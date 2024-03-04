Атака РФ на Одесу: Люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої багатоповерхівки, де загинуло 5 дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі люди несуть квіти, іграшки та лампадки до багатоповерхівки, де внаслідок дронової атаки РФ 2 березня загинуло 12 людей, серед них 5 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Одеса".

"Люди продовжують приносити квіти та іграшки до будинку, у якому через російську дронову атаку загинули 12 людей, п'ятеро з яких - діти", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучення російського дрону загинули 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому у липні мало виповнитися 10 років.

"Всього постраждало 20 осіб, у тому числі 1 вагітна. На стаціонарному лікуванні залишається 3 осіб. 2 людини перебувають в реанімаційному відділені, їхній загальний стан важкий, 1 особа у середньому ступені тяжкості отримує лікування в травматологічному відділенні. Лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу", - уточнив Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА.

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