Шольц проти постачання Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких військових

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість постачання крилатих ракет Taurus для України, якщо для їх експлуатації та контролю будуть потрібні німецькі солдати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ви не можете поставити систему озброєнь, яка має дуже широкий радіус дії, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над цією системою озброєнь", - заявив Шольц.

Канцлер зазначив, що якщо Німеччина хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.

"Для мене про це не може бути мови", - резюмував Шольц.

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