Україна створила вже 5 спільних підприємств разом із західними виробниками зброї, - Шмигаль
Україна уклала вже п’ять договорів про спільне виробництво озброєння з провідними компаніями світу.
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо дуже щільно з лідерами ринку озброєнь світу. Уже можемо говорити про п'ять укладених контрактів і створення п'яти спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєнь, нашими партнерами", - зазначив Шмигаль..
За його словами, таких підприємств у 2024 році будуть десятки.
"Уже цього року я переконаний ми будемо бачити також, або не будемо бачити, тому що деякі з них ми створюємо підприємства непублічно. Ми комунікуємо, де вони створюються для того, щоб забезпечити їх безпеку", - наголосив глава українського уряду.
Прем’єр зауважив, що насправді дуже багато провідних виробників зброї розглядають сьогодні можливість бути присутніми в Україні, укладати контракти, створювати спільні підприємства і виробляти зброю, а також складати окремі елементи й проводити ремонтні роботи.
Шмигаль додав, що провідні світові виробники зброї, такі як Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin та інші, сьогодні розглядають можливість бути присутніми в Україні.
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Пруф - в одній із статтей Defense Express за 2020 рік. В іншій статті колишній головний конструктор Олександр Лось це також підтверджує.
- Будет, - сказал Дрозд. - Я уже букву "К" нарисовал.
- Какую "К"? При чем здесь "К"?
- А что, не надо было?
- Я сейчас здесь умру, - сказал Роман. - Газета называется "За передовую магию". Покажи мне там хоть одну букву "К"!
(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
(Там же)
Итог - ни денег, ни мин.
Сейчас у тебя такой же результат будет?