Загарбники пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голосування на "виборах президента РФ", - Центр нацспротиву
Пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, росіяни пропонують 5 тисяч рублів за голоси на "виборах президента РФ".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"За участь у фарсі під назвою "вибори президента РФ" окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти здійснюють обхід помешкань українських пенсіонерів та пропонують "гуманітарну допомогу". Однак отримати її можна за умови заповнення виборчого бюлетеня. Гроші окупанти видають навіть тим людям, які не мають російського паспорта.
"Такі дії направлені на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію. Проте "вибори" як й окупація не будуть визнані світовою спільною які б дії не вчиняла Москва", - додали в ЦНС.
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Знамениту "гумову дупу" *****?
Знамянський район Кіровоградської обл, «отоварив» Лесь Довгий і став обранцем/засранцем за харчі…. Місцеві привладні знають, але «дивно», очима тільки лупають… Вибори, волевиявлення…
Так і московії…