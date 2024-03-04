Жодного випадку блокування доставки зброї та техніки на польському кордоні не було, - Шмигаль

Під час протестів на кордоні з Польщею не фіксувалося блокування доставки в Україну зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час пресконференції.

Шмигаль нагадав, що Польща від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала Україну.

"Дуже важливо, що попри протести польських перевізників і фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі ідуть безперешкодно в Україну, і це важливо, щоб уникнути маніпуляцій", - зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що випадки блокування, про які пишуть в мережі, це не військова техніка, а комерційні авто, які везуть в Україну під різним виглядом.

"Жоден вантаж, який офіційно зареєстрований як військова або гуманітарна підтримка, не був затриманий", - додав глава уряду.

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