Десятка найбільших тендерів тижня: З майже 24 млрд грн - 8,5 млрд спрямували на укріплення обороноздатності, - ЗМІ

Упродовж тижня, з 24 лютого по 2 березня поточного року в системі "Прозорро" було оприлюднено 60 тисяч повідомлень про закупівлі на суму 23,85 млрд грн. З цих коштів 8,51 млрд грн було спрямовано на зведення фортифікаційних та захисних споруд.

Про це пише видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цього тижня найбільші закупівлі знову в укріпленні обороноздатності.

Найбільший тендер розміром 4,19 млрд грн стосувався будівництва споруди для захисту електрообладнання Дністровської ГАЕС. "Укргідроенерго" засекретило цю закупівлю, відтак кошторис і ціни будматеріалів не оприлюднені.

"Звертає на себе увагу той факт, що "Укргідроенерго" вперше за десятиріччя допустило до своїх великих підрядів когось окрім консорціуму "Укргідроенергобуд". Він був створений ще на початку сторіччя для розбудови Дністровської ГАЕС, і лише за останні вісім років існування "Прозорро" отримав відповідні підряди на 48 млрд грн", - йдеться у матеріалі.

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Це не пов’язано зі зміною влади, "Укргідроенерго" під керівництвом незмінного з часів Януковича Ігоря Сироти останні роки перебуває у віданні прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Відтак можливо, що дозвіл на роботу нового підрядника пов’язаний з консорціумом "Укргідроенергобуд". Одним з його основних засновників є ПрАТ "Метробуд". А ця компанія була пов’язана зі скандальним забудовником Максимом Микитасем, який нібито пропонував меру Дніпра Борису Філатову використовувати "Метробуд" на будівництві місцевого метро за відкат 10%. "Метробуд" раніше був основним будівельником метро у Києві, однак при будівництві гілки метро на Виноградар було допущено розкрадання бюджетних коштів і правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про ПП "Елітбуд-1 відомо, що це фірма з Житомира місцевих бізнесменів Василя Бойка та Дениса Болейка (останній колись був пов'язаний з братами Черпіцькими "Чепчиками"). Фірма досить стабільно отримувала підряди місцевих замовників. Але вона ніколи не мала нічого приблизно схожого на контракт з "Укргідроенерго" розміром 4,2 млрд грн. До нього за вісім років існування "Прозорро" "Елітбуд-1" виграв тендери лише на 659 млн грн.

Ще більшим підрядним набором тижня стали майже дві сотні закупівель обладміністрацій на зведення фортифікаційних споруд на загальну суму 4,32 млрд грн.

Харківська ОДА роздала підряди на 0,94 млрд грн, Житомирська - 0,59 млрд грн, Сумська - 1,87 млрд грн. Разом з тим також для будівництва фортифікацій на території Сумщини угоди на 0,63 млрд грн уклала Тернопільська обладміністрація. А Полтавська ОДА замовила будівництво споруд на 0,29 млрд грн на території Донеччини.

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Нагадається також, позаминулого тижня Харківська ОДА замовила фортифікацій на 2,02 млрд грн, Житомирська - на 0,35 млрд грн.