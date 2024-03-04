Кулеба та Сікорський обговорили підтримку Україні, ситуацію на кордоні та вплив імпорту зерна з РФ до ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Однією з тем обговорень став імпорт російського зерна на європейський ринок.
Про це повідомив глава українського МЗС у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Кулеба подякував польському колезі за відстоювання дуже важливих рішень щодо України в Конгресі США.
Також міністри обговорили нещодавній саміт у Парижі.
Кулеба привітав початок дискусії про посилення підтримки України та наголосив на важливості вжиття рішучих заходів без зволікання.
За словами глави українського МЗС, він зі Сікорським зосередилися на способах збільшити доставку зброї в Україну. Особливу увагу слід приділити артилерійським боєприпасам та фронтовій протиповітряній обороні, щоб захистити військових від авіації та безпілотників, наголосив він.
"Я вдячний Польщі за забезпечення безперебійної доставки військової та гуманітарної допомоги через кордон. Ми обоє позитивно відзначили взаємодію між профільними міністерствами обох країн у пошуку шляхів вирішення ситуації на українсько-польському кордоні.
Я також наголосив на важливості приділення більшої уваги дестабілізуючому впливу імпорту російського зерна на європейський ринок", - додав Кулеба.
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Побалакали. Кожен про свое.
» криза» не вичерпана. Вона ще стала більше.
Трму ми і не бачимо Ермака, бо смердить смаженим.
А для цего е « хлопчик для побиття».
Випускаемо Кулебу.
хто би відмовився після такого запрошення
https://twitter.com/i/status/1764588132614148258