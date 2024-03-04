Україна створила вже 5 спільних підприємств разом із західними виробниками зброї, - Шмигаль

Україна уклала вже п’ять договорів про спільне виробництво озброєння з провідними компаніями світу.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо дуже щільно з лідерами ринку озброєнь світу. Уже можемо говорити про п'ять укладених контрактів і створення п'яти спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєнь, нашими партнерами", - зазначив Шмигаль..

За його словами, таких підприємств у 2024 році будуть десятки.

"Уже цього року я переконаний ми будемо бачити також, або не будемо бачити, тому що деякі з них ми створюємо підприємства непублічно. Ми комунікуємо, де вони створюються для того, щоб забезпечити їх безпеку", - наголосив глава українського уряду.

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Прем’єр зауважив, що насправді дуже багато провідних виробників зброї розглядають сьогодні можливість бути присутніми в Україні, укладати контракти, створювати спільні підприємства і виробляти зброю, а також складати окремі елементи й проводити ремонтні роботи.

Шмигаль додав, що провідні світові виробники зброї, такі як Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin та інші, сьогодні розглядають можливість бути присутніми в Україні.

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