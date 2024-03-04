Втрата 400 млн грн щомісяця та саботаж з боку голови Держгеонадра - нардеп вимагає від Уряду поновити видобуток газу Укрнафтобурінням
Приблизно 400 мільйонів гривень щомісяця та біля 5% всеукраїнського видобутку природного газу – така ціна саботування голови Держгеонадрів України Романа Опімаха судового рішення на користь державної ж компанії "Укрнафтобуріння". Хоча Київський адміністративний окружний суд зобов’язав Держгеонадра України розглянути питання видачи спецдозволу на користування надрами взамін анульованого №6349 від 10 липня 2019 року, фактично це не було зроблене.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграф. Видобуток газу був припинений у грудні 2023 року і з того часу кожен місяць простою коштує держбюджету сотні мільйонів гривень.
Як стверджує політик у своєму зверненні на ім’я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, простій з видобутку газу на Сахалинському родовищу коштує державі 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і 80 млн грн податку на прибуток. Якщо ж "Укрнафтобуріння" не буде видобувати газ цілий рік, то газовий баланс країни поменшає на 0,5-1 млрд кубометрів блакитного палива, що приблизно 5% від необхідного Україні.
У зв’язку із цим Кучеренко у своєму зверненні запропонував:
- - невідкладно розглянути на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України ситуацію із перериванням функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з повним припиненням видобутку та постачання природного газу, та її впливу на енергетичну безпеку країни;
- - зобовʼязати Держгеонадра дорученням від Уряду або профільного міністра невідкладно виконати рішення суду про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі — а саме, Держгеонадра повинні розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, та утриматися від дій, спрямованих на уникнення (затягування) його виконання.
Будь ласка, зачекайте...
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Аааа в нас за тупість статті немає. Бо в ОП нікого не залишиться.
Біля мене,в найближчому лісі ріжуть 100+ літні дуби.Знайшлось усе і люди з пилами і техніка.А на Сході і Півдні укріплень немає...
Потрібно було не на Шмигаля звернення, а на головного - на Козиря .... Але з відкатом ...