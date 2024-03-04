Під скорочення можуть потрапити Міністерство культури та інформполітики і Мінмолодьспорту, - джерела ЗМІ в "Слузі народу"
Кабмин може скоротити Міністерство культури та інформаційної політики, а також Міністерство молоді та спорту.
Про це повідомило джерело у фракції "Слуга Народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням Hromadske.
Щодо ймовірного скорочення цих двох відомств наш співрозмовник вказує, що "не дивно", що міністерства не мають очільників. Також джерело додало, що Мінагрополітики можуть злити з Мінекономіки.
Тим часом джерело видання в "Голосі" вважає, що не буде ніякого скорочення. А співрозмовник з "Європейської Солідарності" каже, що це питання ще не обговорюється серед депутатів.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня заявив, що кількість міністерств в українському уряді хочуть скоротити на третину.
"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити. І в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій", - сказав прем'єр.
Він повідомив, що в уряді вже працюють над створенням "потужного центру уряду". Там має зосередитися всі допоміжні адміністративні функції - відповідна юридична підтримка, робота Кабміну у кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері.
Шмигаль пояснив, що міністерства мають мати невелику кількість дуже якісних, кваліфікованих спеціалістів, які формуватимуть державну політику. А центр уряду має якісно і швидко готувати документи, необхідні для міністерства.
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Наявність раздутого штату/ кількість міністерств не е гарантією їх єфективноі роботи на суспільство.
Багато міністерств можно скоротити до рівня « Комітетів».
Так наприклад, у Німетчині не мае «Міністерства Культури»,
а Культура е.
розігнати всіх, та створити нове міністерство.
міністерство культурної інформполітики для спортивної молоді.
Хай ідуть у бізнес. Там їм розкажуть про 8 годинний робочий день
У Раді можуть працювати без ЗП - на «громадських засадах»…
Це вже ж було (с) Л. Кучма
Вже ж зливали, потім розливали. Чи це така урядова забавка, кожні два роки зливати та розливати міністерства?
Чи думають такі зливання-розливання бюджету безкоштовно обходяться?
Працювати не пробували, а не ліжка совати?
А от нагадати цим недолугим те, що відповів Черчиль на пропозицію зменшити чи припинити (не пам'ятаю точно) фінансування культури нема кому...
Мабудь сумують за Димкой Табачником
Чекаємо від мінкультури новітні матюки для слідкувавання за новинами.
дехфективних менеджерів зяБЛІ, такий планчік дЄрмака?*
В Америці міністерства нема, а Голлівуд - є.