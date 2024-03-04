Апеляційний суд до 12 квітня залишив під вартою суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

4 березня 2024 року за участі прокурора Київської міської прокуратури Київським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу захисників обвинуваченого на рішення Святошинського районного суду міста Києва, яким судді Олексію Тандиру продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Водночас, суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Обвинувачений перебуватиме під вартою до 12 квітня 2024 року.

Нагадається також, що 25 травня 2023 року, голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

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Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.