Заява Макрона про можливість відправки військ до України показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, - глава МЗС Естонії Цахкна

Заява президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ до України, показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна.

"Ми обіцяли Україні дуже багато, зокрема й підтримку України до її перемоги, саме до перемоги. Україна наразі здатна захистити себе на військовому фронті і відбити атаки агресора, але не здатна відвоювати те, що агресор у неї вкрав, щоб відновити свою територіальну цілісність і суверенітет. Україні потрібні боєприпаси, зброя та інша техніка, щоб захистити себе і решту Європи", - наголосив глава МЗС,

Він додав, що Євросоюзу "слід почати з виконання вже даних обіцянок". Зокрема, він нагадав, що Україна досі не отримала обіцяний мільйон боєприпасів.

"Євросоюз не виконав своєї обіцянки передати Україні мільйон снарядів. Ми рухаємося в цьому напрямку, і це можна тільки вітати, але ми повинні й можемо зробити більше. У нас є виграшна стратегія, і тепер її потрібно реалізувати", - наголосив Цахкна.

Він закликав ЄС "бути сміливішими й амбітнішими".

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"Заява Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ в Україну, була зміною парадигми. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше", – підкреслив Цахкна.

Глава МЗС Естонії визнав, що наразі немає консенсусу з питання відправки військ в Україну, однак, переконаний він, "це може змінити ставлення деяких країн до негайної військової допомоги Україні, оскільки це, безумовно, буде простішим рішенням, ніж пряме втручання".

"Важливо зазначити, що в питанні боєприпасів було скасовано принцип, згідно з яким вони мають надходити тільки від європейської оборонної промисловості. Добре, що ми обговорюємо різні варіанти і наш пріоритет – якнайшвидше доставити боєприпаси в Україну, отримуючи їх звідусіль, звідки тільки можливо", – додав естонський міністр.

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Він також нагадав заяву президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка закликала використати прибуток від заморожених активів російського центрального банку для закупівлі військової техніки для України.

Цахкна вважає, що це було б важливим кроком.

"Росія повинна отримати чіткий сигнал про те, що не буде ніякої гнучкості або повернення до нормальних відносин доти, доки Україна не переможе і не буде компенсовано завдані Україні збитки. Своїми діями ми повинні показати, що час спливає не в України, Європи і всього демократичного світу, а в агресора", – наголосив він.