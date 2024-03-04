РФ почала частіше отримувати американські безпілотники та комп’ютерні чипи з Китаю, - WSJ

Дрони та комп’ютерні чипи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Які маршрути використовує Росія

Як зазначається, торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

"Попри їхні зусилля, Центральна Азія - це зростаючий трубопровід для Росії, що стало можливим завдяки тисячам кілометрів відкритих кордонів, непрозорій торговельній практиці та опортуністичним посередникам. Товари часто надходять з Китаю, де вони виробляються, в деяких випадках великими американськими компаніями, які стверджують, що ці товари імпортуються Росією без їхнього дозволу", - пише видання.

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Центральноазіатський торговий маршрут особливо важливий, оскільки через нього до Росії надходить велика кількість товарів західного виробництва.

"Це ключовий маршрут для мікроелектроніки, автозапчастин, предметів розкоші - товарів, які використовуються як на полі бою в Україні, так і для особистого вжитку", - каже Наталі Сімпсон, аналітикиня з Росії у C4ADS, вашингтонській некомерційній дослідницькій фірмі, що спеціалізується на питаннях національної безпеки.

Натомість США та союзники ведуть список товарів подвійного призначення, на які поширюються санкції. Зокрема, комп’ютерні мікросхеми, маршрутизатори, кулькові підшипники, що використовуються в танках.

З лютого 2022 року різко зріс китайський експорт товарів подвійного призначення до Казахстану і Киргизстану. Багато товарів потім було відправлено до РФ.

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Імпорт товарів подвійного призначення до РФ

Крім цього, Росія отримає товари через ОАЕ, Туреччину, Китай.

Журналісти зауважили, що у 2023 році Казахстан придбав у Китаю дрони на 5,9 млн доларів та експортував до Росії продукції на 2,7 млн доларів. У 2022 році Росія отримала чіпи з США та ЄС на мільйони доларів через Казахстан, Киргизстан та Вірменію.

Крім того, за перші десять місяців 2023 року РФ імпортувала товарів подвійного призначення з усього світу на 8,8 мільярда доларів, що лише на 10% менше за досанкційний період.

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Китай - найбільше джерело імпорту Росії

Тим часом у Китаї заявили, що Росія для них є важливим торговельним партнером.

"Китай завжди розумно і відповідально ставиться до експорту військової продукції і дотримується відповідних законів і правил, коли йдеться про експортний контроль товарів подвійного призначення", - йдеться в повідомленні МЗС Китаю.

WSJ зазначає, що Китай уже є найбільшим офіційним джерелом імпорту Москви: двостороння торгівля за останні п'ять років збільшилася приблизно вдвічі й становитиме 200 мільярдів доларів у 2023 році. Китай продає комп'ютерні чіпи, деталі для реактивних винищувачів і технології РЕБ російським оборонним компаніям.

Видання резюмує, що ці поставки загрожують стати "каменем спотикання" між лідерами США, Китаю та Європи.

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