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Новини Війна
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Зеленський не знає, як набрати більше людей до лав ЗСУ. Це серйозний виклик для нього та його команди, - WP

зсу,армія

Президент України Володимир Зеленський не знає, як набрати додаткові війська на фоні просування російської армії. Це питання стало для нього та його команди одним із найсерйозніших викликів з початку повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Washington Post.

Як зазначається, нездатність Володимира Зеленського сформувати політичний консенсус щодо стратегії мобілізації - попри багатомісячні попередження про гостру нестачу підготовлених військовослужбовців на фронті - викликала глибокі розбіжності в парламенті України й в ширшому сенсі в українському суспільстві.

"Це також призвело до того, що військові покладаються на безладні зусилля по набору солдатів, і посіяло паніку серед чоловіків призовного віку. Багато людей ховаються, побоюючись, що їх покличуть у погано оснащену армію та відправлять на вірну смерть, оскільки допомога Україні у Вашингтоні залишається в глухому куті", - зазначає видання.

Навіть попри те, що Зеленський обіцяє міжнародним партнерам, що Україна впорається з бойовими діями, якщо отримає необхідну зброю та іншу підтримку, лідер України та її найвище військове командування досі не змогли розробити чіткого плану призову тисяч нових солдатів, критично необхідних для захисту від нападів Росії, що продовжуються.

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"Питання, як поповнити лави армії, поставило Зеленського, можливо, перед найсерйознішим викликом його керівництву з лютого 2022 року. Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії - або хоча б згоди щодо того, скільки ще військ потрібно Україні - стала причиною звільнення Зеленським головнокомандувача ЗСУ Залужного в лютому, але новий головнокомандувач Олександр Сирський поки що не вніс жодної ясності", - зазначає The Washington Post.

Вказано, що Сирському було доручено провести ревізію особового складу Збройних сил, щоб знайти більше придатних до бойових дій військовослужбовців, після того, як у Зеленського повідомили, що з 1 мільйона мобілізованих лише близько 300 тисяч воювали на передовій.

Проте майже через місяць після підвищення Сирського ніхто у військовому керівництві чи адміністрації президента так і не пояснив, де знаходяться ці 700 000 осіб і чим вони займаються, пишуть журналісти.

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Уповноважений представник міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що громадяни призовного віку повинні змиритися з тим, що "більше не час сидіти вдома".

"Цілком можливо, що росіяни зовсім скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить", - наголосив він.

Бежевець додав, що "окрім нестачі боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас ще й нестача особового складу, це трагедія".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) мобілізація (3081)


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Топ коментарі
+65
не допоможе...

два роки тому люди вірили ЗСУ та Генералу Залужному і шли воювати добровольцями

ЗЄлі та Сирку НЕ вірять
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04.03.2024 12:55
+58
На жаль , сьогодні в лавах ЗСУ немає жодного слуги урода , бо прийшли
вони до влади не воювати з кацапами , а допомагати їм 😠
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04.03.2024 13:00
+56
ну так !!! агенти кацапського фсб сидять в ж ОПі найвеличнішого янелоха, ************** !!!

