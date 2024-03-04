Через блокування польського кордону Україна вже втратила близько 500 мільйонів доларів, - посол Зварич

Посол України в Польщі Василь Зварич оцінив втрати української економіки від блокади кордону польськими фермерами в 2 мільярди злотих ($500 мільйонів).

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у своєму фейсбуці.

Зварич закликав "польських фермерів припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною". Наголосивши на тому, що що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом польських проблем.

"Україна не впливає на світові ціни на продовольство. Ціни визначаються на світових біржах, де активно грає Росія. Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною. , - пояснив посол.

Він звернувся до польських протестувальників зі закликом не дозволяти вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, "щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського".

"Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом", - підкреслив Зварич.

За його словами, через блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих (близько $500 млн).

Зварич наголосив, що в умовах російської агресії це серйозний удар по обороні України, а отже, також удар по безпеці Польщі.

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"Але, що для вас дуже важливо, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокада кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі", - зазначив Василь Зварич.

Дипломат підкреслив, що проблеми польської економіки, пов’язані з обмеженням польського експорту в Україну, також негативно вплинуть на повсякденне життя поляків.

"Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок", - наголосив він. Та додав, що вірить у мудрість, розуміння та добру волю польських аграріїв якнайшвидше припинити блокаду кордону з Україною.

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