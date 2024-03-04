ЄС планує зробити Україну повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості, - ЗМІ

Європейська комісія запропонує зробити Україну повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС. Це допоможе використати досвід Києва та наблизить його до членства в ЄС.

Про це йдеться у проєкті пропозиції, з яким ознайомилося видання Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

Цілі пропозиції

Як зазначається, однією з трьох цілей пропозиції до Європейської програми оборонних інвестицій (EDIP) є крок, який "сприятиме відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної й промислової бази й прогресивної інтеграції до Європи". Це сприятиме "взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітанню та стійкості".

Для цього Україні мають дозволити стати повноправним членом будь-якого консорціуму для спільних закупівель військової техніки з іншими країнами-членами ЄС. А також Київ матиме доступ до фондів Євросоюзу та звільнення від сплати ПДВ у разі спільного володіння, йдеться у проєкті.

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Вказано, що регламент пропозиції до Європейської програми оборонних інвестицій буде представлений Європейською комісією у вівторок, 5 березня, разом із загальною політичною оборонною стратегією ЄС.

Таким чином, Україні буде відведено особливе місце в програмі підтримки спільних європейських закупівель озброєнь і зміцнення військово-промислового комплексу блоку, що користується коштами ЄС.

У попередніх оборонно-промислових програмах, ухвалених законодавцями ЄС, жодна третя країна, крім Норвегії, не розглядалася як повноправний учасник.

Згідно з проєктом постанови, "сприяння відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази" - це спосіб "підтримати оборонну готовність Союзу та його держав-членів".

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Бюджет для українського ВПК

"Зіткнувшись із конфліктом високої інтенсивності, українська оборонно-технологічна та промислова база була вимушена перейти до моделі військової економіки", - ідеться в проєкті оборонної стратегії.

Співпраця української промисловості з європейською є ключовим аспектом безпекових зобов'язань, які дипломатична служба ЄС обговорювала і пропонувала Україні в спробі гарантувати, що промисловість блоку збільшить обсяги виробництва для підтримки військових зусиль.

"Україна є і буде все більш важливим партнером ЄС в оборонно-промисловому секторі, особливо з урахуванням її повного процесу вступу", - йдеться в неопублікованому тексті оборонної стратегії.

Проєкт тексту також передбачає конкретний бюджет для українського військово-промислового комплексу. У документі не вказано загального фінансового пакета, хоча передбачається, що його бюджет становитиме щонайменше 1,5 мільярда євро.

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