Єврокомісія представить переговорну рамку з Україною щодо вступу в ЄС цього місяця, - речник Маммер

У Єврокомісії у понеділок, 4 березня, підтвердили, що готуються представити переговорну рамку про вступ України впродовж березня.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄК Ерік Маммер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Маммер відповідав на запитання журналістів, які прагнули отримати додаткові роз’яснення з приводу зміни публічної позиції глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно графіка підготовки переговорної рамки.

"Президентка сказала нещодавно, що це відбудеться протягом місяця березня", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 12 березня Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах на шляху України до членства в ЄС, - Стефанішина

21 лютого фон дер Ляєн не стала допускати наступний крок для України на шляху до ЄС – представлення переговорної рамки – до європейських виборів, що пройдуть у червні цього року.

Але вже через три дні, під час візиту до Києва, вона повернулася до початкового графіку і заявила, що Єврокомісія зробить наступний формальний крок щодо заявки України на вступ до ЄС у середині березня.

"Я вже наголошував, що президентка тоді сказала: моє найбільш ймовірне припущення (my best guess - ред.), у комісії відбулись подальші обговорення, після яких вона була в змозі уточнити, що ми винесемо пропозицію зараз", - пояснив речник Єврокомісії Маммер.

"Але, звичайно, є питання у тому, коли Рада буде у змозі схвалити її, і тут її best guess був, що це відбудеться пізніше", - додав він.

Читайте також: ЄС до середини березня проведе скринінг законодавства України для вступу