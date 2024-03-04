"Батьківщина" пропонує заборонити продаж землі до кінця війни, відповідний законопроєкт зареєстровано в Раді, - Тимошенко
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко подала до Ради законопроєкт, в якому закликає зупинити розпродаж сільськогосподарських земель під час війни та запровадити програму розвитку сімейного фермерства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні.
Тимошенко нагадала, що 1 січня 2024 року розпочався другий етап земельної реформи, що дозволяє продаж землі по 10 тисяч гектарів в одні руки, зокрема і юридичним особам.
Вона переконана, що вітчизняні фермери не в змозі конкурувати з земельними спекулянтами та олігархічними структурами, тому це рішення влади – прямий шлях до втрати Україною сільськогосподарської землі.
"Поки наші хлопці й дівчата проливають свою кров, захищаючи кожен святий метр нашої землі, в тилу розпродають не тільки сільськогосподарську землю, розпродають нашу територію", - наголосила парламентарка, додавши, що родючі землі складають 72% території нашої країни.
Так, партія "Батьківщина" закликає негайно ухвалити законопроєкт про зупинення продажу землі під час війни.
Тимошенко також наголосила на необхідності розвитку в Україні сімейного фермерства, покрокову програму запровадження якого вже розробила "Батьківщина".
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Зараз земля в переважній більшості належить як раз тим, хто на ній жеве та працює! Це по Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській обл - це ті області, які я знаю.
2. Идем дальше, открываем гугл и ищем данные по аренде пая. Например... Полтавская область, 23 год, стоимость аренды 13000 грн. Я не знаю, сколько там пай, но вполне допускаю, что и 7 га.
ИтогоРазом: 350 долларов за 7 га. Где я вру? Пипец дешево - почти на шару.
3. Чувак, нужно чаще интересоваться происходящим. У тех, кто "живет на земле" сейчас средний возраст 60+. Ничего обрабатывать они не могут и не будут. Но они сдадут (если смогут) паи в аренду агрохолдингам и вот тут начинаются расчеты типа 1 доллар с квадратного метра. Но сколько бы не заработали агрохолдинги, бабки с дедками получат по 300 долларов за пай (опять же, если смогут сдать кому-то в аренду). А если не смогут нифига не получат.
Да, и речь идет не о том, сколько агрохолдинги смогут заработать на земле.
Щоб було менше плутанини - у нас тут біля 5000 грн/га. Долярами не цікавивсь
Землю торік купляв по 70000 грн/га. Товариш купив по 2000 $/га
До речі, землю практично ніхто не продає - хочуть більше.
5000 грн/га *3.6/38 = 470 долларов.
Не так уж сильно я и ошибся. С другой стороні в прошлом году видел обїявление об аренде в Вищій Дубешні, 2.1 га, сельхоз, рядом с развилкой, есть колонка - 300 долларов.
Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
1. Популістською маячнею заохочує невігласів, які просто не знають, що державної с.г землі вже як 30 років - майже не залишилось. Вона вся належить приватникам.
2 Відробляє замовлення агрохолдінгів, які не хочуть ставати власниками землі, а бажають і далі платити копійки за оренду землі у селян і головне НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКІВ НА ЗЕМЛЮ!!! Оскількі нормовані с.г паї не обкладуються податком у фізичних осіб- власників.
каже німецький політик
https://youtube.com/shorts/tyc_m2VYMSg?si=-CRjcV2SKw6z8h4l