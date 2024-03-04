У Новомихайлівці на Донеччині йдуть бої на околицях, ЗСУ відбивають атаки окупантів, - ОСУВ "Таврія"
Бої тривають на східних околицях селища Новомихайлівка під Мар’їнкою у Донецькій області. Українські захисники відбивають атаки російських окупантів.
Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, кількість атак окупантів на цьому напрямку часто більша, ніж поблизу Авдіївки.
Лиховій зазначив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях, загарбники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп.
Речник ОСУВ "Таврія" додав, що рашисти завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів.
Крім того, ворог активно застосовує FPV-дрони, але Сили оборони продовжують стримувати російську армію.
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