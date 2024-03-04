Зеленський: Заслухав Міноборони щодо надходжень зброї та боєприпасів, Сирського - щодо ситуації на фронті та аудиту ЗСУ
Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони щодо запланованих надходжень зброї, а також ситуації на фронті.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль.
Також триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також президент заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.
"Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС.
"Зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", - додав Зеленський.
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Єрмак перетворив ОПУ на *********** ЦК КП(б)У
https://republic.com.ua/article/%d1%94rmak-peretvoriv-opu-na-osuchasnenij-czk-kpbu.html#respond Ви не знайдете у Конституції України згадок про жоден Офіс президента. Цей дивний орган потрібен державі приблизно, як возові п'яте колесо.
Про це https://www.facebook.com/tarasshamayda заявив вітчизняний громадський діяч і співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Він стверджує, що головна будівля на вулиці Банковій у Києві перетворилася на подобу радянської структури з нагляду за окупованою територією.
Офіс президента, чи радше офіс Єрмака-Зеленського слід цілком вважати злоякісним органом, який намагається керувати всім - правоохоронними органами й телеканалами, зовнішньою політикою й культурою, парламентом, урядом і місцевою владою. Це все шкодить розвитку України, як незалежної демократичної держави.
СТАТТЯ ВВС повне досьє на Кардинала Кремля
https://republic.com.ua/article/bbc-viczeprezident-%D1%94rmak-yak-pomichnik-zelenskogo-stav-klyuchovoyu-figuroyu-v-ukra%D1%97nskij-vladi.html https://republic.com.ua/article/bbc-viczeprezident-єrmak-yak-pomichnik-zelenskogo-stav-klyuchovoyu-figuroyu-v-ukraїnskij-vladi.html
Єрмак завжди поряд із Зеленським і не намагається грати в свої політичні ігри, на відміну від попередників, каже політолог Володимир Фесенко.
Адже в Україні традиційно склалося, що офіс президента виконує функцію політичного уряду, каже експерт.
«І це обумовлює особливий статус керівника ОП. Якщо на цій позиції достатньо потужна і амбітна постать, яка вміє забезпечувати свій статус, тоді фактично ця людина стає або другою, або третьою людиною в країні. Єрмак - безсумнівно, це потужна людина», - вважає він.
Вже від початку великої війни Росії проти України скандали навколо постаті глави ОП зі зрозумілих причин стихли. Вся країна поринула у воєнний стан, а критика діяльності президента та інших представників влади відійшла навіть не на другий план - вона зведена до мінімуму.
Аж заслухався...
https://republic.com.ua/article/o-330-meni-zatelefonuvav-%D1%94rmak-nache-vse-spokijno-mozhe-yakos-obijdetsya-budanov-pro-pochatok-vijni.html https://republic.com.ua/article/o-330-meni-zatelefonuvav-єrmak-nache-vse-spokijno-mozhe-yakos-obijdetsya-budanov-pro-pochatok-vijni.html
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics
В історії зі скандальним висновком Держаудитслужби щодо прибутку оборонних підприємств найбільш цікавим є таке питання: хто стоїть за керівницею ДАСУ Басалаєвою, так, що вона і себе відчуває ніби в камені вилитою, і ДБР в неї на побігеньках.
Про це на своїй сторінці в мережі https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy/posts/pfbid0PVCpzGinkJNjuGXVgr4RnkaytdJsVsMYxFZuZ6g8PnadjRbRPbjtYCzHzbQCf5Xql?__cft__[0]=AZU4GjDv79Wvbbwo2cwlsIDkdN8_0ggyXRwrqUpgzkBA75lNEnaZXcgIqMKEOGR0DK5X7b6eEMkW6cWRyvE2usnJw5DKMEsG3_tZ1-Bv08NuSF8rWWtDrV37G3aP-W-_oGQ&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook написав журналіст Олексій Шалайський
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/about
Важко знайти якусь протокольну фотографію президента Володимира Зеленського, на якій поруч із ним не було б цього високого сутулого чоловіка. Через різницю в зрості часом здається, що він просто нависає над Зеленським.
Вова, поц неголений, не роби таку пику, ні хто не повірить шо ти шось у цьму розумієш.
все дороги будуємо???
до купи своїх титулів додав ще й високе звання "заслухуй"!
А шо такоє, мужчіна работаіть
@ukrainiansfirst
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https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1764735672374399235 27 мин
ЗЕ-команда.