Пошкоджений "шахедом" під’їзд будинку в Одесі розбирають, щоб зрозуміти, що робити з ним далі, - ОВА
Наразі комунальники розбирають конструкції пошкодженого під’їзду житлового будинку, в який влучив російський "шахед" у ніч на 2 березня.
Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Уже вчора, після завершення рятувальної операції, почали працювати комунальники, які вивчають повністю і розбирають ті конструкції, які аварійні, для того, щоб зрозуміти стан саме цього під’їзду і що з цим далі робити. Тобто, повністю буде розібрано, вивчено технічний стан і вже потім буде ухвалене кінцеве рішення щодо можливості поновлення або просто вибудовування опірної стінки для того, щоб інша частина не зазнала в подальшому якихось пошкоджень", - зазначив він.
Голова ОВА не підтвердив і не спростував припущення військових про те, що дрон, який влучив у цей під’їзд, мав посилену бойову частину. За його словами, це мають дослідити експерти. Однак за рівнем руйнівної сили наслідки влучання – такі ж, як і від ракети, додав Кіпер.
"Цю загрозу, яку вони несуть, можна порівнювати навіть із ракетами. Тому що руйнування, які позавчора в нас відбулися на Добровольского, – це біда. Будинок був складений як картонний", - підсумував очільник області.
Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня
Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.
Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.
За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.
Пізніше влада повідомила про ще двох загиблих дітей.
Пошукову операцію на місці влучання російського БпЛА в багатоповерхівку завершено 3 березня. Загинули 12 осіб, зокрема 5 дітей.
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Такі панельки зводились на початку 60-х. на початку 70-х торці 5-поверхівок
стали обкладати цеглою для зміцнення, бо з'являлись тріщини.
9-поверхівки мають жорсткі шахти ліфтів, і, можливо, стійкіші.