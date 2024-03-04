Росіяни 8 разів обстріляли Нікопольщину дронами-камікадзе і з артилерії: пошкоджено 9 будинків, ЛЕП і газогін. ФОТОрепортаж
Протягом дня російська армія 8 разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. Пошкоджено підприємство, кілька приватних будинків, гараж і ЛЕП.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня від атак ворога потерпала Нікопольщина – райцентр та Марганецька громада. На щастя, через це не постраждали люди. Але є руйнування.
Пошкоджене приватне підприємство, 9 осель місцевих. Понівечена господарська споруда, ще одна – зруйнована. Потрощені мікроавтобус і гараж. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Виникла пожежа, її оперативно загасили", - написав він.
Також у Дніпровському районі працювала ППО. Через падіння уламків збитої ракети зайнялася будівля, яку не експлуатували. Вогонь рятувальники приборкали.
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