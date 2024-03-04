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Новини
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Жодного випадку блокування доставки зброї та техніки на польському кордоні не було, - Шмигаль

кордон,польща

Під час протестів на кордоні з Польщею не фіксувалося блокування доставки в Україну зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час пресконференції.

Шмигаль нагадав, що Польща від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала Україну.

"Дуже важливо, що попри протести польських перевізників і фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі ідуть безперешкодно в Україну, і це важливо, щоб уникнути маніпуляцій", - зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що випадки блокування, про які пишуть в мережі, це не військова техніка, а комерційні авто, які везуть в Україну під різним виглядом.

"Жоден вантаж, який офіційно зареєстрований як військова або гуманітарна підтримка, не був затриманий", - додав глава уряду.

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Автор: 

кордон (4777) Польща (8539) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+14
А перевізники тієї зброї говорять інше кому вірити? Ну явно не Шмигалю та гоп шоблі зеленій.
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04.03.2024 14:38
+6
а волонтерська допомога армії то не військова техніка?
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04.03.2024 14:44
+3
Аксіома: "Якщо наш швондер розкриє рота, то обов'язково с3,14здить"
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04.03.2024 14:39
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А перевізники тієї зброї говорять інше кому вірити? Ну явно не Шмигалю та гоп шоблі зеленій.
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04.03.2024 14:38 Відповісти
Аксіома: "Якщо наш швондер розкриє рота, то обов'язково с3,14здить"
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04.03.2024 14:39 Відповісти
нарешті примьер обозначився - фігура...
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04.03.2024 14:40 Відповісти
а волонтерська допомога армії то не військова техніка?
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04.03.2024 14:44 Відповісти
Думаю трохи бреше,затримки все одно є.Черги,затори самі по собі провокують пересування техніки.
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04.03.2024 14:46 Відповісти
пацани - повірте мені все буде Україна!
я знаю, питався, отримав відповідь.
все буде Україна!
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04.03.2024 14:48 Відповісти
Зато "фермеры" номера машин с оружием аккуратненько переписали в блокнотик, и товарищу майору переслали. А то, чего еще хуже, маячки навесили, и нужно ждать калибры по складам.
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04.03.2024 14:53 Відповісти
Бачив відео де фура з двома вантажівками для перевезення БК стояла заблокована на кордоні, так що не тренди.
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04.03.2024 15:39 Відповісти
Бач як все добре. Нема причин хвилюватись..
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04.03.2024 15:44 Відповісти
Проснувся нарешті... Ти, курва очкаста, повинен жити на тому кордоні! І верещати на увесь світ так, наче тобі очко скипидаром намазали!
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04.03.2024 16:27 Відповісти
 
 