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"Батьківщина" пропонує заборонити продаж землі до кінця війни, відповідний законопроєкт зареєстровано в Раді, - Тимошенко

тимошенко

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко подала до Ради законопроєкт, в якому закликає зупинити розпродаж сільськогосподарських земель під час війни та запровадити програму розвитку сімейного фермерства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні.

Тимошенко нагадала, що 1 січня 2024 року розпочався другий етап земельної реформи, що дозволяє продаж землі по 10 тисяч гектарів в одні руки, зокрема і юридичним особам.

Вона переконана, що вітчизняні фермери не в змозі конкурувати з земельними спекулянтами та олігархічними структурами, тому це рішення влади – прямий шлях до втрати Україною сільськогосподарської землі.

"Поки наші хлопці й дівчата проливають свою кров, захищаючи кожен святий метр нашої землі, в тилу розпродають не тільки сільськогосподарську землю, розпродають нашу територію", - наголосила парламентарка, додавши, що родючі землі складають 72% території нашої країни.

Так, партія "Батьківщина" закликає негайно ухвалити законопроєкт про зупинення продажу землі під час війни.

Тимошенко також наголосила на необхідності розвитку в Україні сімейного фермерства, покрокову програму запровадження якого вже розробила "Батьківщина".

Читайте: Тимошенко закликала розробити інший закон про мобілізацію: "мотиваційний, а не репресивний"

Автор: 

земля (1680) Тимошенко Юлія (4697) Батьківщина (586)


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Топ коментарі
+13
А що жулька? Не хватило тобі грошей от спонсаров? То хочеш заборонити?
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04.03.2024 14:40
+11
А ще Тимошенчиха пропонує закрити наші газові свердловини і знову сісти на кацапську "газову голку"
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04.03.2024 14:43
+9
Ця нафталінова совкодрочерка вилізла з Дубая? На гілляку стару ********** клячу!
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04.03.2024 14:45
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ти м.м.м...нерозумний. краще з розумним загубити ніж з тобою знайти. а тому
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07.03.2024 20:35 Відповісти
Ви брешете. пай в 7 га приносить близько 800 баксів орендодавцю. До 24.02.2022 ціна соняшника наближалась до 19-20 тис грн, при належному догляді це 14+ тон з 7 га. То і орендар має добрий прибуток.
Зараз земля в переважній більшості належить як раз тим, хто на ній жеве та працює! Це по Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській обл - це ті області, які я знаю.
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04.03.2024 15:30 Відповісти
1. У нас пай 3.6 га (Киевская область). Делим ваши 800 долларов на 2 и получаем 400. Где я вру?
2. Идем дальше, открываем гугл и ищем данные по аренде пая. Например... Полтавская область, 23 год, стоимость аренды 13000 грн. Я не знаю, сколько там пай, но вполне допускаю, что и 7 га. Итого Разом: 350 долларов за 7 га. Где я вру? Пипец дешево - почти на шару.
3. Чувак, нужно чаще интересоваться происходящим. У тех, кто "живет на земле" сейчас средний возраст 60+. Ничего обрабатывать они не могут и не будут. Но они сдадут (если смогут) паи в аренду агрохолдингам и вот тут начинаются расчеты типа 1 доллар с квадратного метра. Но сколько бы не заработали агрохолдинги, бабки с дедками получат по 300 долларов за пай (опять же, если смогут сдать кому-то в аренду). А если не смогут нифига не получат.
Да, и речь идет не о том, сколько агрохолдинги смогут заработать на земле.
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04.03.2024 15:53 Відповісти
Я беру в оренду паї в Київській області - 4,7 га приблизно. Торік платив 23000 за пай чистими.
Щоб було менше плутанини - у нас тут біля 5000 грн/га. Долярами не цікавивсь
Землю торік купляв по 70000 грн/га. Товариш купив по 2000 $/га
До речі, землю практично ніхто не продає - хочуть більше.
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04.03.2024 16:08 Відповісти
Немного математики.
5000 грн/га *3.6/38 = 470 долларов.
Не так уж сильно я и ошибся. С другой стороні в прошлом году видел обїявление об аренде в Вищій Дубешні, 2.1 га, сельхоз, рядом с развилкой, есть колонка - 300 долларов.
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04.03.2024 16:26 Відповісти
Чувак, я в цій темі живу. Так що не вішай тут людям лапшу. В декларації, те що ти там нагуглив, то для податкової. Одразу видно, що ти далекий в цьому питанні. Ну нічого, питай, я просвітлю.
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04.03.2024 16:09 Відповісти
Пропоную заборонити Юлю Тимошенко. Назавжди.
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04.03.2024 15:08 Відповісти
Ні, ви що, продаж української землі і недр з корисними копалинами потужним і рішучим власникам - це святе, де ж вони тоді будуть харчєваться?
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04.03.2024 15:10 Відповісти
Не знайшла іншого приводу нагадати про себе. Старішає бабця...
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04.03.2024 15:12 Відповісти
Кааліція
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04.03.2024 15:16 Відповісти
"Аргументація" достойна класу жопних виборців. Жопних тому, що здатні тільки цією частиною тіла "думати"
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04.03.2024 15:39 Відповісти
Те ж саме і я вже давно помітив.
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04.03.2024 15:40 Відповісти
Як бачите, на тему продажу землі кацапські тролі зповзаються як мухи на лайно. От і думай, в чиїх інтересах той зе-деребан.
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04.03.2024 15:45 Відповісти
Подивіться на ці біцепси! Вона, мабуть, тренується.
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04.03.2024 15:46 Відповісти
обдубаїлась...
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04.03.2024 16:06 Відповісти
От хоть хтось блд той ЗЕ-закон читав про продаж землі??? Там і на 20% не врегульовані статті та норми того закону, а всі спірні питання по решті 80% відсилаються вирішувати в суд. Ви блд уявляєте український суд зараз? Хто там може виграти олігарх/іноземний холдинг чи селянин - власник того паю?
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04.03.2024 15:53 Відповісти
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04.03.2024 16:17 Відповісти
от саме так відбуваєть вже зараз.
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04.03.2024 16:26 Відповісти
це тільки зрадники і довбойоби продають землю в той час коли кращі люди віддають за цю землю життя.ідіть нах....в сраку !!!
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04.03.2024 16:21 Відповісти
Я бачу тут багато людей не в курсі. Так от - досі люди, особливо в містах, особливо пенсіонери та бюджетники, не протягли ноги від голоду, бо всі 33 роки (а особливо зараз) уряди України стримували ціни на хліб та соціальні харчі ШТУЧНО! Саме так - давили тих фермерів, щоб не було соціального вибуху. А коли іноземці відберуть землю у власних фемерів - ви отримаєте значно вищу ціну за європейську, на хліб та на ВСЕ інше, бо в ЄС щедро роздають фермерам дотації, щоб знизити ціни на харчі. Буде десь приблизно як з вуглем Ротердам+++
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04.03.2024 16:23 Відповісти
Так і є. Хто здатний зрозуміти, той знає, що дотації фермерам в ЄС виплачують в кінцевому результаті для того, щоб продукти харчування були доступні кожному панові. І робиться це не з-за любові до громадян, а для підтримки соціального миру.
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04.03.2024 16:44 Відповісти
Абюсолютно?
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04.03.2024 16:31 Відповісти
Усіх, хто дозволів продаж землі , НА ГИЛЯКУ
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04.03.2024 16:41 Відповісти
Ой, багатьох же доведеться повішати. Боюсь, що міцних гілляк на всіх не вистачить.
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04.03.2024 16:46 Відповісти
А ми їх будем кожен день міняти
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04.03.2024 16:53 Відповісти
🤣🤣🤣

Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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04.03.2024 16:54 Відповісти
Полізли марксистські ідеї і принципи, які збудила кинута в інфрмпростір маніпуляторшою кістка. Огидно.
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04.03.2024 16:55 Відповісти
Шапіто... І улька туди ж...
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04.03.2024 16:55 Відповісти
жюльке в качановке прогулы ставят ..люби мои хи-хи.. проффесор януковощ ее за газовый схематоз с ****** посадил а майдан освободил досрочно . яценюк кричал не своим голосом жюля жюляяяя вылезла опять сердешная чтобы не забывали между отдыхом в эмиратах и на мальдивах
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04.03.2024 17:02 Відповісти
Ооо! Знов осідлала свого улюбленого ,,конька"!
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04.03.2024 17:03 Відповісти
на то вона і жулька.
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04.03.2024 17:26 Відповісти
Повністю підтримую.У Польщі с/г земля найвищої категорії коштує 20000 доларів за гектар,і по якості їй далеко до наших чорноземів,котрі зелені та порошенківці вирішили продавати під час війни по 1000 доларів,коли велике безробіття і люди намагаються виживати.Земля це останнє що було власністю українців,невже нікого не дивує той поспіх з яким був прийнятий цей закон вночі,а на ранок зеленський його підписав,хоча таке питання потрібно було виносити на референдум.
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04.03.2024 17:45 Відповісти
ви абсолютно праві. та нажаль в країні зараз 73% кретинів. вони цього не розуміють! вони впевнені що зможуть втикти десь в ЄС. та коли не стане України - їх і в ЄС батраками вже не візьмуть з укр паспортами. А тих хто вже там - анулюють паспорти та безвіз. Земля - це те, за рахунок чого Україна ще дихає!
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04.03.2024 18:40 Відповісти
Жульо виконує дві задачі
1. Популістською маячнею заохочує невігласів, які просто не знають, що державної с.г землі вже як 30 років - майже не залишилось. Вона вся належить приватникам.
2 Відробляє замовлення агрохолдінгів, які не хочуть ставати власниками землі, а бажають і далі платити копійки за оренду землі у селян і головне НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКІВ НА ЗЕМЛЮ!!! Оскількі нормовані с.г паї не обкладуються податком у фізичних осіб- власників.
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04.03.2024 17:48 Відповісти
Послухайте, що з приводу фінансової допомоги України та продажу української землі
каже німецький політик
https://youtube.com/shorts/tyc_m2VYMSg?si=-CRjcV2SKw6z8h4l

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04.03.2024 18:20 Відповісти
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