У Раді пропонують платити воїнам за знищену російську техніку. Названі розцінки. ПЕРЕЛІК
У Верховну Раду внесли законопроєкт, згідно з яким за знищену російську військову техніку бійці отримуватимуть премії. Міністерство оборони та ЗСУ підтримали таку ініціативу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив ініціатор проєкту, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.
Як відомо депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" (№11012), який передбачає низку доплат і пільг для військових.
Що пропонують у Верховній Раді
Запропоновано встановити розцінки за знищену техніку:
- Танк – 200-370 000 грн;
- Самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – 200-370 000 грн;
- Бойова машина десанту або піхоти, бронетранспортер, командно-штабна машина, артилерійська система – 30-100 000 грн;
- Інші броньовані автомобілі або вантажівки – 10-30 000 грн;
- Зенітно-ракетний комплекс – 200-370 000 грн;
- Радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – 200-370 000 грн;
- Засіб контрбатарейної боротьби – 30-150 000 грн;
- Засіб радіоелектронної боротьби – 30-150 000 грн;
- Безпілотник-розвідник або ударний БПЛА – 30-100 000 грн;
- Крилата та балістична ракета – 100 000 грн;
- Літак – 500 000 грн;
- Військовий вертоліт – 300 000 грн;
- Комплекс далекого візуального спостереження – 30 000 грн;
- Військовий корабель – 300-500 000 грн;
- Засіб радіоелектронної розвідки – 30-100 000 грн.
Окремо планується виплачувати одноразову премію тим військовослужбовцям, котрі після повномасштабного вторгнення продовжили, чи підписали контракт не менше ніж на три роки. Сума такої винагороди для солдатів становитиме 120 тисяч гривень, сержантам і старшинам – 160 тисяч гривень, офіцерам – 200 тисяч гривень.
Ініціатор законопроєкту запевнив, що профінансувати з державного бюджету реалізацію законопроєкту про встановлення додаткових мотиваційних виплат і пільг для військовослужбовців цілком реально.
Будь ласка, зачекайте...
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У нас сини мерів міст живуть за кордоном.
1.Наприклад дуже демоклатичний мер Львова і великий патріот України - двоє синів за кордоном.
2. Діти міністра оборони України живуть в США.
3.Я уже мовчу про дітей про дітей Рєзнікова, Данілова, та інших...
бо розцінки вже були.
добре порівняння
бпла до 100к, літак 500. не лям навіть, літак, *****
і приклад АТО.
зять, розвідник в 2018-19 роках вирішив з пацанами зрубати бабла та поїхати у відпустку.
пішли до орків, списдили танк, пригнали на торги до командира.
получили пісдюлей за сзч, багато нікуя грошей, здали танк щей остались винні
про чергове наібалово від зелених.
подивись на звіт...
скільки, чого знищено...
а тієї обіцянки, ніхто не відміняв
але й нікуя не платили
Який бовдур видав цю дурновату ідею щоб розділити бійців на фронті між собою?
тобто? солдати на вільних хлібах?
вже накази командирів нічого не варті?
типу: не буду стріляти піхоту, почекаю танчика?
типу: не буду більше кулеметником, дайте німецький гранатомет? а краще піду в дроноводи?
на скільки я розумію, це йде бонусом. цим бонусом преміюється весь підрозділ.
і для цього не потрібен закон з фіксацією тарифів, а достатньо рішення кабінету міністрів.
до речі, за полонених давно платять премію. у золкіна подивиться.
Розміри збільшення винагороди за знищену чи захоплену техніку:
Корабля (1 рангу - 243600 грн; 2 рангу - 182700 грн; 3 рангу - 121800 грн; 4 рангу - 97440 грн)Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу - 121800 грн;
Реактивної системи залпового вогню 60900 грн;
Тактичного ракетного комплексу, військового літака - 54810 грн;
Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота - 48720 грн;
Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу - 42630 грн;
Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини - 42630 грн;
Іншого літального апарата (об'єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) - 36540 грн;
Переносного зенітного ракетного комплексу - 30450 грн;
Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн - 30450 грн;
Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно - 24360 грн;
Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод - 12180 грн.
Для підтвердження знищення чи захоплення ворожої військової техніки потрібно мати документи, зокрема журнал бойових дій, рапорт командира з датою, часом і способом знищення, фото- або відеофіксація тощо, і надіслати їх із бойовим донесенням до органу військового управління для розгляду. Потім ухвалюється рішення про визнання техніки такої, що знищена чи захоплена, і видається наказ про виплату збільшення винагороди за день, коли була знищена/захоплена техніка.
???? де правда
Маразм виплати по загиблим висять скоро 100 мільярдів тепер клоунада по техніці.Це все для кого робиться ви людей за бовдурів вважаєте?
Усім платять, всім забезпечують.... І в той час піднімають податки і скиглять що немає грошей на мобілізацію, і просять гроші для соціальних виплат по світу(триндьож НАЙВЕЛИЧНІШОГО що наші пенсіонери помруть бачу вже всі забули, ой коротка пам'ять у українців, дуже коротка)....
ПОТУЖНІ економічні рішення від ПОТУЖНИХ менеджерів зеленого шапіто!!!!
П.С.- Люди вам не здається що нас конкретно най..бують?
Вже минулого року помпезно прийняли закон про виплати пораненим (хоч, знову ж таки, на той час були законодавчі акти, які мали б забезпечувати виплати пораненим). Зробили чергове шоу. Зараз же багато моїх поранених побратимів виведені зі штату бригад, сидять в "інвалідських ротах" (на солдатському сленгу - "тюрмах") й не отримують ні копійки зарплати (НІ КОПІЙКИ). А шоуменськиц закон є.
Тому, панове, те що ті депуїбани роБЛЯТЬ - суцільне ********.
Чому не формувати поняття найму приватної армії?
Схоже, що гроші не мають позначки суспільної користі.
І легко трансформуються в окремі питання.
Тобто якщо не буде підтвердження в спроможності зафіксувати ураження, ціль буде залишена до більш сприятливих умов.
Річ не в прайсі, річ в цінності вибраних рішень за рахунок грошей платників податків.
Дуже непомітно перетнули межі спрямування та цінності податків.
Напевно, наслідки незворотні і подібні напрямки витіснять можливість громадян впливати на пріоритетність вибору подібних проектів.
І на питання чому діти такі дурні, будуть казати добре що живі.
"Загалом нараховано 9 прильотів, постраждалих немає", - зазначив він.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати до ранку. Пошкоджено лінії електропередач. Село Кульбаки та станція Глушково залишаються без світла.
"Наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову"