За 10 місяців податкова наклала штрафів на 46 млрд грн. Після програних судів у бюджет потрапило лише 2 млрд, - бізнес-омбудсмен Ващук

За 10 місяців 2023 року після податкових перевірок бізнесу було нараховано 46 млрд грн. штрафів, із яких тільки 2 млрд. грн потрапила до бюджету. Щодо решти штрафів - їх було скасовано рішеннями судів.

Після судів, які скасовують штрафи накладені податківцями, до державного бюджету гроші майже не потрапляють.

Таку думку висловив бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв’ю "Юридичній Газеті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

"Візьмемо приклад перших 10 місяців 2023 року. Було донараховано в податкових перевірках 46 млрд грн. У бюджет надійшло понад 2 млрд грн. (Такий), коефіцієнт корисної дії всієї цієї метушні…", - зазначив Ващук.

Окрім того ці 2 млрд, також не збільшують державний бюджет.

"У податкових справах вони програють від двох третіх до 90% у судах… На рік вони видають 350-400 млн у судових коштах. Врахуйте кошти самих податківців…. Є поки непідтверджена можливість того, що держава працює собі в мінус", – розповів бізнес-омбудсмен.

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"Наші гроші" нагадують, що у жовтні-грудні 2023 р. Рада бізнес-омбудсмена отримала 337 скарг компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів.

Податкові питання бізнесу очолюють рейтинг скарг до Ради, склавши 61% від усіх звернень. Блокування податкових накладних (з яким стикнулось 20% активних платників станом на грудень 2023 р.), невиконання судових рішень щодо реєстрації накладних, а крім того, й податкові перевірки – серед основних предметів скарг бізнесу