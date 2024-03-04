Пошкоджений "шахедом" під’їзд будинку в Одесі розбирають, щоб зрозуміти, що робити з ним далі, - ОВА

Наразі комунальники розбирають конструкції пошкодженого під’їзду житлового будинку, в який влучив російський "шахед" у ніч на 2 березня.

Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Уже вчора, після завершення рятувальної операції, почали працювати комунальники, які вивчають повністю і розбирають ті конструкції, які аварійні, для того, щоб зрозуміти стан саме цього під’їзду і що з цим далі робити. Тобто, повністю буде розібрано, вивчено технічний стан і вже потім буде ухвалене кінцеве рішення щодо можливості поновлення або просто вибудовування опірної стінки для того, щоб інша частина не зазнала в подальшому якихось пошкоджень", - зазначив він.

Голова ОВА не підтвердив і не спростував припущення військових про те, що дрон, який влучив у цей під’їзд, мав посилену бойову частину. За його словами, це мають дослідити експерти. Однак за рівнем руйнівної сили наслідки влучання – такі ж, як і від ракети, додав Кіпер.

"Цю загрозу, яку вони несуть, можна порівнювати навіть із ракетами. Тому що руйнування, які позавчора в нас відбулися на Добровольского, – це біда. Будинок був складений як картонний", - підсумував очільник області.

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Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.

Пізніше влада повідомила про ще двох загиблих дітей.

Пошукову операцію на місці влучання російського БпЛА в багатоповерхівку завершено 3 березня. Загинули 12 осіб, зокрема 5 дітей.

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