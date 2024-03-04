Атака РФ на Одесу: Люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої багатоповерхівки, де загинуло 5 дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесі люди несуть квіти, іграшки та лампадки до багатоповерхівки, де внаслідок дронової атаки РФ 2 березня загинуло 12 людей, серед них 5 дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Одеса".
"Люди продовжують приносити квіти та іграшки до будинку, у якому через російську дронову атаку загинули 12 людей, п'ятеро з яких - діти", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок влучення російського дрону загинули 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому у липні мало виповнитися 10 років.
"Всього постраждало 20 осіб, у тому числі 1 вагітна. На стаціонарному лікуванні залишається 3 осіб. 2 людини перебувають в реанімаційному відділені, їхній загальний стан важкий, 1 особа у середньому ступені тяжкості отримує лікування в травматологічному відділенні. Лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу", - уточнив Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА.
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від такого страшного злочину кацапів 😪😪😪
Эта боль только украинского народа.
Пример Израиль. Они не призывали мировое сообщество к действию. Они сами начали действовать. Да так действовать, что хамас с московией и китаем завыли. Теперь каждый полотенец знает, что с ним будет, если посмеет тронуть ребенка.
Если вы не работаете в спецотделе по проведению ИПСО на вражеской территории, а мониторите московитов на энтузиазме, значит ваша лояльность Украине уже дала трещину.
Это из-за спин полицейских начали стрелять в идущую колонну перед началом футбольного матчаи убили несколько человек,после чего и начались беспорядки.
Это прокремлевское руководство 40 минут не присылало пожарные машины, хоть ехать им было 5 минут.
Але - засипати зараз квітами свою дурість???
Допомогти тими грошима краще на донати для ЗСУ чи тим хто втратив домівки, здоровʼя, рідних…
і припинити підтримувати того *******, за котрого майже вся Одеса голосувала і який цю війну привів до кожної хати, завдяки злочинним діям чи тупості котрого зʼявилась в кацапів можливість вбивати одеситів у своїх домівках, бо воно розповідало за шашлики травневі, коли треба було готуватись до оборони… який і далі розвалює оборону, бо цікавить його лише рейтинги та бабло, а не Україна.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев