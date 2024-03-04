У законопроєкті про мобілізацію немає будь-чого, що прямо порушує Конституцію, - Малюська
У законопроєкті про мобілізацію, який найближчим часом має ухвалити ВР у другому читанні, немає норм, які б однозначно порушували Конституцію України.
Про це міністр юстиції Денис Малюська зазначив у інтерв’ю виданню "РБК Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, Малюська висловився щодо ініціатив законопроєкту про мобілізацію, а саме - пропозиції обмежувати ухилянтів у користуванні їхніми рахунками або в операціях з майном, яку омбудсмен Дмитро Лубінець назвав неконституційною.
"Я б не говорив про те, що якісь норми законопроєкту є однозначно неконституційними. Немає рішення Конституційного суду з подібних справ чи з подібних питань. І практики ЄСПЛ так само. На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені. Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотриманий баланс між суспільним інтересом і радикальністю в обмеженні прав. Тому кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній, зваженій оцінці. Прямого і однозначного порушення Конституції я там не бачу. Це не означає, що його там взагалі немає. Це означає, що в більшості випадків ті положення, які, скажімо так, викликають обурення, їх потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів. Але не більше того. Там немає будь-чого, що прямо б порушувало Конституцію", - сказав Малюська.
На уточнення журналіста, чи можна буде блокувати рахунки та обмежувати якісь операції з нерухомістю, та чи це правильно зараз робити в нашому положенні, міністр юстиції відповів: "Складно сказати" та додав, що "законопроєкт, який розроблявся Міністерством оборони за спеціальною процедурою, він не надходив до нас для ретельного аналізу, тобто він правовий висновок наш не отримав".
"Нам точно треба вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку, з одного боку. З іншого боку, ті обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків у банку - воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, в нашому законопроєкті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення", - сказав міністр юстиції.
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я б на цьому закінчив....
****, не сказав.
а її не можна порушувати ні прямо, ні криво
і на паузу ставити не можна..
а висновок має ставити не хузнахто а КС!!!!! ****!!!!
А так дійсно, висновки робити має Конституційний суд, якщо ми живемо та воюємо за правову демократичну державу.
тобто, представників тцк, можна буде лупити, прямо на вулиці, під самим тцк?
Якби це в законопроекті так було і написано то люди зразу б підтримали його
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
Ключево в написаному: ""планомірного переведення національної економіки" , бо зелені дебіли думають що мобілізація це лише "набрати невмотивоване гарматне м'ясо ", це і перехід на військові рейки, і власне ВПК, і технології і тд, а так це "совкове мислення" воювати одним лише людським ресурсом
Легализация травы, порно проходит быстро и без заминок. Но все, что касается войны обязательно будет проблемным. Причем не важно что: мобилизация, закупка продовольствия, таможня волонтерской помощи. Поневоле начинаешь задумываться о саботаже.
а потім стає президентом і майструє закон про мобілізацію?
який в сраці закон про мобілізацію?
люди ви про що?
але от моя тушка - беріть.
Продовжуйте "мобілізацію" далі, блокуйте рахунки, роботу з документами, та будь-що. А населення буде відкривати картки на дружин, в інших країнах, переписувати власність, і тікати, тікати, тікати. Є системний і величезний спротив, і вам його не подолати.