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РФ почала частіше отримувати американські безпілотники та комп’ютерні чипи з Китаю, - WSJ

дрони

Дрони та комп’ютерні чипи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Які маршрути використовує Росія

Як зазначається, торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

"Попри їхні зусилля, Центральна Азія - це зростаючий трубопровід для Росії, що стало можливим завдяки тисячам кілометрів відкритих кордонів, непрозорій торговельній практиці та опортуністичним посередникам. Товари часто надходять з Китаю, де вони виробляються, в деяких випадках великими американськими компаніями, які стверджують, що ці товари імпортуються Росією без їхнього дозволу", - пише видання.

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Центральноазіатський торговий маршрут особливо важливий, оскільки через нього до Росії надходить велика кількість товарів західного виробництва.

"Це ключовий маршрут для мікроелектроніки, автозапчастин, предметів розкоші - товарів, які використовуються як на полі бою в Україні, так і для особистого вжитку", - каже Наталі Сімпсон, аналітикиня з Росії у C4ADS, вашингтонській некомерційній дослідницькій фірмі, що спеціалізується на питаннях національної безпеки.

Натомість США та союзники ведуть список товарів подвійного призначення, на які поширюються санкції. Зокрема, комп’ютерні мікросхеми, маршрутизатори, кулькові підшипники, що використовуються в танках.

З лютого 2022 року різко зріс китайський експорт товарів подвійного призначення до Казахстану і Киргизстану. Багато товарів потім було відправлено до РФ.

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Імпорт товарів подвійного призначення до РФ

Крім цього, Росія отримає товари через ОАЕ, Туреччину, Китай.

Журналісти зауважили, що у 2023 році Казахстан придбав у Китаю дрони на 5,9 млн доларів та експортував до Росії продукції на 2,7 млн доларів. У 2022 році Росія отримала чіпи з США та ЄС на мільйони доларів через Казахстан, Киргизстан та Вірменію.

Крім того, за перші десять місяців 2023 року РФ імпортувала товарів подвійного призначення з усього світу на 8,8 мільярда доларів, що лише на 10% менше за досанкційний період.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай притримуватиметься власного бачення щодо врегулювання "кризи в Україні", - китайське МЗС

Китай - найбільше джерело імпорту Росії

Тим часом у Китаї заявили, що Росія для них є важливим торговельним партнером.

"Китай завжди розумно і відповідально ставиться до експорту військової продукції і дотримується відповідних законів і правил, коли йдеться про експортний контроль товарів подвійного призначення", - йдеться в повідомленні МЗС Китаю.

WSJ зазначає, що Китай уже є найбільшим офіційним джерелом імпорту Москви: двостороння торгівля за останні п'ять років збільшилася приблизно вдвічі й становитиме 200 мільярдів доларів у 2023 році. Китай продає комп'ютерні чіпи, деталі для реактивних винищувачів і технології РЕБ російським оборонним компаніям.

Видання резюмує, що ці поставки загрожують стати "каменем спотикання" між лідерами США, Китаю та Європи.

Також читайте: Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

Автор: 

Китай (4630) росія (65415) США (23085) дрони (4771)


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Топ коментарі
+23
допомогу Україні в Америці люто блокують, але американську допомогу росіїї ніхто не відміняв...
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04.03.2024 15:15
+19
До речі, китай свого часу анексував територію Тибету. І що - світова спільнота щось зробила? А тут якісь чипи, дрони та комплектуючі. Тим більше, шо вони виробляються західними компаніями, які не проти на цьому добряче заробити...
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04.03.2024 15:11
+16
******* санкції
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04.03.2024 15:09
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04.03.2024 15:05 Відповісти
отакої. а ще недавно писали, що вентилятори з франції.
навіть казахстан, закупив на 5,9 млн, і перепродав на 2,7 млн. в два рази дешевше.
бізнес......
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04.03.2024 15:08 Відповісти
Це навряд чи. Не будуть же казахи собі у збиток торгувати.
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04.03.2024 18:57 Відповісти
******* санкції
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04.03.2024 15:09 Відповісти
Завтра ще напишуть https://www.wsj.com/world/russias-backdoor-for-battlefield-goods-from-china-central-asia-bd88b546 The Wall Street Journal що і 155 снаряди з Америки йдуть. Вірити цьому?
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04.03.2024 18:41 Відповісти
До речі, китай свого часу анексував територію Тибету. І що - світова спільнота щось зробила? А тут якісь чипи, дрони та комплектуючі. Тим більше, шо вони виробляються західними компаніями, які не проти на цьому добряче заробити...
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04.03.2024 15:11 Відповісти
Санкції сер..?
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04.03.2024 15:12 Відповісти
допомогу Україні в Америці люто блокують, але американську допомогу росіїї ніхто не відміняв...
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04.03.2024 15:15 Відповісти
Потрібні санкції проти китайських компаній, які беруть у цьому участь.
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04.03.2024 15:16 Відповісти
Ага, американці самі на себе санкції накладуть чи наложать.
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04.03.2024 15:45 Відповісти
Пекельно....
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04.03.2024 15:16 Відповісти
Я особисто вірив перші пару місяців у довгий та міцний удав, який затисне економіку росії в лещата. Це був широковідомий мем, який запудрив мізки. Згодом зрозумів що я неправий. Добре, хоч в Арестовича не вірив з самого початку його побрехеньок.
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04.03.2024 15:19 Відповісти
Про фінансовий крах росії я чую ще з часів окупації Криму...
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04.03.2024 16:46 Відповісти
А нам чого перейматись? Наші союзники у відповідь все частіше висловлюють слова підтримки
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04.03.2024 15:21 Відповісти
Как говорил классик из США



