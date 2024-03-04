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Новини
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За 10 місяців податкова наклала штрафів на 46 млрд грн. Після програних судів у бюджет потрапило лише 2 млрд, - бізнес-омбудсмен Ващук

ввп,податки,економіка,бухгалтерія

За 10 місяців 2023 року після податкових перевірок бізнесу було нараховано 46 млрд грн. штрафів, із яких тільки 2 млрд. грн потрапила до бюджету. Щодо решти штрафів - їх було скасовано рішеннями судів.

Після судів, які скасовують штрафи накладені податківцями, до державного бюджету гроші майже не потрапляють.

Таку думку висловив бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв’ю "Юридичній Газеті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

"Візьмемо приклад перших 10 місяців 2023 року. Було донараховано в податкових перевірках 46 млрд грн. У бюджет надійшло понад 2 млрд грн. (Такий), коефіцієнт корисної дії всієї цієї метушні…", - зазначив Ващук.

Окрім того ці 2 млрд, також не збільшують державний бюджет.

"У податкових справах вони програють від двох третіх до 90% у судах… На рік вони видають 350-400 млн у судових коштах. Врахуйте кошти самих податківців…. Є поки непідтверджена можливість того, що держава працює собі в мінус", – розповів бізнес-омбудсмен.

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"Наші гроші" нагадують, що у жовтні-грудні 2023 р. Рада бізнес-омбудсмена отримала 337 скарг компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів.

Податкові питання бізнесу очолюють рейтинг скарг до Ради, склавши 61% від усіх звернень. Блокування податкових накладних (з яким стикнулось 20% активних платників станом на грудень 2023 р.), невиконання судових рішень щодо реєстрації накладних, а крім того, й податкові перевірки – серед основних предметів скарг бізнесу

Автор: 

податкова (709) суд (11701) штраф (1869)


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Топ коментарі
+8
це говорить лише про одне - намагання тотально знищити бізнес... користуючись своєю повною безкарністю, наданою на час війни... от тільки чому бізнес втратив свої преференції, які отримав на початку?... а всі витрати на супроводження марних часто-густо вигаданих "штрафів" лягають фактично на плечі народу України...
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04.03.2024 15:53
+5
Торговля табаком. На центральных рынках барижат табаком мешками и ниче, торговля идет спокойно никто не тревожит этих дельцов. У нас в областном центре до налоговой 1 км и до СБУ 800 метров, ментов там в жизни никто не видел.
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04.03.2024 15:48
+4
Безакцизная торговля табаком кримал если че. А если еще точнее из акциза финанцируется бюджет а если еще точнее то ВСУ в первую очередь.
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04.03.2024 15:58
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Торговля табаком. На центральных рынках барижат табаком мешками и ниче, торговля идет спокойно никто не тревожит этих дельцов. У нас в областном центре до налоговой 1 км и до СБУ 800 метров, ментов там в жизни никто не видел.
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04.03.2024 15:48 Відповісти
відверто кажучи ваші претензії до продавців табаку незрозумілі.
чому ви вирішили, що їх мають "турбувати" й за що?
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04.03.2024 15:53 Відповісти
Безакцизная торговля табаком кримал если че. А если еще точнее из акциза финанцируется бюджет а если еще точнее то ВСУ в первую очередь.
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04.03.2024 15:58 Відповісти
"Сергей Дмитрук" мабуть "забув", що на торгівлю акцизним товаром, до котрих відносяться й тютюнові вироби, треба мати ліцензію, і для тих хто торгує на ринку це надто велика сума витрат, а тому легальними цигарками вони точно торгувати не можуть. Тож навіть не варто й замислюватись, які саме тютюнові вироби там лежать на прилавку!
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04.03.2024 16:17 Відповісти
відверто кажучи, Сергій Дмитрук не знав, що тютюн, як сировина, відноситься до тютюнових виробів.
завдяки діскусії ознайомився з Законом № 481/95-ВР від 19.12.1995, й тепер в курсі.
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04.03.2024 17:24 Відповісти
торгівля тютюном, спиртним, та хоч наркотою чи зброєю, покуй!!1
головне від "перевіряльників" нарити або придумати порушення
взяти під "кришу" або вказати пальцем, хто кришує, тобто отримує дань.
перевіряльники та суд, який виправдовує, це теж сжема відкатів
одні приводять до суду, другі "домовляються"
судді виносять "потрібний" вирок
всі в шоколаді крім ФОП та державного бюджету
бо за виправданих 44 ярда:
1 ніхто з перевіряльників не сів за перевищення повноважень (рекет)
2 суддя за просто так не виносить оправдальний вирок.
3 навіть якихось 10 % з 44 ярда, вибачте це величезне бабло.
а мова може йти і про 20 і навіть про 50% як що рило в пуху
а як що є срок та конфіскація то всі 90%
ось і весь куй до копійки.
вислів політика::::
таких можливостей у силовиків як при ЗЕ не було ні при одному президенту. рери-нєхачу
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04.03.2024 16:17 Відповісти
Табак такой же товар,как и все остальные,идиоты сделали из него нечто криминальное и бюджетоформирующее,что бы был бюджет и средства на армию нужно было думать про развитие экономики,а не душить ее запретами и набегами диких толп перевиряльщиков.
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04.03.2024 16:51 Відповісти
це говорить лише про одне - намагання тотально знищити бізнес... користуючись своєю повною безкарністю, наданою на час війни... от тільки чому бізнес втратив свої преференції, які отримав на початку?... а всі витрати на супроводження марних часто-густо вигаданих "штрафів" лягають фактично на плечі народу України...
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04.03.2024 15:53 Відповісти
Ні, такого намагання там немає. Просто на державній службі кожен намагається показати що він потрібен. Бо кожен робочий день там починається з порки - що ти приніс до бюджету...
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04.03.2024 17:01 Відповісти
судячи навіть зі статті, - не приніс, а намалював, що приніс... кожна супостать відповідає лише за певний чих, далі не колише, а разом система ніколи не працює, результат очевидний...
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04.03.2024 17:32 Відповісти
Повна профнепридатність податкової? По факту так. А якщо розігнати їх частково? Ефективність не зменшиться, бо там вже не має чому зменшуватись, а економія коштів на фонд з/п буде.
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04.03.2024 15:55 Відповісти
Собі у мінус податківці точно не працюють. 😊 У мінусі - держава. От коли у мінус власне працюватимуть податківці, то тої чухні не буде.
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04.03.2024 15:59 Відповісти
І як це влаштувати? Ввести штрафи за хибні висновки перевірок? Ну тоді у цю службу точно ніхто не піде працювати, бо її філософія заточена саме на накладаннях штрафів за будь що аби побільше!!!
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04.03.2024 16:06 Відповісти
За кордоном, у розвинутих країнах податкова - то сервісна служба, яка допомагає бізнесу. Якщо ми хочемо у цивілізований світ, то таки треба міняти філософію, яка заточена неправильно.
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04.03.2024 16:37 Відповісти
Угу ... Янголи ... Чому тільки, наприклад, у США самі суворі закони у сфері оподаткування ??
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04.03.2024 19:49 Відповісти
Воно правильно. Просто податкова там - сервіс. А карають правоохоронці.
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04.03.2024 21:05 Відповісти
Податковий інспектор там на перевірки не приходить ??
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05.03.2024 19:35 Відповісти
Приходить. Але не з метою накладення штрафу, як кінцевою метою візиту. І рознарядки у нього нема.
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05.03.2024 20:12 Відповісти
Угу ... Ви часом не з країни рожевих поні ??

