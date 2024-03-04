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У законопроєкті про мобілізацію немає будь-чого, що прямо порушує Конституцію, - Малюська

військовий,мобілізація,квиток

У законопроєкті про мобілізацію, який найближчим часом має ухвалити ВР у другому читанні, немає норм, які б однозначно порушували Конституцію України.

Про це міністр юстиції Денис Малюська зазначив у інтерв’ю виданню "РБК Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Малюська висловився щодо ініціатив законопроєкту про мобілізацію, а саме - пропозиції обмежувати ухилянтів у користуванні їхніми рахунками або в операціях з майном, яку омбудсмен Дмитро Лубінець назвав неконституційною.

"Я б не говорив про те, що якісь норми законопроєкту є однозначно неконституційними. Немає рішення Конституційного суду з подібних справ чи з подібних питань. І практики ЄСПЛ так само. На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені. Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотриманий баланс між суспільним інтересом і радикальністю в обмеженні прав. Тому кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній, зваженій оцінці. Прямого і однозначного порушення Конституції я там не бачу. Це не означає, що його там взагалі немає. Це означає, що в більшості випадків ті положення, які, скажімо так, викликають обурення, їх потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів. Але не більше того. Там немає будь-чого, що прямо б порушувало Конституцію", - сказав Малюська.

На уточнення журналіста, чи можна буде блокувати рахунки та обмежувати якісь операції з нерухомістю, та чи це правильно зараз робити в нашому положенні, міністр юстиції відповів: "Складно сказати" та додав, що "законопроєкт, який розроблявся Міністерством оборони за спеціальною процедурою, він не надходив до нас для ретельного аналізу, тобто він правовий висновок наш не отримав".

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"Нам точно треба вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку, з одного боку. З іншого боку, ті обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків у банку - воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, в нашому законопроєкті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення", - сказав міністр юстиції.

Автор: 

законопроєкт (3600) Конституція (548) мобілізація (3081) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+16
У міністерстві юстиції немає нікого, хто має хоча б щось спільне зі здоровим глуздом.
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04.03.2024 13:29
+15
"У законопроєкті про мобілізацію немає будь-чого..."
я б на цьому закінчив....
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04.03.2024 13:27
+12
Якби "зелені юристи" ще б розуміли що таке мобілізація:
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
Ключево в написаному: ""планомірного переведення національної економіки" , бо зелені дебіли думають що мобілізація це лише "набрати невмотивоване гарматне м'ясо ", це і перехід на військові рейки, і власне ВПК, і технології і тд, а так це "совкове мислення" воювати одним лише людським ресурсом
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04.03.2024 13:35
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"У законопроєкті про мобілізацію немає будь-чого..."
я б на цьому закінчив....
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04.03.2024 13:27 Відповісти
в нього рівень "розвитку" (по Ламброзо) інший!!!
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04.03.2024 13:41 Відповісти
а що в законі криво порушує конституцію
****, не сказав.
а її не можна порушувати ні прямо, ні криво
і на паузу ставити не можна..
а висновок має ставити не хузнахто а КС!!!!! ****!!!!
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04.03.2024 14:44 Відповісти
Якби не останнє слово, + . Вона ж все таки жінка.

А так дійсно, висновки робити має Конституційний суд, якщо ми живемо та воюємо за правову демократичну державу.
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04.03.2024 15:27 Відповісти
Влада думає про рейтинг по-перше, а не про мобілізацію.
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04.03.2024 13:28 Відповісти
та навіть не про рейтинги вони думають, а про те, як зберегти владу. Рейтинги - це як засіб.
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04.03.2024 14:18 Відповісти
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04.03.2024 13:29 Відповісти
У міністерстві юстиції немає нікого, хто має хоча б щось спільне зі здоровим глуздом.
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04.03.2024 13:29 Відповісти
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04.03.2024 13:55 Відповісти
В смислі "нема"? А мобілізовувати тих хто досі не знайшов дороги у місцевий ТЦК - це нормально? Не для того бубочок мама ростила!
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04.03.2024 13:30 Відповісти
тобто, буде закон, який не до чого не примушує, нічого не забороняє, і не несе ніякої відповідальності?
тобто, представників тцк, можна буде лупити, прямо на вулиці, під самим тцк?
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04.03.2024 13:30 Відповісти
представників тцк, можна буде лупити, прямо на вулиці, під самим тцк

