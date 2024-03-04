Зеленський не знає, як набрати більше людей до лав ЗСУ. Це серйозний виклик для нього та його команди, - WP

Президент України Володимир Зеленський не знає, як набрати додаткові війська на фоні просування російської армії. Це питання стало для нього та його команди одним із найсерйозніших викликів з початку повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Washington Post.

Як зазначається, нездатність Володимира Зеленського сформувати політичний консенсус щодо стратегії мобілізації - попри багатомісячні попередження про гостру нестачу підготовлених військовослужбовців на фронті - викликала глибокі розбіжності в парламенті України й в ширшому сенсі в українському суспільстві.

"Це також призвело до того, що військові покладаються на безладні зусилля по набору солдатів, і посіяло паніку серед чоловіків призовного віку. Багато людей ховаються, побоюючись, що їх покличуть у погано оснащену армію та відправлять на вірну смерть, оскільки допомога Україні у Вашингтоні залишається в глухому куті", - зазначає видання.

Навіть попри те, що Зеленський обіцяє міжнародним партнерам, що Україна впорається з бойовими діями, якщо отримає необхідну зброю та іншу підтримку, лідер України та її найвище військове командування досі не змогли розробити чіткого плану призову тисяч нових солдатів, критично необхідних для захисту від нападів Росії, що продовжуються.

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"Питання, як поповнити лави армії, поставило Зеленського, можливо, перед найсерйознішим викликом його керівництву з лютого 2022 року. Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії - або хоча б згоди щодо того, скільки ще військ потрібно Україні - стала причиною звільнення Зеленським головнокомандувача ЗСУ Залужного в лютому, але новий головнокомандувач Олександр Сирський поки що не вніс жодної ясності", - зазначає The Washington Post.

Вказано, що Сирському було доручено провести ревізію особового складу Збройних сил, щоб знайти більше придатних до бойових дій військовослужбовців, після того, як у Зеленського повідомили, що з 1 мільйона мобілізованих лише близько 300 тисяч воювали на передовій.

Проте майже через місяць після підвищення Сирського ніхто у військовому керівництві чи адміністрації президента так і не пояснив, де знаходяться ці 700 000 осіб і чим вони займаються, пишуть журналісти.

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Уповноважений представник міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що громадяни призовного віку повинні змиритися з тим, що "більше не час сидіти вдома".

"Цілком можливо, що росіяни зовсім скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить", - наголосив він.

Бежевець додав, що "окрім нестачі боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас ще й нестача особового складу, це трагедія".

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