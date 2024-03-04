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Новини Війна
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Тарнавський про обстановку на Таврійському напрямку за добу: Втрат рубежів, районів та позицій не допущено

війна,зсу

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - зазначає Тарнавський.

Він також інформує, що загальні втрати противника становлять: в живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими), 1 танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 287 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 4 склади боєприпасів росіян.

Також читайте: Минулої доби окупанти втратили на Таврійському напрямку понад 330 осіб, знищено 3 склади боєприпасів і 2 важливі об’єкти ворога, - Тарнавський

За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон.

Автор: 

Таврія (205) бойові дії (3897) Тарнавський Олександр (277)


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"Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - зазначає .
"не допущено", за наказом сирського, чи ціною, героїчної оборони, зсу?
ворог стій! раз два!
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04.03.2024 15:18 Відповісти
Завдяки героїзму і хоробрості наших воїнів! Слава ЗСУ!
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04.03.2024 15:21 Відповісти
Шось там з Часів Яром...
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04.03.2024 15:31 Відповісти
Ми за цєной нє постоім.
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04.03.2024 15:42 Відповісти
Тарнавський не Залужний…

Та близько не стояв.
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04.03.2024 16:21 Відповісти
Як би там не було, а саме Тарнавський об'явив про відхід ЗСУ з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. І з'ясувалося, що підготовлені позиції відсутні.
То в цьому випадку чи можна довіряти словам Тарнавського?
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04.03.2024 16:57 Відповісти
Вот, "прошу дуже", появилась новая "графа" в отчетности за сутки - Втрат рубежів, районів та позицій не допущено.
Теперь, видимо, с отставкой Залужного, она будет часто нужна.
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04.03.2024 18:02 Відповісти
 
 