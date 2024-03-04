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Апеляційний суд до 12 квітня залишив під вартою суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

тандир

4 березня 2024 року за участі прокурора Київської міської прокуратури Київським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу захисників обвинуваченого на рішення Святошинського районного суду міста Києва, яким судді Олексію Тандиру продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Водночас, суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Обвинувачений перебуватиме під вартою до 12 квітня 2024 року.

Нагадається також, що 25 травня 2023 року, голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Тандира

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

Автор: 

суддя (1584) Апеляційний суд (398) Олексій Тандир (47)


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Чому це тип досі не відбуває покарання? Що там розслідувати? Глибину його кишень?
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04.03.2024 15:00 Відповісти
"Сага про Тандира"
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04.03.2024 15:03 Відповісти
Підтримую НБ , ці продажні п..си тягнуть щоб люди забули, а потом тихенько порішают. Гниди у судах як сиділи так і сидят.
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04.03.2024 15:03 Відповісти
Про цього іноді згадують, а про одеського воєнкома вже забули.
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04.03.2024 15:17 Відповісти
оце падло, вже все майно переписав. можна до суду передавати, чи є якісь варіанти? типу, поправка лозового, термін дії .... ?
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04.03.2024 15:04 Відповісти
Тягнуть такі самі падлюки як і він. Одного поля ягоди покидьки.
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04.03.2024 15:14 Відповісти
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили смерть потерпілого, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.

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При совке срок был от 8 до 12.
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04.03.2024 15:40 Відповісти
На 2 місяці з зарплатою чи без? Тандир стане першим, хто з тюрми піде на 0 ?
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04.03.2024 15:48 Відповісти
 
 