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За тиждень ліквідовано майже 7000 російських окупантів та знищено понад 1000 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 6980 російських окупантів і знищили 1059 одиниць озброєння та військової техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк. 

"За тиждень з 25 лютого по 03 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6980 осіб особового складу противника, знищено 1059 одиниць озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні

Зокрема: 

  • 98 танків;
  • 198 бойових броньованих машин;
  • 207 артилерійських систем;
  • 4 РСЗВ;
  • 12 установок ППО;
  • 321 одиниця автотехніки;
  • 42 одиниці спецтехніки.

Також українські захисники знищили 7 літаків, 8 крилатих ракет та 162 БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 417 950 осіб (+1150 за добу), 6648 танків, 10 210 артсистем, 12660 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ за тиждень

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991) знищення (7352) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+4
Наші воіни вбивають кляту кацапню тисячами , як тарганів ,
але їх менше не стає на нашій землі , бо вони лізуть до нас , як зомбі , розумуїчи , що
краще здохнути в Украіні , чим жити на кацапіі 😡
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04.03.2024 12:50
+2
По технике за два года больше чем за всю Вторую мировую.
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04.03.2024 12:45
+2
Ога, вот тільки Залужний ті ж самі цифри називав кілька місяців тому - а саме 150 тис. убитих.
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04.03.2024 14:18
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Чи ліквідовано,чи виведено з ладу.
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04.03.2024 12:40 Відповісти
це якась безодня....
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04.03.2024 12:42 Відповісти
По технике за два года больше чем за всю Вторую мировую.
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04.03.2024 12:45 Відповісти
в рази меньше.. але танкі тоді були інші
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04.03.2024 12:50 Відповісти
Ну ладно, все равно круто.
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04.03.2024 12:56 Відповісти
Если считать по 1000 в тиждень.
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04.03.2024 12:47 Відповісти
він сказав це для того , щоб применьшити роль залужного. Реально , думаю, набагато більше
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04.03.2024 14:05 Відповісти
Ога, вот тільки Залужний ті ж самі цифри називав кілька місяців тому - а саме 150 тис. убитих.
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04.03.2024 14:18 Відповісти
Наші воіни вбивають кляту кацапню тисячами , як тарганів ,
але їх менше не стає на нашій землі , бо вони лізуть до нас , як зомбі , розумуїчи , що
краще здохнути в Украіні , чим жити на кацапіі 😡
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04.03.2024 12:50 Відповісти
Колись,дуже давно,ще за совітів був на одній обласній профспілковій конференціі.І там доповідач,голова обкому чи як там тоді називався сказав що "у нас в отраслі болєє шестідєсяті тисяч охвачєно соціалістічєскім сорєвнованієм".Я весело озирнувся кругом сподіваючись побачити посмішки бо на початку той казав що "в отраслі болєє пятідєсяті тисяч члєнов профсоюза".Але "члєни" дрімали і забили на все,що якийсь поц молов з трибуни.Я потім поцікавився як збираються отакі от дані.А збираються так - на самій низовій ланці,де все і вирішується від керівника тої ланки вимагають звіту.Він і звітується,причому безбожно бреше,бо в нього від того і преміі і план.Друга ланка ту липу підсумовує і подає вище,розуміючи що то липа і брехня.Третя ланка - то вже завод,фабрика чи трест ще сумнівається в достовірності,але в неї вже є офіційні документи,звіти і ця ланка з чистою совістю рапортує в обком.А там вже сумнівів жодних...
Ось таке чомусь мені пригадалось...
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04.03.2024 13:17 Відповісти
На відміну від совкових підприємств, на яких малювали 101% виконання плану, аби премії у всіх були (навіть якщо реальний відсоток виконання був 70. Причому 101 - це аби якщо покажуть 110, то на наступний рік не впарили підприємству "план" в такому розмірі). За кожен знищений танк чи ББМ в ЗСУ хтось нагороду отримує. Поцікавтеся відповідним діючим наказом №340 від 2020 року та "таксою". І аби не платити за повітря (як в совку), від виконавців знищення техніки зазвичай вимагається фото-відео-підтвердження.

Саме тому багато аналітиків вважають дані ГШ ЗСУ не верхньою оцінкою втрат окупантів, а НИЖНЬОЮ. Але "вважати" - то таке. Є ще поняття статистичної похибки та поняття кореляції даних. Так от, дані ГШ ЗСУ за поточними статистичними обрахунками достовірні на 0.84-0.88. Що більш достовірне, ніж факт вашого батьківства вашій же дитині, знаючи рівень адьюльтерів в країні в 50-70%.
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04.03.2024 14:21 Відповісти
-- То для них . просто дріб*язок... Вчора Головешка рашо--коняки заявила на міжнародному форумі :--- Мьі. русские на. полях битв.-- НЕПОБЕДИМЬІЕ !!?
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04.03.2024 14:03 Відповісти
Ага, саме тому вони замість тактики "малих штурмових груп" (8-10 осіб) почали пробувати нову тактику - 4-5 БТР, обвішані "штурмовиками", як новорічні ялинки, несуться через фронт, без арт.підтримки, не зважаючи на тушки, що відвалюються, і намагаються заскочити в будь-яку забудівлю, аби цей "штурмовий" загін міг "закріпитись". Вже місяць так "штурмують". Поклали вже більше 10 рот таким чином.

Ну і танки Т-54 на полі бою, як основний бойовий танк - це теж від того, що втрата більшої частини парку Т-90/Т-80/Т-72 - то "дріб'язок" же ж.
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04.03.2024 14:25 Відповісти
Ну незнаю після вкиду про Красногорівку, в дані нашого генштабу віриться все менше!!!
В нас своїх конашенкових цілий гавномарафон вже назбирався!!!
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04.03.2024 19:31 Відповісти
 
 