Michael McFaul

@McFaul

Excellent. Sanctions work.
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04.03.2024 15:23 Відповісти
секрет Полішинеля..
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04.03.2024 15:24 Відповісти
Запитайте у Пана Маска,він знає?!?
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04.03.2024 15:29 Відповісти
І це ще не звіздець. Трампуша і ленд-ліз русні підпише...
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04.03.2024 15:34 Відповісти
США і ЄС! Наростіть ще випуск чого-небудь у комуністичному Китаї. Там все є, і рабсила дешевша.

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04.03.2024 15:36 Відповісти
Они давно уже не зависят от Запада. Вся эта рабсила понаделала там своих "Кремниевых долин". Как в Тайване.
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04.03.2024 16:08 Відповісти
Пекельні санкції 🤦🤦🤦
Хай йдуть *****, потрібно свою ядерну зброю створювати 😡
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04.03.2024 15:37 Відповісти
байден решил поставлять оружие по ленд-лизу, но только в рф, Украина байдену поперёк горла уже стоит, не знает как уже принудить Украиниу сдаться рф.
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04.03.2024 15:42 Відповісти
Менше красти потрібно, корупція на рівні пограбування.
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04.03.2024 15:48 Відповісти
Хто заважає українцям купувати американське.
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04.03.2024 15:58 Відповісти
Ждут американские деньги.
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04.03.2024 16:15 Відповісти
Йде до того що американська зброя буде воювати проти американської. Це називається бізнес, ніякої політики.
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04.03.2024 16:14 Відповісти
сша - лох! Китай красаучеги. Этот сигнал все громче и громче идет по всему миру.
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04.03.2024 16:16 Відповісти
У нас такие суровые союзники, как и их санкции. А ведь когда-то европейцы наваляли рашке в крумской войне. А теперь только от одного упоминания ядерного оружия Шольц писяется от страха. У рашки есть яо и его много, а у европы нет ничего, кроме 300 ядерных боеголовок у Франции. Да еще и есть сомнения, смогут ли они защитить прибалтику в случае чего...посмотришь на европейцев и понимаешь какими же тряпками они стали в плане мужественности.
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04.03.2024 16:27 Відповісти
Следующий шаг - прямая помощь россии, чего прятаться. Давайте уже ракеты им из США напрямую.
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04.03.2024 17:04 Відповісти
"Нема такого злочину на який капітал не міг би піти при прибутку у сто відсотків".
Карло Мурло."КАПІТАЛ"
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04.03.2024 17:10 Відповісти
Це не капітал. Це марксисти при владі, що називають себе "демократами".
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04.03.2024 22:28 Відповісти
Китайці закрили їм банки і не дали кредити і до китайців туго доходить.Великі американські компанії покидають Китай.Порти навіть самий великий порт вже стоїть.Авіа стоїть на перевозку.Вигрузки і загрузки фактично немає.Сотні мільярдів пливуть стрімко з Китаю.Санкції не працюють?Ха такими темпами Китай офуїє через буквально пару місяців.Там вже жопочух такого мапштабу що вони вже офуїли.
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04.03.2024 18:09 Відповісти
********* будь-які схеми обходяться значно дорожче. Не треба недооціювати це. Так, виявилось, що санкції працюють ще повільніше, ніж думали по другому колу. Але процес іде.

Світ очікує рецесію у Китаї. От тоді може і загуркоче.
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04.03.2024 19:02 Відповісти
Як виявляється, всі ці десятирічні 156-ті... пакети"західних Санкцій " це те саме, шо "срала, мазала, гадала...", як у нас кажуть.
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04.03.2024 19:37 Відповісти
Санкции только на туалетную бумагу.
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04.03.2024 21:47 Відповісти
Да вони все отримують і зброю всіх виробників і італійська і американська і фінська люба, санкції не діють, санкції діють коли туди приліта дрон або ракета, і всі хто нам не дає зброї, це всі латентні союзники ху.л.а, такі як Шольц, Орбан Трамп
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05.03.2024 07:10 Відповісти
 
 