Шольц проти постачання Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких військових
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість постачання крилатих ракет Taurus для України, якщо для їх експлуатації та контролю будуть потрібні німецькі солдати.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Ви не можете поставити систему озброєнь, яка має дуже широкий радіус дії, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над цією системою озброєнь", - заявив Шольц.
Канцлер зазначив, що якщо Німеччина хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.
"Для мене про це не може бути мови", - резюмував Шольц.
Топ коментарі
+9 IgorYakovlevich
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+9 Gary Grant
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+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар04.03.2024 14:35
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До речі, Швеція не проти постачання, Бундестаг наполягає, а от канцлер - впирається з останніх сил.
Натомість, воєнний аналітик Дмитро Снєгирьов доводить, що навпаки - це вдала спецоперація німецької розвідки, яка зуміла використати російську, щоб дати своєму канцлерові привід для відмові у постачанні і таким чином прикрити його політичну дупу.
А я, як той ребе з анекдоту: і ти, Сара, права, і ти, Абрам, правий. Тобто, кожна з цих точок зору має певну рацію.
Не таємниця, що Кремль вважає Олафа Шольца слабкою ланкою у спільній європейський позиції щодо підтримку України (до речі, внесок Німеччини - найбільший серед європейців). Тому на нього тиснуть і лякають усіма способами. Не буду здивований, якщо існують і декілька каналів для неофіційних контактів. От і спрацював один з них.
Тобто, це було не протиборство російської і німецької розвідок, а довірча співпраця заради досягнення спільної мети. Яка співпадає не стратегічно, а ситуативно.
Щодо технічних можливостей «Таурусів», то вони практичні аналогічні «Скальпам» або «Шторм Шедоу». Між іншим, «домашні» варіанти «Скальпів» та «Шторм Шедоу» теж летять на 500+ км, хоча канцлер Німеччини вважає, що на це здатні виключно «Тауруси». Окрім того, дальність залежить від висоти скидання ракет.
Так, є деякі особливості, про роблять ці ракети найбільш зручним інструментом для руйнування Кримського мосту. Але якщо на Крим полетить одночасно декілька десятків крилатих ракет, з десяток балістичних та до сотні різних безпілотників, то мосту не стане. Незалежно від типу крилатих ракет. Тут важливо спланувати і зібрати достатню кількість і ракет, і їх носіїв саме для одночасності прильоту, щоб перевантажити ворожу ППО.
Щодо обслуговування: у засвічених розмовах - явна деза. Крилаті ракети поки що запускаються з модернізованих радянських літаків, якими керують українські пілоти. Ракети не лежать на складах, а використовуються практично відразу після прибуття в Україну (щоб склади не знищили). Тому все обслуговування зводиться до введення координат цілі і встановлення ракет на підвіски літака. З цим цілком можуть впоратися і наші спеціалісти за наявності ноутбуку та Інтернету, і які вже мають подібний досвід.
Джерело:
останній німецький солдат загинув напочатку травня 1945 р.
а з Таврусом і самі впораємось
він мабуть не складніше Ф-16?
ті були гарними солдатами, хоч і окупантами із проведеними мізками
Але перебування німецьких солдатів на території України виключено, це неможливо.
Коло замкнулося, Шольц нарешті знайшов причину не передавати нам ракети (бо жодної адекватної причини досі ще не вигадав).
Чи все таки боїться щоб по кремлю не шмальнули?
Так і з ракетами: дайте, а далі, то наша справа - перепрограмуємо, зачіпуємо і кацапам буде капут...
хитрий, падлюка.
"Фима, Гриша, бросьте разговоры,
Ну что за баламуты, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."
Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.
Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...
Такий собі радіоспектакль ... ?
І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето
т. Шольц"
А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?
А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?
"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.
Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.
При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.
Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."
Такий собі радіоспектакль ?
Для ф-16, оно, американських пілотів залучати якось не довелось...