У боях за Україну загинув художник, який розписував церкви, боєць "Поліських вовків" Олександр Карасевич

28 лютого 2024 року на Харківщині обірвалося життя старшого солдата, 35- річного Карасевича Олександра Романовича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сарненській міській раді.

Він був професійним художником, розмальовував храми в різних регіонах України. Під час повномасштабного вторгнення Олександр став на захист країни, не вагаючись. Старший солдат служив у 60-му батальйоні "Поліські вовки" 104-ї бригади ЗСУ.

28 лютого 2024 року Олександр Карасевич загинув на Харківщині. Йому навіки 35. У Героя залишились люблячі дружина, сини, тато та сестра.

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