Якби це в законопроекті так було і написано то люди зразу б підтримали його
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04.03.2024 13:41 Відповісти
Якщо Конституція дозволяє появу на посадах міністрів отаких малюсьок то що вона тоді може не дозволити?..
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04.03.2024 13:32 Відповісти
Оце балабол !
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04.03.2024 13:33 Відповісти
Якби "зелені юристи" ще б розуміли що таке мобілізація:
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
Ключево в написаному: ""планомірного переведення національної економіки" , бо зелені дебіли думають що мобілізація це лише "набрати невмотивоване гарматне м'ясо ", це і перехід на військові рейки, і власне ВПК, і технології і тд, а так це "совкове мислення" воювати одним лише людським ресурсом
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04.03.2024 13:35 Відповісти
Так може почнемо з малюски.В нас ще сидить один з патріотів Дніпра колома.Обвязати їх разом з єрмаком і в мясний штурм.
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04.03.2024 13:36 Відповісти
В первые дни войны в военкоматы очереди выстраивались. Теперь про дефицит людей пишут даже FT и WP.
Легализация травы, порно проходит быстро и без заминок. Но все, что касается войны обязательно будет проблемным. Причем не важно что: мобилизация, закупка продовольствия, таможня волонтерской помощи. Поневоле начинаешь задумываться о саботаже.
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04.03.2024 13:38 Відповісти
Порно пока нет. Все еще покупают видосики на онлифанс за бюджетные средства и потом проводят экспертизы всем отделом.
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04.03.2024 13:52 Відповісти
Кому цікава думка малюські?
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04.03.2024 13:38 Відповісти
коли людина не рапортує по 4м повісткам до віськомату
а потім стає президентом і майструє закон про мобілізацію?
який в сраці закон про мобілізацію?
люди ви про що?
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04.03.2024 13:38 Відповісти
А мобілізацію для ''найрівніших'' там передбачена , чи і далі простих людей на вулиці виловлюватимуть?
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04.03.2024 13:40 Відповісти
по першої зьявився - так тоді не було війни,
але от моя тушка - беріть.
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04.03.2024 13:44 Відповісти
Чому цей даун з обличчям ************* коментує закон про мобілізацію, яким боком від до цього закону?
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04.03.2024 13:45 Відповісти
Ага. Судя из етого законопроекта, обычные ухылянты оказывается самые злостные преступники. Они даже страшнее чем убийцы и казнокрады которые воровали страну и армию последние 30 лет. Потому что я не помню чтобы такие варварские санкции принимались к другим преступникам.
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04.03.2024 13:46 Відповісти
Підпіздєнт - клоун , міністр юстиції - фрік , верховна рада - жонглери законами , судді - фокусники-ілюзіоністи , країна - цирк ... Шапіто грьобане
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04.03.2024 13:53 Відповісти
"Зокрема, гривневі вклади як від населення, так і від бізнесу, зменшилися приблизно на 50 мільярдів гривень"

Продовжуйте "мобілізацію" далі, блокуйте рахунки, роботу з документами, та будь-що. А населення буде відкривати картки на дружин, в інших країнах, переписувати власність, і тікати, тікати, тікати. Є системний і величезний спротив, і вам його не подолати.
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04.03.2024 13:53 Відповісти
Малюська сказав, що в законі щодо мобілізації немає прямих порушень конститції. Війна почалася - люди раби, їхні права можуть бути як завгодно обмежуватися. І що Малюська особисто знає у чому баланс інетесів держави і начхати йому на народ. Малюську у відставку та притягати до відповідальності! Нам не потрібні бидло-рабовласники у владі.
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04.03.2024 13:55 Відповісти
Напрягает слово "однозначно".
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04.03.2024 13:55 Відповісти
ну так, ну так ... охоче віримо ...

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04.03.2024 14:06 Відповісти
Ну а що він ще мав сказати?
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04.03.2024 14:17 Відповісти
братан мілаванова - тобто теж дибіл.
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04.03.2024 14:22 Відповісти
Да какая разніца, містить не містить, якщо "На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені." Головне, що цей закон містить потужну мотиваційну складову, чіткі строки демобілізації і достойні гарантії. Прінімайте як є - народ паднянітца, прям на концертах і презентаціях інновацій можете набирати і прям в столиці, не тре бігати по селах....
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04.03.2024 14:32 Відповісти
КАКАЯ РАЗНІЦА????Я вже таке чув от одного кацапсько-криворізького блазня.
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04.03.2024 14:43 Відповісти
Якщо чув - то хоть поржав сподіваюсь. Як нє, то читай більше, а не слухай, бо ті, шо слухають, то як не жертви марафону, то свідки ютубу.
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04.03.2024 14:57 Відповісти
конституція на паузі, права людини на паузі - бо так вирішило зе
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04.03.2024 14:48 Відповісти
Зельониє прямо вказують, що закон має нечіткі формулювання, і дає владі способи порушувати права громадян.
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04.03.2024 15:06 Відповісти
Прохфессіонале...***...
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04.03.2024 17:05 Відповісти
Цей закон в більшості пунктів на пряму порушує конституцію України гнида ти !Ви зелені потвори коснтитуції в очі не бачили і не читали.Якщо сам Зе ляпає що конституція на паузі це означає що його першщого судити за зрив конституційного ладу і не призання прямої дії конституції!
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04.03.2024 21:57 Відповісти
 
 