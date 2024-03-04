Збирав "донати" для ЗСУ, які потім витрачав на онлайн-казино: харків’янина судитимуть за шахрайство
Харків’янина, який збирав "донати" для військових ЗСУ, а потім витрачав їх на онлайн-казино, судитимуть за шахрайство. Всього зловмисник ошукав понад 20 громадян і заволодів майже 150 тисяч гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Харківської прокуратури
"Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка за фактами шахрайства (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що харківʼянин протягом другої половини 2022 року під виглядом волонтера публікував у соціальних мережах оголошення про збір грошей начебто на потреби Збройних сил України.
"Добродій" збирав гроші з небайдужих українців на дрон, бронежилети, рації, каски, генератор, акумулятори тощо", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що ділок маніпулював гучними заголовками, такими як "для бійців, які стоять під Харковом", "для військових, які боронять Бахмут".
Отримані від благодійників грошові кошти зловмисник не перераховував на потреби української армії, а привласнював. Встановлено, що гроші він витрачав на ігри в онлайн-казино.
Всього харківʼянин ошукав понад 20 громадян. Загальна сума, якою заволодів шахрай, складає майже 150 тисяч гривень.
Правоохоронці викрили чоловіка. Його судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкові.
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Щоб зробив суддя Линч?
Не ху&ло, який напав на Україну. Ні- про ху&ла ніслова.
Паганого Президента обрали. От коли б це був інший- усе б було гаразд.
Параша не напала.
Сотні років Россії добивання Україну. Не глядячи на призвищька які е у владі України.
так було.
так е.
і так буде, якщо не зруйнувати цей руський рейх.
Тобто віддавав русні.
Такшо вшистко в пожонтку - гроші вседно підуть на блаародне дєло!
Бо судді Майдану, присудять *********** статейку, та і все…
Дивна повна бездіяльність, Стефанчука+Зеленського+Шмигаля щодо внесенн ЗМІН в законодавство, до жорсткого покарання цивільних осіб, під час дії правового режиму воєнного стану в Особливий період!
За час з 2019 року, як заціпило їм… Патріотів, як Червінський мордують, а цю нечисть оберігають. Співпадіння ..
Ааааааа, він у Торонто "чалітся". По державним справам. Забув... Вінаватий...