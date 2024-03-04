Ще 25 правоохоронцям з Херсонщини, які перейшли до окупаційного "МВС РФ", оголошено про підозру

25 чоловіків та жінок спочатку підтримали загарбників, а потім пішли на службу до так званої "народної міліції" окупованого регіону. За роботу на ворога прихильникам РФ з окупованої Херсонщини загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

"Встановлено 25 чоловіків та жінок, які влаштувалися на різні посади до Дніпровського, Корабельного та Суворівського міськвідділів міліції "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

Наприклад, Дніпровський відділ очолив колишній міліціонер з Донеччини. До свого нового призначення він був начальником управління житлово-комунального господарства адміністрації Керчі у Криму. Нині забезпечує дотримання диктаторського режиму серед місцевого населення на ввіреній території.

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Лави "народних міліціонерів" поповнили і колишні співробітники територіальних підрозділів Мінюсту та Служби судової охорони. Наразі вони працюють у слідчому управлінні Дніпровського та Корабельного міськвідділів міліції.

Зазначається, що більшість фігурантів, які працюють слідчими, оперуповноваженими, дільничними та у черговій частині, не мають профільної освіти. Через кадровий голод загарбники призначають на посади "людей з вулиці", які сподіваються побудувати кар’єру при окупантах.

Відомо, що псевдоправоохоронці неодноразово фабрикували кримінальні справи та притягували до відповідальності за законодавством РФ українців з активною громадською позицією. Також допомагали загарбникам пропагувати "палітіку крємля" серед місцевого населення.

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Працівники ДВБ зібрали достатньо доказів, аби органи досудового розслідування заочно оголосили зловмисникам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За роботу на ворога "народним міліціонерам" з окупованої Херсонщини загрожує до 15 років позбавлення волі.