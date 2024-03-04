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Під скорочення можуть потрапити Міністерство культури та інформполітики і Мінмолодьспорту, - джерела ЗМІ в "Слузі народу"

кабмін

Кабмин може скоротити Міністерство культури та інформаційної політики, а також Міністерство молоді та спорту.

Про це повідомило джерело у фракції "Слуга Народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням Hromadske.

Щодо ймовірного скорочення цих двох відомств наш співрозмовник вказує, що "не дивно", що міністерства не мають очільників. Також джерело додало, що Мінагрополітики можуть злити з Мінекономіки.

Тим часом джерело видання в "Голосі" вважає, що не буде ніякого скорочення. А співрозмовник з "Європейської Солідарності" каже, що це питання ще не обговорюється серед депутатів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня заявив, що кількість міністерств в українському уряді хочуть скоротити на третину.

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"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити. І в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій", - сказав прем'єр.

Він повідомив, що в уряді вже працюють над створенням "потужного центру уряду". Там має зосередитися всі допоміжні адміністративні функції - відповідна юридична підтримка, робота Кабміну у кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері.

Шмигаль пояснив, що міністерства мають мати невелику кількість дуже якісних, кваліфікованих спеціалістів, які формуватимуть державну політику. А центр уряду має якісно і швидко готувати документи, необхідні для міністерства.

Автор: 

Кабмін (14108) Міністерство культури (760) Міністерство молоді та спорту (150) скорочення (214) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+16
Шел третий год войны,дыра в бюджете огромная,а у этих балбесов только планы написать план по сокращению дармоедов на госслужбе.
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04.03.2024 16:59
+11
Тобто еврею Шмигалю українська культура не потрібна
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04.03.2024 16:55
+10
ОПа під скорочення не попадає?
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04.03.2024 17:00
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Тобто еврею Шмигалю українська культура не потрібна
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04.03.2024 16:55 Відповісти
Добре що скорочують, але мало.

Наявність раздутого штату/ кількість міністерств не е гарантією їх єфективноі роботи на суспільство.

Багато міністерств можно скоротити до рівня « Комітетів».

Так наприклад, у Німетчині не мае «Міністерства Культури»,
а Культура е.
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04.03.2024 17:34 Відповісти
Мінкульт у всі часи було вотчиною євреїв. Нехай скорочують
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04.03.2024 17:35 Відповісти
Тоді і Раду треба скорочувати - там теж українців с гулькин нос 🤣🤣
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04.03.2024 17:39 Відповісти
Як скоротять раду, то в ній лише жиди й залишаться
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04.03.2024 19:32 Відповісти
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04.03.2024 21:03 Відповісти
згоден.
розігнати всіх, та створити нове міністерство.
міністерство культурної інформполітики для спортивної молоді.
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04.03.2024 16:58 Відповісти
Міністерство правди, себто?
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04.03.2024 17:01 Відповісти
Шел третий год войны,дыра в бюджете огромная,а у этих балбесов только планы написать план по сокращению дармоедов на госслужбе.
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04.03.2024 16:59 Відповісти
ОПа під скорочення не попадає?
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04.03.2024 17:00 Відповісти
Цього незрозумілого утворення взагалі не має існувати.
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04.03.2024 17:17 Відповісти
А гдє ж оні тєперь харчеваться будут???
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04.03.2024 17:01 Відповісти
В сад! Все в сад!

Хай ідуть у бізнес. Там їм розкажуть про 8 годинний робочий день
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04.03.2024 17:36 Відповісти
З цим у нашій країні проблем не має - створять якісь ради, комісії і т.п. але без хлібної посади ці дармоїди не залишаться.
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04.03.2024 17:49 Відповісти
»Міністерство» це не « Рада». Кожне міністерство це величезний штат- від міністра до шофера

У Раді можуть працювати без ЗП - на «громадських засадах»…
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04.03.2024 20:13 Відповісти
Також джерело додало, що Мінагрополітики можуть злити з Мінекономіки.
Це вже ж було (с) Л. Кучма
Вже ж зливали, потім розливали. Чи це така урядова забавка, кожні два роки зливати та розливати міністерства?
Чи думають такі зливання-розливання бюджету безкоштовно обходяться?
Працювати не пробували, а не ліжка совати?
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04.03.2024 17:03 Відповісти
Хто, зельоні? Працювати? У них лапки, нічо не вийде. Зато поржалі.
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04.03.2024 17:04 Відповісти
це зеленський в кінці строку розвів бурхливу діяльність, щоб знову людей підкупити, типу бачте, ми чиновників скорочуємо
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04.03.2024 17:08 Відповісти
Кацапи і кгбисти теж нищили українську культуру , ТАК ШМИГАЛЬ ???

