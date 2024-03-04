За тиждень ліквідовано майже 7000 російських окупантів та знищено понад 1000 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 6980 російських окупантів і знищили 1059 одиниць озброєння та військової техніки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
"За тиждень з 25 лютого по 03 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6980 осіб особового складу противника, знищено 1059 одиниць озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні
Зокрема:
- 98 танків;
- 198 бойових броньованих машин;
- 207 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 12 установок ППО;
- 321 одиниця автотехніки;
- 42 одиниці спецтехніки.
Також українські захисники знищили 7 літаків, 8 крилатих ракет та 162 БпЛА.
Топ коментарі
+4 Amber
показати весь коментар04.03.2024 12:50
+2 Nepryan
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+2 Іван Гриць
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Чи ліквідовано,чи виведено з ладу.
але їх менше не стає на нашій землі , бо вони лізуть до нас , як зомбі , розумуїчи , що
краще здохнути в Украіні , чим жити на кацапіі 😡
Ось таке чомусь мені пригадалось...
Саме тому багато аналітиків вважають дані ГШ ЗСУ не верхньою оцінкою втрат окупантів, а НИЖНЬОЮ. Але "вважати" - то таке. Є ще поняття статистичної похибки та поняття кореляції даних. Так от, дані ГШ ЗСУ за поточними статистичними обрахунками достовірні на 0.84-0.88. Що більш достовірне, ніж факт вашого батьківства вашій же дитині, знаючи рівень адьюльтерів в країні в 50-70%.
Ну і танки Т-54 на полі бою, як основний бойовий танк - це теж від того, що втрата більшої частини парку Т-90/Т-80/Т-72 - то "дріб'язок" же ж.
В нас своїх конашенкових цілий гавномарафон вже назбирався!!!