У законопроєкті про мобілізацію немає будь-чого, що прямо порушує Конституцію, - Малюська

У законопроєкті про мобілізацію, який найближчим часом має ухвалити ВР у другому читанні, немає норм, які б однозначно порушували Конституцію України.

Про це міністр юстиції Денис Малюська зазначив у інтерв’ю виданню "РБК Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Малюська висловився щодо ініціатив законопроєкту про мобілізацію, а саме - пропозиції обмежувати ухилянтів у користуванні їхніми рахунками або в операціях з майном, яку омбудсмен Дмитро Лубінець назвав неконституційною.

"Я б не говорив про те, що якісь норми законопроєкту є однозначно неконституційними. Немає рішення Конституційного суду з подібних справ чи з подібних питань. І практики ЄСПЛ так само. На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені. Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотриманий баланс між суспільним інтересом і радикальністю в обмеженні прав. Тому кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній, зваженій оцінці. Прямого і однозначного порушення Конституції я там не бачу. Це не означає, що його там взагалі немає. Це означає, що в більшості випадків ті положення, які, скажімо так, викликають обурення, їх потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів. Але не більше того. Там немає будь-чого, що прямо б порушувало Конституцію", - сказав Малюська.

На уточнення журналіста, чи можна буде блокувати рахунки та обмежувати якісь операції з нерухомістю, та чи це правильно зараз робити в нашому положенні, міністр юстиції відповів: "Складно сказати" та додав, що "законопроєкт, який розроблявся Міністерством оборони за спеціальною процедурою, він не надходив до нас для ретельного аналізу, тобто він правовий висновок наш не отримав".

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"Нам точно треба вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку, з одного боку. З іншого боку, ті обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків у банку - воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, в нашому законопроєкті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення", - сказав міністр юстиції.