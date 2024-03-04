У районі Часового Яру ворог намагається просунутися з різних флангів, ЗСУ готуються утримати ці рубежі, - Євлаш
На Бахмутському напрямку в межах Іванівського йдуть жорсткі бої, ворог підкидає туди значні резерви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі для LIGA.net повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
Він зазначив, що українські військові готуються захищати Часів Яр.
"Ми підтверджуємо те, що зараз в межах населеного пункту Іванівське йдуть жорсткі бої, ворог намагається продавити нашу оборону", – розповів Євлаш.
Попри те, що ворог підкидує туди значні резерви, застосовує артилерію, штурмові групи, а також значні сили з безпілотних літальних апаратів, українські військові намагаються утримати ці рубежі завдаючи противнику максимальних втрат,
"Наразі йдуть важкі бої", – підсумував він.
У районі Часового Яру ворог намагається просунутися з різних флангів, зокрема, й атакуючи "в лоб" позиції ЗСУ. Довкола населеного пункту зведені оборонні споруди, найбільш загрозливі місця заміновано.
"Наразі проводиться постійна робота по доукріпленню та дооснащенню рубежів. Готуємось обороняти Часів Яр", – наголосив він.
Часів Яр, за його словами, також під постійними ударами противника, зокрема під мінометними обстрілами, дронами, авіацією, автоматичними станковими гранатометами.
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