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Новини
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Україна створила вже 5 спільних підприємств разом із західними виробниками зброї, - Шмигаль

зброя

Україна уклала вже п’ять договорів про спільне виробництво озброєння з провідними компаніями світу.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо дуже щільно з лідерами ринку озброєнь світу. Уже можемо говорити про п'ять укладених контрактів і створення п'яти спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєнь, нашими партнерами", - зазначив Шмигаль..

За його словами, таких підприємств у 2024 році будуть десятки.

"Уже цього року я переконаний ми будемо бачити також, або не будемо бачити, тому що деякі з них ми створюємо підприємства непублічно. Ми комунікуємо, де вони створюються для того, щоб забезпечити їх безпеку", - наголосив глава українського уряду.

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Прем’єр зауважив, що насправді дуже багато провідних виробників зброї розглядають сьогодні можливість бути присутніми в Україні, укладати контракти, створювати спільні підприємства і виробляти зброю, а також складати окремі елементи й проводити ремонтні роботи.

Шмигаль додав, що провідні світові виробники зброї, такі як Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin та інші, сьогодні розглядають можливість бути присутніми в Україні.

Читайте також: Україна дуже зацікавлена у спільному виробництві озброєння з Болгарією, - Зеленський

Автор: 

зброя (7478) виробництво (1645) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+6
- У нас будет сегодня заголовок или нет?
- Будет, - сказал Дрозд. - Я уже букву "К" нарисовал.
- Какую "К"? При чем здесь "К"?
- А что, не надо было?
- Я сейчас здесь умру, - сказал Роман. - Газета называется "За передовую магию". Покажи мне там хоть одну букву "К"!

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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04.03.2024 16:34
+6
Контракты, безусловно, это хорошо. Продукт бы увидеть...
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04.03.2024 16:38
+5
Це все добре - наидіть ЗАРАЗ снарядів - шоб зупинити рашку
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04.03.2024 16:32
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На третьому році війни...

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04.03.2024 16:29 Відповісти
Аж 5. Окуєть1
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04.03.2024 17:03 Відповісти
Їм ще до нападу- у 2020 Боінг пропонував на Антонові локалізувати новітній тренувальний Red Hawk, а як піде гладко- то і Ф-15. То вони запит від Боінгу навіть відповіддю не ощасливили. Мабуть не було відкату.
Пруф - в одній із статтей Defense Express за 2020 рік. В іншій статті колишній головний конструктор Олександр Лось це також підтверджує.
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04.03.2024 19:53 Відповісти
Це все добре - наидіть ЗАРАЗ снарядів - шоб зупинити рашку
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04.03.2024 16:32 Відповісти
І де озброєння , шморгалю? Вашому балабольству немає віри
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04.03.2024 16:33 Відповісти
Ну и? А снаряды, дроны, мины, гранаты к АГС и все прочее где? Где это все?
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04.03.2024 16:34 Відповісти
в мордорі теж цікаво гдє ето все,? але це також одна із військових таємниць дізнаєтесь коли до кабдзона в гості завітаєте
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04.03.2024 21:41 Відповісти
- У нас будет сегодня заголовок или нет?
- Будет, - сказал Дрозд. - Я уже букву "К" нарисовал.
- Какую "К"? При чем здесь "К"?
- А что, не надо было?
- Я сейчас здесь умру, - сказал Роман. - Газета называется "За передовую магию". Покажи мне там хоть одну букву "К"!

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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04.03.2024 16:34 Відповісти
«Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай - все едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали.

(Там же)
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04.03.2024 16:43 Відповісти
1943-1945р . Німечина наклепала Фау1- 24000 шт. Фау2- 4000шт. ))))
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04.03.2024 16:35 Відповісти
порівняв Там один Крупп чого був вартий.
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04.03.2024 16:52 Відповісти
Побільше пі-стьоші в пресі про нововідкриті оборонні підприємства. Побільше...
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04.03.2024 16:36 Відповісти
Нічого не зрозумів. Так підприємства вже працюють чи лише чергові балачки? Взагалі все як завжди у зелених
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04.03.2024 16:38 Відповісти
Працюють, по документах.
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04.03.2024 16:48 Відповісти
Контракты, безусловно, это хорошо. Продукт бы увидеть...
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04.03.2024 16:38 Відповісти
Та хоч 50! РЕЗУЛЬТАТ ЯКИЙ???
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04.03.2024 16:42 Відповісти
Щойно на Радіо Київ FM Мадяр на питання ведучого про співвідношення FPV-дронів у нас і у каціапів відповів: "1 до 7-10, не в нашу користь. Нас рятує тільки невисока якість кацапських пілотів."
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04.03.2024 16:46 Відповісти
Для держбюрократа укладений контракт - це і є результат. Буде від цього контракту користь, не буде - бюрократу похуану, він за це не відповідає.
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04.03.2024 16:53 Відповісти
Шмигаль, ты уже прославился тем, что закупал мины через "львовский арсенал".
Итог - ни денег, ни мин.
Сейчас у тебя такой же результат будет?
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04.03.2024 16:55 Відповісти
Платіть йому зарплату договорами.
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04.03.2024 17:51 Відповісти
ДБР потирає ручки!
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04.03.2024 17:55 Відповісти
А якщо використати порошкову технологію?
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04.03.2024 18:48 Відповісти
Я чув нібито, що друкувати дрони на принті складно та неефективно у зв'язку тим, що це літальна техніка.
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04.03.2024 19:19 Відповісти
Я про снаряди, щоб обійтись звести токарні роботи до мінімуму.
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04.03.2024 19:22 Відповісти
 
 