За тиждень ліквідовано майже 7000 російських окупантів та знищено понад 1000 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 6980 російських окупантів і знищили 1059 одиниць озброєння та військової техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"За тиждень з 25 лютого по 03 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6980 осіб особового складу противника, знищено 1059 одиниць озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні

Зокрема:

98 танків;

198 бойових броньованих машин;

207 артилерійських систем;

4 РСЗВ;

12 установок ППО;

321 одиниця автотехніки;

42 одиниці спецтехніки.

Також українські захисники знищили 7 літаків, 8 крилатих ракет та 162 БпЛА.

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