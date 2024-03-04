У Раді пропонують платити воїнам за знищену російську техніку. Названі розцінки. ПЕРЕЛІК

У Верховну Раду внесли законопроєкт, згідно з яким за знищену російську військову техніку бійці отримуватимуть премії. Міністерство оборони та ЗСУ підтримали таку ініціативу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив ініціатор проєкту, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Як відомо депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" (№11012), який передбачає низку доплат і пільг для військових.

Що пропонують у Верховній Раді

Запропоновано встановити розцінки за знищену техніку:

Танк – 200-370 000 грн;

Самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – 200-370 000 грн;

Бойова машина десанту або піхоти, бронетранспортер, командно-штабна машина, артилерійська система – 30-100 000 грн;

Інші броньовані автомобілі або вантажівки – 10-30 000 грн;

Зенітно-ракетний комплекс – 200-370 000 грн;

Радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – 200-370 000 грн;

Засіб контрбатарейної боротьби – 30-150 000 грн;

Засіб радіоелектронної боротьби – 30-150 000 грн;

Безпілотник-розвідник або ударний БПЛА – 30-100 000 грн;

Крилата та балістична ракета – 100 000 грн;

Літак – 500 000 грн;

Військовий вертоліт – 300 000 грн;

Комплекс далекого візуального спостереження – 30 000 грн;

Військовий корабель – 300-500 000 грн;

Засіб радіоелектронної розвідки – 30-100 000 грн.

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Окремо планується виплачувати одноразову премію тим військовослужбовцям, котрі після повномасштабного вторгнення продовжили, чи підписали контракт не менше ніж на три роки. Сума такої винагороди для солдатів становитиме 120 тисяч гривень, сержантам і старшинам – 160 тисяч гривень, офіцерам – 200 тисяч гривень.

Ініціатор законопроєкту запевнив, що профінансувати з державного бюджету реалізацію законопроєкту про встановлення додаткових мотиваційних виплат і пільг для військовослужбовців цілком реально.

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