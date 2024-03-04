Зеленський: Заслухав Міноборони щодо надходжень зброї та боєприпасів, Сирського - щодо ситуації на фронті та аудиту ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони щодо запланованих надходжень зброї, а також ситуації на фронті.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль.



Також триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Також президент заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.

"Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС.



"Зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", - додав Зеленський.

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