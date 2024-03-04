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Новини Війна
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Зеленський: Заслухав Міноборони щодо надходжень зброї та боєприпасів, Сирського - щодо ситуації на фронті та аудиту ЗСУ

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони щодо запланованих надходжень зброї, а також ситуації на фронті.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль.

Також триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський: Ми чекаємо життєво необхідного постачання, зокрема американського рішення

Також президент заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.

"Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС.

"Зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський закликав до вирішення ситуації на польському кордоні: вона "давно вийшла за межі економіки та моралі"

Автор: 

Зеленський Володимир (23984)


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Топ коментарі
+11
куклами ЄРМАКА крива качка презєдєнт Уркоїни

Єрмак перетворив ОПУ на *********** ЦК КП(б)У
https://republic.com.ua/article/%d1%94rmak-peretvoriv-opu-na-osuchasnenij-czk-kpbu.html#respond Ви не знайдете у Конституції України згадок про жоден Офіс президента. Цей дивний орган потрібен державі приблизно, як возові п'яте колесо.

Про це https://www.facebook.com/tarasshamayda заявив вітчизняний громадський діяч і співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Він стверджує, що головна будівля на вулиці Банковій у Києві перетворилася на подобу радянської структури з нагляду за окупованою територією.

Офіс президента, чи радше офіс Єрмака-Зеленського слід цілком вважати злоякісним органом, який намагається керувати всім - правоохоронними органами й телеканалами, зовнішньою політикою й культурою, парламентом, урядом і місцевою владою. Це все шкодить розвитку України, як незалежної демократичної держави.
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04.03.2024 14:55
+8
Зеленський: Заслухав Міноборони

Аж заслухався...
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04.03.2024 14:57
+7
Що сталося з Зе після заслухання?
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04.03.2024 14:57
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куклами ЄРМАКА крива качка презєдєнт Уркоїни

Єрмак перетворив ОПУ на *********** ЦК КП(б)У
https://republic.com.ua/article/%d1%94rmak-peretvoriv-opu-na-osuchasnenij-czk-kpbu.html#respond Ви не знайдете у Конституції України згадок про жоден Офіс президента. Цей дивний орган потрібен державі приблизно, як возові п'яте колесо.

Про це https://www.facebook.com/tarasshamayda заявив вітчизняний громадський діяч і співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Він стверджує, що головна будівля на вулиці Банковій у Києві перетворилася на подобу радянської структури з нагляду за окупованою територією.

Офіс президента, чи радше офіс Єрмака-Зеленського слід цілком вважати злоякісним органом, який намагається керувати всім - правоохоронними органами й телеканалами, зовнішньою політикою й культурою, парламентом, урядом і місцевою владою. Це все шкодить розвитку України, як незалежної демократичної держави.
показати весь коментар
04.03.2024 14:55 Відповісти
а якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ за згодою на це українців залишається - КС це сформулює ТІЛЬКИ НА УМОВАХ ЗНИЩЕННЯ ОПУБРДЕЛЮ ЄРМАКА! ТА НОВОЇ КОАЛІЦІЇ З НОВИМ УРЯДОМ -ЗАЛУЖНИЙ ПРЕМЄР ВІЙСЬКОВОГО КАБМІН!
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04.03.2024 14:58 Відповісти
ОПУ - це ссучений ЦК КП(б)У пiд керiвництвом кремля.
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04.03.2024 15:06 Відповісти
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04.03.2024 15:12 Відповісти
дал паруліть вове-пустіл за стол презЕ(рмака)дента
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04.03.2024 15:13 Відповісти
Феномен Єрмака, який втримався на посаді попри гучні скандали та незадоволення деяких західних партнерів, експерти пояснюють абсолютною довірою до нього з боку президента.

СТАТТЯ ВВС повне досьє на Кардинала Кремля
https://republic.com.ua/article/bbc-viczeprezident-%D1%94rmak-yak-pomichnik-zelenskogo-stav-klyuchovoyu-figuroyu-v-ukra%D1%97nskij-vladi.html https://republic.com.ua/article/bbc-viczeprezident-єrmak-yak-pomichnik-zelenskogo-stav-klyuchovoyu-figuroyu-v-ukraїnskij-vladi.html

Єрмак завжди поряд із Зеленським і не намагається грати в свої політичні ігри, на відміну від попередників, каже політолог Володимир Фесенко.