Адміністративне правопорушення. Штраф можна накласти, якщо є за що, а не просто так.
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05.03.2024 22:31 Відповісти
😊 Я з України, але маю близьку родину у США і не лише там. Тому уявляю різнийю між українськими податківцями і скажімо американськими. 😊
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06.03.2024 08:08 Відповісти
Не розумію то суди продажні чи податкова не компетентна
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04.03.2024 16:01 Відповісти
Стосовно того що багато суддів продажні сумнівів не має, але й стосовно того як працює податково і скільки безглуздих "помилок" знаходить навмисно кожен раз! Наприклад вводячи нові форми звітів майже кожен квартал, що за суттю нічим не відрізняються, але їх не вірне оформлення, а через це іноді "несвоєчасне подання" завжди карається штрафом. І розумієш, що для того це і робиться аби був штраф. Постійно витрати на виробництво та діяльність трактують на свій розсуд як "фіктивні", хоча їм на підтвердження надають усі необхідні документи, та й професіоналізм працівників цього органу надто часто виявлявся нижче будь якої критики. Тож - не сумнівайся - податкова в нас ще ТА, як і інші фіскальні та слідчі органи!!!
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04.03.2024 16:12 Відповісти
От вам і "обгрунтованість" дій податкової - лише 4% їх вимог виявились законними, а решта це бажання загарбати гроші до бюджету у будь яку ціну бо саме цього вимагає керівництво. Приблизно у такій же пропорції й збуджуються різні справи прокуратурою, антимонопольним комітетом, СБУ, САП, НАБУ, БЕБ і іншими фіскальними органами або заради здирництва у держбюджет, або заради отримання хабарів за закриття справ!!! Як бачимо країна з цього має мало чого, а от бізнес страждає, і до тупого керівництва країни не доходить, що через таку свою діяльність врешті решт Україна втрачає набагато більше, бо на час розслідування багато компаній не можуть вести бізнес, не отримують прибутки, а відповідно країна на отримує у бюджет податки!!! Я вже не кажу про працівників що залишаються часто без зарплати!!!
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04.03.2024 16:04 Відповісти
За 10 місяців податківці нарахували 46 млр. грн. штрафів і донарахувань, з них надійшли державі 2 млр. грн. , або 4,5% від загальної суми. Решта була відсуджена підприємцями у судах. Особисто я, з цього роблю простий висновок, що вимоги податківців на 95,5% є неправомірними. То хіба це кодло можна вважати держустаною? На мій розсуд, це звичайне збіговисько рейдерів і вимагачів.
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04.03.2024 16:24 Відповісти
Два мільярда гривень штрафів це дрібні по яких в суд не зверталися, якщо виписали 10 - 20 тисяч штрафу для не великого підприємства то заплати адвокату, потрать свій робочий час і вийде та сама сума ,через те по таких сумах в суди мало хто звертається, малі фермери взагалі за 10 тисяч не судяться бо немає часу. Скоротіть податкову на 70% і буджет від цього не постраждає а можливо навіть збільшаться надходження але бізнес виграє і надходження тільки збільшаться.
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04.03.2024 16:28 Відповісти
Но все при деле,податкивцы на брони работают,стараются выполнить план помощника сивковича по штрафам плюс имеют хабари с тех,кто под страхом штрафа согласен дать под столом,суды тоже работают,но и предприниматели,на радость сивковичу,бегают и глотают пыть в судах,а не занимаются развитием бизнеса.
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04.03.2024 16:47 Відповісти
Все ж таки має бути відповідальність державних службовців за неправомірні дії. Можна за результатами виграної справи викатити позов податковій. Але навіть у разі задоволення, стягнення буде з бюджету, а там черга років на сто. Навіть на судові витрати. Вони це знають, тому і така безкарність...
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04.03.2024 16:57 Відповісти
 
 