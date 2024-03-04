Готуємо зміну формату уряду, кількість міністерств хочемо скоротити на третину, - Шмигаль
У Кабміні наразі проводять роботу щодо зміни формату уряду та скорочення кількості міністерств
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав Шмигаль.
Прем'єр також зазначив, що влада працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.
"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.
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все одно всім єрмачелло командує
Є презилдент Зеленський після 20 травня +Є НОВА КОАЛІЦІЯ НОВИЙ КАБМІН!
Досить Єрмаку рулити вовою! Рулити буде нова легітимна коаліція ! Оживлений ПАРЛАМЕНТ без узурпування владою ОПУБОРДЕЛЮ партії Регіонів!!!
Чи він такий "незамінний"...?!
Запиши антиукраїнських МАРОДЕРІВ ЄРМАКІВЩИНИ???
ГЕТЬ ******* ВЛАДУ ТАТРОВЩИНИ над силовиками !
десь я таке вже чув. А на пресконференції боневтіка про 5-6 "ефективних менеджерів"!😆
шмигаль, хоче поповнити армію безробітних, чиновниками, які нічого не вміють, окрім протирати зади в кабінетах?
звісно, ні. міністерства скоротять, але штати роздують. поміняють таблички. для нових міністерств, закуплять авто, меблі. зроблять ремонт.
робота проведена, європа задоволена. всім премії, зе!поца в прєзікі.
https://www.slovoidilo.ua/2019/06/24/novyna/polityka/zelenskoho-dumayut-pro-skorochennya-ministerstv У Зеленського думають про скорочення міністерств
18 СІЧНЯ 2020
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/18/655964/ Зеленський підтримував об'єднання міністерств, тепер зажадав їх розділення...
У той час як Росія з жовтня 2022 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди, Україна, захищаючись від ворога, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі.
Це один з реальних злочинів Слуг народу, дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні, і не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази. Юрій Бутусов. Цікаво, міністра оборони теж скоротять..., навіщо ця структура взагалі, якщо 2 рік не можуть подолати ні корупцію в своїх рядах, ні почати будувати хоч якісь оборонні споруди. Тут немає ніяких секретів, в кожному військовому підручнику це написано...
Грошей нікуди подіти?