Адже в Україні традиційно склалося, що офіс президента виконує функцію політичного уряду, каже експерт.

«І це обумовлює особливий статус керівника ОП. Якщо на цій позиції достатньо потужна і амбітна постать, яка вміє забезпечувати свій статус, тоді фактично ця людина стає або другою, або третьою людиною в країні. Єрмак - безсумнівно, це потужна людина», - вважає він.

Вже від початку великої війни Росії проти України скандали навколо постаті глави ОП зі зрозумілих причин стихли. Вся країна поринула у воєнний стан, а критика діяльності президента та інших представників влади відійшла навіть не на другий план - вона зведена до мінімуму.
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04.03.2024 15:15 Відповісти
ОП це не орган. Це злоякісна пухлина.
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04.03.2024 14:58 Відповісти
Зеленський: Заслухав Міноборони

Аж заслухався...
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04.03.2024 14:57 Відповісти
І шо ?
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04.03.2024 16:53 Відповісти
Що сталося з Зе після заслухання?
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04.03.2024 14:57 Відповісти
Приход👍
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04.03.2024 14:58 Відповісти
Ну ось. А ви нервували. Аж відлягло. У бубачкі все під контролем. Він все заслухав.)
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04.03.2024 14:57 Відповісти
І що? Якби перемоги на фронті залежли від зслуховувнь. А ти Херпіду навпаки відкриваєш від ведення бойових дій Головнокомндувача, щоб він прийшов, кинув свій штаб і брехав тобі те, що подобється тобі. Де укріплення про які ти брехав українцім? Де мільйон дронів від держави і де ті, що вкрали 40 мільярдів на дрони і 32 мільярди на снаряди?
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04.03.2024 14:58 Відповісти
"Заслухав" і? І ніхрена не зрозумів, нічого не вирішив, і нічого не наказав зробити.
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04.03.2024 15:00 Відповісти
Як це нічого? Показав відос який він могутній!
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04.03.2024 15:08 Відповісти
О 3:30 мені зателефонував Єрмак: «Наче все спокійно, може якось обійдеться?» - Буданов про початок війни
https://republic.com.ua/article/o-330-meni-zatelefonuvav-%D1%94rmak-nache-vse-spokijno-mozhe-yakos-obijdetsya-budanov-pro-pochatok-vijni.html https://republic.com.ua/article/o-330-meni-zatelefonuvav-єrmak-nache-vse-spokijno-mozhe-yakos-obijdetsya-budanov-pro-pochatok-vijni.html

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04.03.2024 15:02 Відповісти
Лист виробників зброї до Єрмака з воланням захистити їх від Басалаєвої прийшов ще 28 серпня. Єрмак відреагував лише через місяцьhttps://republic.com.ua/article/list-virobnikiv-zbro%d1%97-do-%d1%94rmaka-z-volannyam-zahistiti-%d1%97h-vid-basala%d1%94vo%d1%97-prijshov-shhe-28-serpnya-%d1%94rmak-vidreaguvav-lishe-cherez-misyacz.html#respond

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics

В історії зі скандальним висновком Держаудитслужби щодо прибутку оборонних підприємств найбільш цікавим є таке питання: хто стоїть за керівницею ДАСУ Басалаєвою, так, що вона і себе відчуває ніби в камені вилитою, і ДБР в неї на побігеньках.

