то старайтеся, ссуки!
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04.03.2024 12:11 Відповісти
НЕ давати ЗЄльоним грошей, поки зроблять так як вимагає Велика Сьомка
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04.03.2024 12:26 Відповісти
Нічого. вЯлічний боунопарт збирається зробити інотур, щоб подивитись у вічі партнерам, і гнусавим голосом нахабно заявити "ми всьо сдєлалі за вашімі рЄкомєндаціямі!" Бреше й не червоніє. В Україні з відосиків, в Європі з трибуни. Гадають у ж.ОПі що європейців, як українців можна НА...БАТИ по бандитські.
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04.03.2024 12:12 Відповісти
Хабарники без боя позиций не сдадут.
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04.03.2024 12:13 Відповісти
Малюсенька юстиція бреше, kypва, аж гай шумé.
Проект ЦПК на 101% підтримають міжнародні партнери, посли G7, комісари ЄС. Чи не єдиний адекватний проект для кypевського БЕБу
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04.03.2024 12:14 Відповісти
зате влаштовують Зеленського,єрмака, Татарова та Шмигаля. Ну і кацапів теж.
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04.03.2024 12:14 Відповісти
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04.03.2024 12:16 Відповісти
73-х процентний....
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04.03.2024 12:27 Відповісти
Шось цієї карикатури на Далі забагато сьогодні стало.
А ще в мене питання. Від коли цей ставленик Зєлі став карбонарієм? "Корупціонерів на фронт", "закони не задовільняють партнерів", "царь хороший - боярє плохіє" і так далі...
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04.03.2024 12:17 Відповісти
20-то мая близко, близко ....
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04.03.2024 12:28 Відповісти
А ще сьогодні його черга по оп-і брехати і сцяти ллхторату в очі!..
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04.03.2024 12:34 Відповісти
Тобто, " міжнародні партнери"(по тексту малюськи) подають перелік критеріїв (вимог) до БЕБ, зелений уряд пише "реформу" БЕБ, керуючись цими критеріями, потім зелені депутати голосують цю реформу (можуть самі справитись, їм не треба голоси опозиції, адже монобільшість) потім зелений же президент підписує проголосований закон..

Щось заважає, егеж. ***, на яких дебілів це белькотіння малюськи розраховане?
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04.03.2024 12:20 Відповісти
нащо нам такі
ЗЕконодавці які не здатні написати закон??
на фронт їх
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04.03.2024 12:21 Відповісти
І критично, і уряд поганий і керівництво держави недолуге. Тож викидайте усе це лайно в смітник і робить НОРМАЛЬНИЙ закон!!!
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04.03.2024 12:21 Відповісти
бо хитрожопі зелені уїб@ни, постійно намагаються наїб@ти "наших партнерів"
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04.03.2024 12:23 Відповісти
Брехливе чмо, жодне слово не відповідає дійсності
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04.03.2024 12:28 Відповісти
а стефанішина каже, що порох у всьому винен. особисто заважає вступу україни до єс.
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04.03.2024 12:28 Відповісти
схоже на сьогодні бєнєфіс міністра готельно-в'язничного господарства
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04.03.2024 12:29 Відповісти
А зробити отой ''проект'' таким щоб відповідав вимогам партнерів в депутатів бракує клепки? Чи немає дозволу з ОПи!
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04.03.2024 12:29 Відповісти
Зелений дятел, його ****** Єрмак, та їхня шлюха Татаров - молодці, 73% зелохів до сих пір можуть пишатися своїм вибором
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04.03.2024 12:31 Відповісти
Добре що Малюська відповідає
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04.03.2024 12:40 Відповісти
Після цієї катавасії із законопроектами про БЕБ малюська, як заявляють аналітики, через свої брехливі заяви втратив будь-яку довіру. Це просто ще один брехун з тисяч зелених брехунів.
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04.03.2024 13:26 Відповісти
Шо воно меле?
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04.03.2024 13:34 Відповісти
Було б дивним навпаки. Зміни законів на кшталт Європейських, а не постійне підтягування законів до кацапських.
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04.03.2024 15:12 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
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04.03.2024 19:42 Відповісти
 
 