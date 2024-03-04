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Новини
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Через блокування польського кордону Україна вже втратила близько 500 мільйонів доларів, - посол Зварич

зварич,василь

Посол України в Польщі Василь Зварич оцінив втрати української економіки від блокади кордону польськими фермерами в 2 мільярди злотих ($500 мільйонів).

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у своєму фейсбуці.

Зварич закликав "польських фермерів припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною". Наголосивши на тому, що що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом польських проблем.

"Україна не впливає на світові ціни на продовольство. Ціни визначаються на світових біржах, де активно грає Росія. Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною. , - пояснив посол.

Він звернувся до польських протестувальників зі закликом не дозволяти вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, "щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського".

"Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом", - підкреслив Зварич.

За його словами, через блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих (близько $500 млн).

Зварич наголосив, що в умовах російської агресії це серйозний удар по обороні України, а отже, також удар по безпеці Польщі.

Читайте: Кулеба та Сікорський обговорили підтримку Україні, ситуацію на кордоні та вплив імпорту зерна з РФ до ЄС

"Але, що для вас дуже важливо, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокада кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі", - зазначив Василь Зварич.

Дипломат підкреслив, що проблеми польської економіки, пов’язані з обмеженням польського експорту в Україну, також негативно вплинуть на повсякденне життя поляків.

"Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок", - наголосив він. Та додав, що вірить у мудрість, розуміння та добру волю польських аграріїв якнайшвидше припинити блокаду кордону з Україною.

Також читайте: Звернуся до Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську агропродукцію, - Туск

Автор: 

кордон (4777) Польща (8539) блокування (653)


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Топ коментарі
+7
Распичатку в указанием импортеров, количества и уплаты налогов ы студию. И не хрен каждому кагальщику болеть за Украину!
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04.03.2024 18:32
+6
Україна втратила, чи бариги, котрі на цім зерні нажились?
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04.03.2024 18:38
+5
********, а ось при Порохе такого не було, тоді, при "барІге", полякі кордони не блокували.
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04.03.2024 18:36
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Распичатку в указанием импортеров, количества и уплаты налогов ы студию. И не хрен каждому кагальщику болеть за Украину!
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04.03.2024 18:32 Відповісти
Путин *****- ось тобі распічатка, кацапосвин.
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04.03.2024 18:53 Відповісти
У Зварича проблеми з математикою і теорією. Є прямі і не прямі втрати, люба страхова компанія це легко рахує.
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04.03.2024 18:35 Відповісти
Збитки від торгової війни Польщі з Україною вже перевищили величину всієї допомоги Польщі Україні під час війни.
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04.03.2024 18:36 Відповісти
********, а ось при Порохе такого не було, тоді, при "барІге", полякі кордони не блокували.
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04.03.2024 18:36 Відповісти
За Пороху з Угорщиною проблеми почалися і не слабкі. А ось від Угорщини все й пішло.)
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04.03.2024 18:40 Відповісти
Хена, ти навіщо віглянув з круглого отвору у підлозі Параші?
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04.03.2024 18:44 Відповісти
Какие проблемы? Венгрия была одна из первых стран, поддержавших нашу ассоциацию. Про язык обсуждалось без такого надрыва как все сейчас. И вы же заявляли что придет Зеленский и все моментально порешает. Это так порешал?
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04.03.2024 18:45 Відповісти
Вау! Паспорта хунгарія та4ож з подачі пороха роздавала?
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04.03.2024 18:55 Відповісти
Она их раздавала до, раздает и сейчас. У нас сейчас десяток миллионов человек вообще уехали из страны и многие подали документы на ВНЖ, и в той-же Венгрии. Это тоже Порох?
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04.03.2024 18:59 Відповісти
мадярські паспорти, це не наша проблема, це їхня проблема. бо живуть вони в україні і приносять користь україні. а соціальні гарантії надає угорщина. і пенсію буде платити угорщина.
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04.03.2024 19:02 Відповісти
Именно так. Это нужно же было за 1 год из одного из самых надежных союзников сделать почти что врага. Мастера дипломатии, твою дивизию.
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04.03.2024 18:41 Відповісти
Україна втратила, чи бариги, котрі на цім зерні нажились?
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04.03.2024 18:38 Відповісти
Де вас таких тупорилих знаходять? Ну реально!? Ти із диспансера якогось постиш?
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04.03.2024 18:54 Відповісти
та шо ти кажеш їбанько.уже навіть європейці говорили про те що прибутки від зерна в офшорах осідають,дарма очко рвеш служивий
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05.03.2024 14:34 Відповісти
Так Зеленский же заявлял что это чепуха и там всего 5% нашего экспорта. И вообще при этой власти оно само все решится. Или уже не решится?
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04.03.2024 18:39 Відповісти
Хто утратив ті гроші ще велике питання.... Україна чи якесь чергове лайно яке мутить ту всю тему зерном
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04.03.2024 18:58 Відповісти
І хто ж в цьому винен, невже тільки поляки?
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04.03.2024 19:12 Відповісти
Злобний плешивий гітлер і тільки він!
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04.03.2024 19:14 Відповісти
Так хто втратив Україна, чи українськи агротрейдери??? У будь якому випадку головний винуватець це плешиве куйло з фашистської *********.
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04.03.2024 19:13 Відповісти
А Десь можна взнати хто є тими загадковими українськими трейдерами! ІП та по батькові. Бо як я розумію , що селянин з того зерна ( як і Україна) нічогісінько немає. І з-за кого Україна псує стосунки з Польшою
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04.03.2024 20:19 Відповісти
Українські агровиробники - це найбільші в Україні платники податків. Вони ж створюють величезну кількість робочих місць в тому числі в маленьких селах. Особливо це цінне зараз.
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04.03.2024 23:21 Відповісти
Україна зара продає зерно по ціні тричі нижче ринку,які уже бюджетонаповнювачі,і так агротрейдер не дорівнює агровиробник
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05.03.2024 14:36 Відповісти
Из-за блокирования польской границы Украина уже потеряла около 500 миллионов долларов, - посол Зварич Источник:
=========
Одні збитки у зелених. За час блокування кордону слуги недокрали 500 млн баксів.
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04.03.2024 20:37 Відповісти
Нет кацапчик, если наступать то только на мацкву! В любом случае во всем виноват твой плешивый гитлер развязавший войну и вы его обосранные рабы!
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05.03.2024 18:45 Відповісти
Уж ты то точно сидеть будешь раб, причем с любым флагом… помнишь:
«Грудой дел, суматохой явлений день отошел, постепенно стемнев. Двое в камере. Я и путлер….».
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12.03.2024 09:05 Відповісти
Майже півмільярда не вивезено на офшори!
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04.03.2024 21:07 Відповісти
AleksandrimusVarg

@aleksandrimus

·

https://twitter.com/aleksandrimus/status/1764648489844101222 5 ч

Фермери бувають різні. Британські фермери доставили до Львова 27 пікапів із гуманітарною допомогою для ЗСУ у рамках ініціативи «Пікапи для миру». Дякуємо!
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04.03.2024 21:28 Відповісти
 
 