Про це на своїй сторінці в мережі https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy/posts/pfbid0PVCpzGinkJNjuGXVgr4RnkaytdJsVsMYxFZuZ6g8PnadjRbRPbjtYCzHzbQCf5Xql?__cft__[0]=AZU4GjDv79Wvbbwo2cwlsIDkdN8_0ggyXRwrqUpgzkBA75lNEnaZXcgIqMKEOGR0DK5X7b6eEMkW6cWRyvE2usnJw5DKMEsG3_tZ1-Bv08NuSF8rWWtDrV37G3aP-W-_oGQ&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook написав журналіст Олексій Шалайський
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04.03.2024 15:04 Відповісти
всіх послухав, всім видав доручення, поїв, покакав, піду обіграю в теніс всіх 5-6 менеджерів, вип'ю вина та ляжу спати.
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04.03.2024 15:02 Відповісти
Зеленський: Заслухав сколько мои верноподданые холуи купили себе недвижимости и премиального автопарка и сказал Сырскому что это надо обязательно защитить!
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04.03.2024 15:02 Відповісти
Перемога України сидить в камері з Червінським. А загибель України в кабінеті https://republic.com.ua/article/peremoga-ukra%D1%97ni-sidit-v-kameri-z-chervinskim-a-zagibel-ukra%D1%97ni-v-kabineti-%D1%94rmaka.html https://republic.com.ua/article/peremoga-ukraїni-sidit-v-kameri-z-chervinskim-a-zagibel-ukraїni-v-kabineti-єrmaka.html
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04.03.2024 15:05 Відповісти
Этот накомандует!
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04.03.2024 15:07 Відповісти
Блін, ПІАНІСТ заслухав... Ні як не можу змиритися і повірити.🙈🙉🙊
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04.03.2024 15:08 Відповісти
Прямо таки взяв і "заслухав"? - І шо?
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04.03.2024 15:08 Відповісти
Мені як бойовому офіцеру смішно це читати. Воно заслухало... Іспанський стид мене не полишає вже років так з п'яток. Дотепер не розумію, як можна було віддати країну під час війни в руки паршивого клоуна?
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04.03.2024 15:09 Відповісти
BBC: Віцепрезидент Єрмак. Як помічник Зеленського став ключовою фігурою в українській владі

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/about

Важко знайти якусь протокольну фотографію президента Володимира Зеленського, на якій поруч із ним не було б цього високого сутулого чоловіка. Через різницю в зрості часом здається, що він просто нависає над Зеленським.
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04.03.2024 15:10 Відповісти
Воно заслухало!!!
Вова, поц неголений, не роби таку пику, ні хто не повірить шо ти шось у цьму розумієш.
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04.03.2024 15:12 Відповісти
Ну от, а звинувачували Залужного що не було ***********. Це відомство МО і єрмаківської криси умєрова.
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04.03.2024 15:16 Відповісти
Коли почнеться будівництво оборонних споруд??? Де гроші, будівельна техніка, бетон???

все дороги будуємо???
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04.03.2024 15:17 Відповісти
Заслухав, нічого не зрозумів, але незламно та потужно робив "розумні очі" та кивав головою...
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04.03.2024 15:19 Відповісти
Генералисимус грёбаный.
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04.03.2024 15:20 Відповісти
Сьогодні воно заслухало, а завтра це все буде прочитано у фсб.
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04.03.2024 15:25 Відповісти
"Отримав останню інформацію", "Заслухав Головкома... доповіді розвідок, СБУ та МВС". Нічого не зрозумів, бо тупий! День пройшов насучено, можна і на роялі пограти.
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04.03.2024 15:41 Відповісти
Такий потужний керівник як Вова, визива неабияку впевненість в завтрашньому дні...
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04.03.2024 15:41 Відповісти
Коли вже аудит ермака з татаровим буде???
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04.03.2024 15:44 Відповісти
Раньше сидел такой себе дежурный по горисполкому и,принимал жалобы,сам разумеется ничего не решал...так и этот - дежурный по стране - выслушивает, заслушивает, кривляется,чешется..отрешённый взгляд..короче: помощники порешают.
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04.03.2024 16:33 Відповісти
А про будівництво, укріплення, облаштування ліній оборони хтось доповідав? Чи солдатіки самі накопають у перервах між кацапськими штурмами?
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04.03.2024 16:33 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача ЗСУ...",-

до купи своїх титулів додав ще й високе звання "заслухуй"!
А шо такоє, мужчіна работаіть
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04.03.2024 16:52 Відповісти
И шо показал аудит, нашли чем заняты 700 000 "тыловиков"? )
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04.03.2024 17:45 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1764735672374399235 27 мин

ЗЕ-команда.
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04.03.2024 22:02 Відповісти
 
 