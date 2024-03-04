УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5538 відвідувачів онлайн
Новини
1 277 4

Заява Макрона про можливість відправки військ до України показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, - глава МЗС Естонії Цахкна

тсахкна,цахкна

Заява президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ до України, показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив  міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна.

"Ми обіцяли Україні дуже багато, зокрема й підтримку України до її перемоги, саме до перемоги. Україна наразі здатна захистити себе на військовому фронті і відбити атаки агресора, але не здатна відвоювати те, що агресор у неї вкрав, щоб відновити свою територіальну цілісність і суверенітет. Україні потрібні боєприпаси, зброя та інша техніка, щоб захистити себе і решту Європи", - наголосив глава МЗС,

Він додав, що Євросоюзу "слід почати з виконання вже даних обіцянок". Зокрема, він нагадав, що Україна досі не отримала обіцяний мільйон боєприпасів.

"Євросоюз не виконав своєї обіцянки передати Україні мільйон снарядів. Ми рухаємося в цьому напрямку, і це можна тільки вітати, але ми повинні й можемо зробити більше. У нас є виграшна стратегія, і тепер її потрібно реалізувати", - наголосив Цахкна.

Він закликав ЄС "бути сміливішими й амбітнішими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не боїмося відстоювати перемогу України, - голова МЗС Естонії Цахкна

"Заява Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ в Україну, була зміною парадигми. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше", – підкреслив Цахкна.

Глава МЗС Естонії визнав, що наразі немає консенсусу з питання відправки військ в Україну, однак, переконаний він, "це може змінити ставлення деяких країн до негайної військової допомоги Україні, оскільки це, безумовно, буде простішим рішенням, ніж пряме втручання".

"Важливо зазначити, що в питанні боєприпасів було скасовано принцип, згідно з яким вони мають надходити тільки від європейської оборонної промисловості. Добре, що ми обговорюємо різні варіанти і наш пріоритет – якнайшвидше доставити боєприпаси в Україну, отримуючи їх звідусіль, звідки тільки можливо", – додав естонський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У партії Шольца невдоволені розбіжностями між канцлером та Макроном. Суперечка небезпечна для України, - ЗМІ

Він також нагадав заяву президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка закликала використати прибуток від заморожених активів російського центрального банку для закупівлі військової техніки для України.

Цахкна вважає, що це було б важливим кроком.

"Росія повинна отримати чіткий сигнал про те, що не буде ніякої гнучкості або повернення до нормальних відносин доти, доки Україна не переможе і не буде компенсовано завдані Україні збитки. Своїми діями ми повинні показати, що час спливає не в України, Європи і всього демократичного світу, а в агресора", – наголосив він.

Автор: 

Україна (5923) підтримка (612) Макрон Емманюель (1469) Цахкна Маргус (60)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще не до всіх. Бо вони народ не готують.
показати весь коментар
04.03.2024 13:46 Відповісти
Та якосьь дуже повільно доходить!!! Як до допоміжної школи!
показати весь коментар
04.03.2024 13:47 Відповісти
Знову червона ганчірка для кацапських тролів! Зараз почнуть нести маячню, що не всі європейські політики до такого готові, що Макрон блефує, що українським політикам треба менше красти, і взагалі нести будь - яку маячню, головне щоб перевести в негативну площину у відношенні до України!
показати весь коментар
04.03.2024 13:57 Відповісти
Заява Макрона це декларація про зміну лідера в Європі. Німеччину з першого місця відсуває Франція. У неї є армія з "Іноземним легіоном", ядерна тріада (290 боєголовок) і майже 3 трильйона ВВП в баксах. У Німеччини ВВП 4,31 трильйона, але армія ослаблена Меркель. Ядерки нема. Зброї теж нема - склади пусті. Атомної енергети також немає. Ці активи Франції не тільки компенсують різницю в ВВП, але й суттєво підвищують її роль в передвоєнний час. Сьогодні найважча і найганебніша криза в європейській історії яка змусила європейські країни з жахом усвідомити що на США не варто покладатися. Смішно сказати, але виходить що мексиканські емігранти знищили НАТО.
показати весь коментар
04.03.2024 14:43 Відповісти
 
 