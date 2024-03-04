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Новини
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Збирав "донати" для ЗСУ, які потім витрачав на онлайн-казино: харків’янина судитимуть за шахрайство

шахрай

Харків’янина, який збирав "донати" для військових ЗСУ, а потім витрачав їх на онлайн-казино, судитимуть за шахрайство. Всього зловмисник ошукав понад 20 громадян і заволодів майже 150 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Харківської прокуратури

"Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка за фактами шахрайства (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що харківʼянин протягом другої половини 2022 року під виглядом волонтера публікував у соціальних мережах оголошення про збір грошей начебто на потреби Збройних сил України.

"Добродій" збирав гроші з небайдужих українців на дрон, бронежилети, рації, каски, генератор, акумулятори тощо", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що ділок маніпулював гучними заголовками, такими як "для бійців, які стоять під Харковом", "для військових, які боронять Бахмут".

Отримані від благодійників грошові кошти зловмисник не перераховував на потреби української армії, а привласнював. Встановлено, що гроші він витрачав на ігри в онлайн-казино.

Всього харківʼянин ошукав понад 20 громадян. Загальна сума, якою заволодів шахрай, складає майже 150 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили чоловіка. Його судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкові.

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Автор: 

благодійність (571) шахрайство (1093) Харків (5636)


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Топ коментарі
+8
Уся гральна мафія під другом Арахамії Баумом - він в своючергу кришує гральний бізнес криміналітету Рашки в Україні - він разом з Арахамією писав закон до ВР , Слуги його разом з ОПЗЖ ПРоголосували - доходу у бюджеті України на сьогодні НУЛЬ
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04.03.2024 15:57
+6
Так он хотел таким образом приумножить донаты просто не фартануло
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04.03.2024 15:54
+6
гроші він витрачав на ігри в онлайн-казино
Тобто віддавав русні.
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04.03.2024 15:55
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Так он хотел таким образом приумножить донаты просто не фартануло
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04.03.2024 15:54 Відповісти
Довічне? Або страта?

Щоб зробив суддя Линч?
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04.03.2024 16:01 Відповісти
Не знаю что бы Линч сделал, но донатить всяким мутным проходимцам это тоже самое, что выбрать на выборах гнусавого клоуна афериста
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04.03.2024 16:04 Відповісти
Звістно діло, Україна винна. Виборці.

Не ху&ло, який напав на Україну. Ні- про ху&ла ніслова.

Паганого Президента обрали. От коли б це був інший- усе б було гаразд.
Параша не напала.

Сотні років Россії добивання Україну. Не глядячи на призвищька які е у владі України.
так було.
так е.
і так буде, якщо не зруйнувати цей руський рейх.
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04.03.2024 17:16 Відповісти
гроші він витрачав на ігри в онлайн-казино
Тобто віддавав русні.
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04.03.2024 15:55 Відповісти
харківська вата! не здивуюсь, якщо це взагалі були парашінські онлайн казино
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04.03.2024 15:55 Відповісти
Уся гральна мафія під другом Арахамії Баумом - він в своючергу кришує гральний бізнес криміналітету Рашки в Україні - він разом з Арахамією писав закон до ВР , Слуги його разом з ОПЗЖ ПРоголосували - доходу у бюджеті України на сьогодні НУЛЬ
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04.03.2024 15:57 Відповісти
Забув про гєтьманцева!🙂
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04.03.2024 16:09 Відповісти
Так онлайн-казино FAVBET же ж так файно донатить на ЗСУ - Цензор нас постійно в цьому переконує!
Такшо вшистко в пожонтку - гроші вседно підуть на блаародне дєло!
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04.03.2024 15:59 Відповісти
Ось цей шахрай витрачав донати на себе-його впіймали і засудать, а коли впіймають і засудять тих хто на себе витрачає гроші з податків українців і від донатів з пів світу?
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04.03.2024 16:08 Відповісти
Повістки цю гниду, перед міськрадою, як за зраду, ПАМЯТІ загиблих Українців!!
Бо судді Майдану, присудять *********** статейку, та і все…
Дивна повна бездіяльність, Стефанчука+Зеленського+Шмигаля щодо внесенн ЗМІН в законодавство, до жорсткого покарання цивільних осіб, під час дії правового режиму воєнного стану в Особливий період!
За час з 2019 року, як заціпило їм… Патріотів, як Червінський мордують, а цю нечисть оберігають. Співпадіння ..
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04.03.2024 16:08 Відповісти
Хто ж проти себе буде каральні😁 закони писати? Схаменітьця!!!
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04.03.2024 16:11 Відповісти
До Притули завітали? Нє? Щось якійсь антураж скромний...
Ааааааа, він у Торонто "чалітся". По державним справам. Забув... Вінаватий...
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04.03.2024 16:13 Відповісти
В интернете куча людей просит деньги на ЗСУ. Некоторые прямо на камеру играют в онлайн-казино.)
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04.03.2024 16:17 Відповісти
херня якась, яким треба бути дебілом щоб відпраляти хер зна кому по 7500 гривень (це якщо взяти в середньому)?
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04.03.2024 16:21 Відповісти
Нічого дивного - влада аферистів породжує все більше аферистів, які вдають з себе волонтерів!
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04.03.2024 17:23 Відповісти
 
 