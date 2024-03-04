За 10 місяців податкова наклала штрафів на 46 млрд грн. Після програних судів у бюджет потрапило лише 2 млрд, - бізнес-омбудсмен Ващук
За 10 місяців 2023 року після податкових перевірок бізнесу було нараховано 46 млрд грн. штрафів, із яких тільки 2 млрд. грн потрапила до бюджету. Щодо решти штрафів - їх було скасовано рішеннями судів.
Після судів, які скасовують штрафи накладені податківцями, до державного бюджету гроші майже не потрапляють.
Таку думку висловив бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв’ю "Юридичній Газеті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
"Візьмемо приклад перших 10 місяців 2023 року. Було донараховано в податкових перевірках 46 млрд грн. У бюджет надійшло понад 2 млрд грн. (Такий), коефіцієнт корисної дії всієї цієї метушні…", - зазначив Ващук.
Окрім того ці 2 млрд, також не збільшують державний бюджет.
"У податкових справах вони програють від двох третіх до 90% у судах… На рік вони видають 350-400 млн у судових коштах. Врахуйте кошти самих податківців…. Є поки непідтверджена можливість того, що держава працює собі в мінус", – розповів бізнес-омбудсмен.
"Наші гроші" нагадують, що у жовтні-грудні 2023 р. Рада бізнес-омбудсмена отримала 337 скарг компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів.
Податкові питання бізнесу очолюють рейтинг скарг до Ради, склавши 61% від усіх звернень. Блокування податкових накладних (з яким стикнулось 20% активних платників станом на грудень 2023 р.), невиконання судових рішень щодо реєстрації накладних, а крім того, й податкові перевірки – серед основних предметів скарг бізнесу
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чому ви вирішили, що їх мають "турбувати" й за що?
завдяки діскусії ознайомився з Законом № 481/95-ВР від 19.12.1995, й тепер в курсі.
головне від "перевіряльників" нарити або придумати порушення
взяти під "кришу" або вказати пальцем, хто кришує, тобто отримує дань.
перевіряльники та суд, який виправдовує, це теж сжема відкатів
одні приводять до суду, другі "домовляються"
судді виносять "потрібний" вирок
всі в шоколаді крім ФОП та державного бюджету
бо за виправданих 44 ярда:
1 ніхто з перевіряльників не сів за перевищення повноважень (рекет)
2 суддя за просто так не виносить оправдальний вирок.
3 навіть якихось 10 % з 44 ярда, вибачте це величезне бабло.
а мова може йти і про 20 і навіть про 50% як що рило в пуху
а як що є срок та конфіскація то всі 90%
ось і весь куй до копійки.
вислів політика::::
таких можливостей у силовиків як при ЗЕ не було ні при одному президенту. рери-нєхачу
Адміністративне правопорушення. Штраф можна накласти, якщо є за що, а не просто так.