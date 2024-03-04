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На Заході заморожено близько $300 млрд російських активів. Більшість партнерів підтримують конфіскацію, - Шмигаль

рублі,активи

Конфіскація та використання російських активів є пріоритетом на цей рік для Уряду.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"План мінімум - почати використання доходів від заморожених активів. За нашими оцінками, на Заході заморожено близько 300 млрд доларів російських суверенних активів. Зараз ми створюємо міжнародну робочу групу з конфіскації. Плануємо її перше засідання", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна окремо працює з Бельгією та ЄС щодо використання прибутків, отриманих від цих російських активів.

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"Більшість партнерів підтримують конфіскацію. Працюємо далі, аби росія заплатила за руйнування", - додав прем'єр.

Автор: 

конфіскація (857) росія (65415) Шмигаль Денис (4609) актив (239)


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Топ коментарі
+3
якщо зешоблі нададуть 300 млрд доларів російських активів - вони в офшорах будуть через 24 години, а може й раніше.....
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04.03.2024 13:14
+2
"ЗАхід" має цікавий підхід - конфіскувати рфське незаконно, а знищити в Україні на 700 млрд - законно. Цікавий у них підхід
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04.03.2024 13:10
+2
"...ми створюємо міжнародну робочу групу..."
ми, це хто?
ось чому, журналістів не пускають на засідання.
ви уявляєте, яку ахінею, там несуть наші молоді чиновники?
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04.03.2024 13:12
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"ЗАхід" має цікавий підхід - конфіскувати рфське незаконно, а знищити в Україні на 700 млрд - законно. Цікавий у них підхід
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04.03.2024 13:10 Відповісти
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04.03.2024 13:35 Відповісти
"...ми створюємо міжнародну робочу групу..."
ми, це хто?
ось чому, журналістів не пускають на засідання.
ви уявляєте, яку ахінею, там несуть наші молоді чиновники?
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04.03.2024 13:12 Відповісти
якщо зешоблі нададуть 300 млрд доларів російських активів - вони в офшорах будуть через 24 години, а може й раніше.....
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04.03.2024 13:14 Відповісти
Тому звісно, що ніхто нічого їм не дасть.
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04.03.2024 13:32 Відповісти
Шмигаль глаголить від імені ОПУ чи то він, просто про себе напомнив…
СРАТЄХ…
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04.03.2024 13:18 Відповісти
шмугель, нічтожество, зганяй іще раз на кордон, провітри свою порожню бошку, може допоможе...
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04.03.2024 13:20 Відповісти
Заморозка і конфіскація ще не означає передачі тих коштів твоєму зрадницько-корупційному зеленому кодлу, нещастя ти злодійкувате!
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04.03.2024 13:22 Відповісти
У "шмигалів" вже слюні потекли
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04.03.2024 13:24 Відповісти
Відсмокчуть! Причому самі в себе!
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04.03.2024 13:34 Відповісти
Забудьте про ті активи,клоуни.Свої виймайте та купляйте зброю.
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04.03.2024 13:26 Відповісти
На тому ,,підтримує" все і закінчується!
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04.03.2024 13:31 Відповісти
Максимум, на що вони спромоглися, це домовитися про те, щоб віддати нам відсотки з цих активів *але це не точно). А це жалюгідні крихти...
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04.03.2024 13:35 Відповісти
А зелені вже руці потирають.
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04.03.2024 13:36 Відповісти
Поки все на рівні бла, бла, бла ...
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04.03.2024 19:11 Відповісти
 
 