Готуємо зміну формату уряду, кількість міністерств хочемо скоротити на третину, - Шмигаль

У Кабміні наразі проводять роботу щодо зміни формату уряду та скорочення кількості міністерств

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що влада працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

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"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.