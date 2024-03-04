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Новини Війна
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У Новомихайлівці на Донеччині йдуть бої на околицях, ЗСУ відбивають атаки окупантів, - ОСУВ "Таврія"

зсу

Бої тривають на східних околицях селища Новомихайлівка під Мар’їнкою у Донецькій області. Українські захисники відбивають атаки російських окупантів.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість атак окупантів на цьому напрямку часто більша, ніж поблизу Авдіївки.

Лиховій зазначив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях, загарбники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп.

Речник ОСУВ "Таврія" додав, що рашисти завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів.

Крім того, ворог активно застосовує FPV-дрони, але Сили оборони продовжують стримувати російську армію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак ворога, на Новопавлівському - росіяни понад 30 разів намагалися прорвати українську оборону, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (8595) бойові дії (3897) Лиховій Дмитро (75)


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Топ коментарі
+10
після таких новин як правило йдуть новини про відступ на завчасно підготовлені позиції, яких насправді немає...
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04.03.2024 12:19
+8
ДМА ПНХ
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04.03.2024 12:26
+7
Свинособако, купи собі чорний пакет для перемовин.
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04.03.2024 12:33
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після таких новин як правило йдуть новини про відступ на завчасно підготовлені позиції, яких насправді немає...
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04.03.2024 12:19 Відповісти
ситуація складна, але контрольована
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04.03.2024 12:23 Відповісти
ДМА ПНХ
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04.03.2024 12:26 Відповісти
пшел вон, скот ЬІ няка!
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04.03.2024 12:33 Відповісти
ботяра, не воняй тут!
Тут нормальні козаки зібралися......
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04.03.2024 12:41 Відповісти
ботяра, йди проспись....
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04.03.2024 12:48 Відповісти
Свинособако, купи собі чорний пакет для перемовин.
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04.03.2024 12:33 Відповісти
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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04.03.2024 13:29 Відповісти
З ким говорити хочеш, инет-міротворєц?
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04.03.2024 12:39 Відповісти
"тихо сам с собою он ведет беседу" .....
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04.03.2024 12:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.03.2024 12:32 Відповісти
 
 