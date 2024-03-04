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Загарбники пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голосування на "виборах президента РФ", - Центр нацспротиву

цнс

Пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, росіяни пропонують 5 тисяч рублів за голоси на "виборах президента РФ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За участь у фарсі під назвою "вибори президента РФ" окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти здійснюють обхід помешкань українських пенсіонерів та пропонують "гуманітарну допомогу". Однак отримати її можна за умови заповнення виборчого бюлетеня. Гроші окупанти видають навіть тим людям, які не мають російського паспорта.

"Такі дії направлені на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію. Проте "вибори" як й окупація не будуть визнані світовою спільною які б дії не вчиняла Москва", - додали в ЦНС.

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Автор: 

окупація (6719) пенсіонери (889) Центр національного спротиву (820) Фейкові вибори (113)


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Загарбники пропонують "гумдопомогу"

Знамениту "гумову дупу" *****?
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04.03.2024 16:10 Відповісти
Они там привыкшие голосовать за гречку.
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04.03.2024 16:12 Відповісти
Оні там привикшіє....А ви до чого звикший?Пан під американським прапором?І цікаво хто оні?І де це там?)))Не всі ж такі багаті щоб в перші дні війни,на джипах тікали до Львова....Бачив я перебачив,тих жирних на джипах...прикриваючись написом діти,змітали по дорозі всі банкомати...Знімаючи налічку.Транзітом на європу....А скільки там лишилося старих пенсіонерів, під кацапом..Так шо ваш юмор,не доречний.
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04.03.2024 16:25 Відповісти
За гречку з олією та гроші голосували і в Україні!!
Знамянський район Кіровоградської обл, «отоварив» Лесь Довгий і став обранцем/засранцем за харчі…. Місцеві привладні знають, але «дивно», очима тільки лупають… Вибори, волевиявлення…
Так і московії…
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04.03.2024 16:14 Відповісти
Так, і це був сором для усіх. Повинен зауважити що таким страждали саме проросійські партії та популісти. Але повинен зауважити що у 2014-му та 2019-му цього майже не бачив, принаймні в Одесі, а на виборах у 2009-му і раніше це фактично було масово. Додам і те, що в Україні це була ініціатива окремих політичних сил чи осіб за ВЛАСНІ ГРОШІ, а на Московії (т.з. "роССії") це НОРМА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ за рахунок ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ!!!
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04.03.2024 16:31 Відповісти
Так це рашисти практикують не лише на ТОТ, а на своїх болотах. Вже доводилось бачити місцеву "рекламу" з Московії (т.з. "роССії") де пенсіонери закликають приходити за продовольчими подарунками в обмін на обіцянку голосувати саме за )(уйло (він же путін), але при цьому у "рекламі" для українських військових кремляді розповідають що саме в них, у Рашці, є якісь "справжні вибори", у той час як в нас ніби "не має"! Що це, прояв їх тупості, чи просто схильність до відвертої свідомої брехні?! А може це два в одному???!!!
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04.03.2024 16:26 Відповісти
 
 