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04.03.2024 13:04
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Дуже просто. Мобілізувати квартал 95 і всіх друзів яких ти привів у владу. Ти казало дуже надійні люди.... Якраз і перевірте в окопі яка криса перша здасть інших
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04.03.2024 23:13 Відповісти
ну мобилизует и посадит, наверное аж на целы ротный опорник хватит. Дальше что? Все сразу побегут в военкоматы?
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04.03.2024 23:19 Відповісти
когда это произойдет то ты увидишь что. а до этого просто не пиши чушь
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04.03.2024 23:54 Відповісти
Я с вами, хам трамвайний на брудершафт не пил, тыкайте в своего бойфренда. Что произойдет, прекрасно всем понятно - ничего.
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05.03.2024 00:18 Відповісти
пользуйся в споре фактами, а не догадками. и явно флажок не тот ты нацепил
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05.03.2024 00:57 Відповісти
тыкай в своего бойфренда, мурло.
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05.03.2024 03:31 Відповісти
На фронте 300 тыс человек, многие воюют второй год без смен и отпусков. При этом 1 млн солдат ВСУ, 2 млн в резерве. Менты, беркут, госохрана, СБУ, ТЦК, тероборона и прочие силовики. 4 млн солдат, но никого не посылают на фронт. Зачем набирают стариков и инвалидов в армию? Зачем вообще это мобилизация, если уже есть 4 млн. солдат???
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04.03.2024 23:35 Відповісти
Какие нафиг 4 миллиона? Это каждый второй мужик призывного возраста в стране. Никогда никто не говорил, что больше 900 тысяч , это включая всех, от железнодорожников до участковых мусаров. Отними погибших, раненых , пропавших безвести и попавших в плен. Вот и будет 300 тысяч на фронте и еще по сотне тысяч на границе с *********** и приднестровьем.
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05.03.2024 00:22 Відповісти
Я думаю, він мав на увазі моб резерв , який ще в принципі не вичерпаний, тобто колишні працівники силових структур.
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05.03.2024 00:25 Відповісти
Я же ясно все изложил. https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine В строю миллион солдат это и в статье написано. Резерв 2 млн - это те, кто уже служил, т.е. подготовлен, состоит на учете, прошел ВЛК и готов в любое время .
Далее идут менты, ТЦК и прочий беркут, сам подсчитай сколько их и прибавь к 3 млн.
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05.03.2024 00:45 Відповісти
И, кстати, что 100 тыс. на границе с Приднестровьем делают, там напротив максимум тысяч 5 солдат, а то и меньше. А что на Западной границе куча военных делает?
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05.03.2024 01:01 Відповісти
это вопрос в отдел планирования Генштаба. А так то, на юге может и не сто, но и на севере может не сто, а гораздо больше.
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05.03.2024 03:33 Відповісти
Я тобі скажу що) щоб попасти в старичі такса від 7кусків, щоб в черляни біля дому 11... Тепер порахуй скільки бабла в тилу сидить....
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05.03.2024 08:17 Відповісти
Проблема тут не в кількості а в якості, з тих 4 млн. може половина може тяп-ляп воювати, а ефективно може процентів 20. Основне тут питання , це скілько солдат потрібно для перемоги. Тобто ми призвали , наприклад, ще 4 мільйони , а люди гинуть і фронт стоїть. Що тоді робить ? Мобілізація не дорівнює перемозі, от тут якраз і те , чого боїться президент і його команда.
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05.03.2024 00:23 Відповісти
Однозначно, воевать хорошо могут, старики и инвалиды, которые не могут от ТЦК убежать. А подготовленные солдаты, которые прошли ВЛК, обучены и уже находятся на службе воевать не могут.
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05.03.2024 00:46 Відповісти
А сейчас на фронте только старики и инвалиды? Вот все 300 тысяч - за 60 и на группе?
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05.03.2024 03:35 Відповісти
Да, средний возраст в армии высокий. И больных много. Не только призывают больных, но и не комиссуют, тех , кто получил ранения. До 27 лет мобилизации нет. Это явное предательство. Не было еще войны за всю историю, чтобы молодые - самые боеспособные люди не призывались в армию..
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05.03.2024 12:09 Відповісти
20% від 4 млн. - 800 тисяч. Перемога 30 млн. країни над 140 млн. Ядерною країною з плваленням уряду і повною капітуляцією супротивника неможлива. Найліпший результат - ЗСУ може вийти на кордони 1991 року. І там все продовжиться так, як ви й описуєте.
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05.03.2024 01:44 Відповісти
Забудьте про кордони 91, нам би не просратм те що лишилось. Всі хто тараторить про кордони ідіоти
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05.03.2024 08:18 Відповісти
А не пішов би ти в путінське очко, тарган поганий?
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15.03.2024 05:57 Відповісти
Финляндия отстояла свои земли в войне с СССР. Хотя в Финляндии 5 млн, а в СССР было 170 млн.
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05.03.2024 12:12 Відповісти
Немає там 300тис., не більше 150тис. Безпосередньо на передовій у 3 рази, а то й ще менше.
Кацапів всього 500тис. в Україні зі слів Скібіцького, менша половина на фронті.
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05.03.2024 03:12 Відповісти
А що Зеленський знає? Хто знає?
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04.03.2024 23:42 Відповісти
Ну звісно, не знає. Бо не читає існуючих законів, як і вся зелена шобла.
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05.03.2024 01:38 Відповісти
Тільки відправивши своїх друзів та хазяїв до окопів на передову!
Тоді люди перестануть сміятися, бо з 2019 не відпускає, по приколу.
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05.03.2024 07:51 Відповісти
Якщо би зелені користувалися Конституцією, то прочитали би вік призову - від 18 до 60 років.
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05.03.2024 08:09 Відповісти
А українців виклик це повернути собі Києв, владу та знищити Зрадників які узурпували владу, які розбіглись по всім керуючим позиціям.
Нажаль якось не домовились чи не домовлялись Порошенко із Залужним, щоб вибити зЕбленського та його хазяїв з Києва, н..уй із світу живих.((
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05.03.2024 12:07 Відповісти
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