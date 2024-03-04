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У районі Часового Яру ворог намагається просунутися з різних флангів, ЗСУ готуються утримати ці рубежі, - Євлаш

зсу

На Бахмутському напрямку в межах Іванівського йдуть жорсткі бої,  ворог підкидає туди значні резерви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі для LIGA.net повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Він зазначив,  що українські військові готуються захищати Часів Яр.

"Ми підтверджуємо те, що зараз в межах населеного пункту Іванівське йдуть жорсткі бої, ворог намагається продавити нашу оборону", – розповів Євлаш.

Попри те, що  ворог підкидує туди значні резерви, застосовує артилерію, штурмові групи, а також значні сили з безпілотних літальних апаратів, українські військові намагаються утримати ці рубежі завдаючи противнику максимальних втрат,

"Наразі йдуть важкі бої", – підсумував він.

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У районі Часового Яру ворог намагається просунутися з різних флангів, зокрема, й атакуючи "в лоб" позиції ЗСУ. Довкола населеного пункту зведені оборонні споруди, найбільш загрозливі місця заміновано.

"Наразі проводиться постійна робота по доукріпленню та дооснащенню рубежів. Готуємось обороняти Часів Яр", – наголосив він.

Часів Яр, за його словами, також  під постійними ударами противника, зокрема під мінометними обстрілами, дронами, авіацією, автоматичними станковими гранатометами.

Автор: 

бойові дії (3897) Бахмут (1561) Євлаш Ілля (162)


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пруть кацапи - в буби все під особистим контролем...
така собі херпідя...
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04.03.2024 14:13 Відповісти
Шура Творожок для фортифікацій може піддонами підсобить...
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04.03.2024 14:15 Відповісти
Флангів, зазвичай, два. Отже, не з різних флангів, а з обох.
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04.03.2024 14:44 Відповісти
В самом названии какая-то нелогичность: враг пытается продвинуться и ВСУ готовятся. А сейчас кто не дает врагу продвинуться?
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04.03.2024 15:01 Відповісти
Що знову місто фортеця і ПОТУЖНІ відосики від контент мейкера?
Боюсь за цей гавно контент від найвеличнішого боНевтіка ми платемо страшенну ціну!!!
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04.03.2024 19:29 Відповісти
 
 