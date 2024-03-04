Тарнавський про обстановку на Таврійському напрямку за добу: Втрат рубежів, районів та позицій не допущено

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - зазначає Тарнавський.

Він також інформує, що загальні втрати противника становлять: в живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими), 1 танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 287 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 4 склади боєприпасів росіян.

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За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон.