На Заході заморожено близько $300 млрд російських активів. Більшість партнерів підтримують конфіскацію, - Шмигаль

Конфіскація та використання російських активів є пріоритетом на цей рік для Уряду.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"План мінімум - почати використання доходів від заморожених активів. За нашими оцінками, на Заході заморожено близько 300 млрд доларів російських суверенних активів. Зараз ми створюємо міжнародну робочу групу з конфіскації. Плануємо її перше засідання", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна окремо працює з Бельгією та ЄС щодо використання прибутків, отриманих від цих російських активів.

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"Більшість партнерів підтримують конфіскацію. Працюємо далі, аби росія заплатила за руйнування", - додав прем'єр.