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04.03.2024 17:03 Відповісти
До річниці з народження легендарного музиканта Букви згадали його життєвий шлях, перші творчі успіхи, всенародну популярність, а разом з нею популяризацію української культури, конфлікти з радянською владою, що все життя переслідували його родину й загадкову смерть музиканта в 1979 році та її розслідування, що тривали до 21 століття
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04.03.2024 17:07 Відповісти
може зелену опу ну того, ну як би що б не було?
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04.03.2024 17:05 Відповісти
ось виявляється в чому полягає ціль - скорочення найбільш ефективного під час війни міністерства - інформполітики..., якщо ти гадаєш, що щось таке могли придумати тільки наші вороги, але ніт, це придумають наші, українськи гніди...
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04.03.2024 17:06 Відповісти
Недолуге намагалося робити з себе видатних політиків минулого, в тому числі і Черчиля.
А от нагадати цим недолугим те, що відповів Черчиль на пропозицію зменшити чи припинити (не пам'ятаю точно) фінансування культури нема кому...
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04.03.2024 17:09 Відповісти
Нагадайте Шмигалю, плиз.
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04.03.2024 17:44 Відповісти
Ой, пані! Як би я мав до нього доступ, то він би вже давно був би загадкою для хірурга-ортопеда (сподіваюсь, що сил би вистачило)
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04.03.2024 19:57 Відповісти
Так воно і зрозуміло. ***** наказав Трампу не допомогати Україні, американське бабло закінчилось. А ЗЕбанута срань звикла жерти в три горла, а грошики закінчились. Так тепер потрібно розігнати ці міністерства, щоб у ЗЕбанутих шакалів знов не почалась єпоха бідності.
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04.03.2024 17:09 Відповісти
Тільки не чіпайте віце-прем'єрку верещучку, вона свята. Вона казала, що НАТО нас не чекає та бажала Україні такого президета як *****.
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04.03.2024 17:14 Відповісти
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04.03.2024 17:42 Відповісти
Хтось мені говорив,що в Їзраєлі,де втричі менше населення і втричі більша промисловість теж є міністерства.Але там в кожному міністерстві один-два працівники - і все...Отакі от міністерства - сидить один міністр і зі всім справляється...Ні,він звичайно не проти щоб був штат десь в пару сотень людей,хтось каву би приносив,хтось пиво,хтось на телефонах,хтось коханку підвозив...Але євреї люди раціональні і вміють рахувати.Тільки рахують вони там,а тут сидять в міністерствах...
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04.03.2024 17:24 Відповісти
95му коваликорталу УКРАЇНСЬКА культура НЕПОТРІБНА.
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04.03.2024 19:11 Відповісти
А що ж сталося - кадровий потенціал 95 кварталу здувся?
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04.03.2024 17:26 Відповісти
Просто не хочуть на міністерство культури ставити українця - проще скоротити , ніж національну країну будувати
Мабудь сумують за Димкой Табачником
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04.03.2024 17:41 Відповісти
А можна почати з ОПи???
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04.03.2024 17:59 Відповісти
Якщо у вас не вистачає матюків для коментування поточноі сітуаціі на Україні, значить ви не слідкуєте за новинами.

Чекаємо від мінкультури новітні матюки для слідкувавання за новинами.
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04.03.2024 18:11 Відповісти
Скоротити цілі міністерства це переребор, а от трохи скоротити роздуті штати у всіх міністерствах не завадить
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04.03.2024 18:13 Відповісти
У даній критичній ситуації, необхідно відправити у відставку самого шмигаля, разом кабміном, як марний придаток банкової та розпочати створення уряду національної довіри з виключенням впливу на прийняття його рішень, єрмаківського ОП.
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04.03.2024 18:37 Відповісти
*Міністерства склротити, майно розпиляти серед 5-6 дехфективних менеджерів зяБЛІ, такий планчік дЄрмака?*
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04.03.2024 19:07 Відповісти
Культура міністрерствами не формується.
В Америці міністерства нема, а Голлівуд - є.
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04.03.2024 23:06 Відповісти
 
 