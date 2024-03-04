"Батьківщина" пропонує заборонити продаж землі до кінця війни, відповідний законопроєкт зареєстровано в Раді, - Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко подала до Ради законопроєкт, в якому закликає зупинити розпродаж сільськогосподарських земель під час війни та запровадити програму розвитку сімейного фермерства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні.

Тимошенко нагадала, що 1 січня 2024 року розпочався другий етап земельної реформи, що дозволяє продаж землі по 10 тисяч гектарів в одні руки, зокрема і юридичним особам.

Вона переконана, що вітчизняні фермери не в змозі конкурувати з земельними спекулянтами та олігархічними структурами, тому це рішення влади – прямий шлях до втрати Україною сільськогосподарської землі.

"Поки наші хлопці й дівчата проливають свою кров, захищаючи кожен святий метр нашої землі, в тилу розпродають не тільки сільськогосподарську землю, розпродають нашу територію", - наголосила парламентарка, додавши, що родючі землі складають 72% території нашої країни.

Так, партія "Батьківщина" закликає негайно ухвалити законопроєкт про зупинення продажу землі під час війни.

Тимошенко також наголосила на необхідності розвитку в Україні сімейного фермерства, покрокову програму запровадження якого вже розробила "Батьківщина".

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