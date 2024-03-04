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Росіяни 8 разів обстріляли Нікопольщину дронами-камікадзе і з артилерії: пошкоджено 9 будинків, ЛЕП і газогін. ФОТОрепортаж

дніпропетровщина

Протягом дня російська армія 8 разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. Пошкоджено підприємство, кілька приватних будинків, гараж і ЛЕП.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня від атак ворога потерпала Нікопольщина – райцентр та Марганецька громада. На щастя, через це не постраждали люди. Але є руйнування.

Пошкоджене приватне підприємство, 9 осель місцевих. Понівечена господарська споруда, ще одна – зруйнована. Потрощені мікроавтобус і гараж. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Виникла пожежа, її оперативно загасили", - написав він.

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Також у Дніпровському районі працювала ППО. Через падіння уламків збитої ракети зайнялася будівля, яку не експлуатували. Вогонь рятувальники приборкали.

Наслідки обстрілу приватних будинків на Нікопольщині
Наслідки обстрілу приватних будинків на Нікопольщині
Наслідки обстрілу приватних будинків на Нікопольщині
Наслідки обстрілу приватних будинків на Нікопольщині

Автор: 

обстріл (28717) Дніпропетровська область (3778)


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