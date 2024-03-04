УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5518 відвідувачів онлайн
Новини
2 308 12

Втрата 400 млн грн щомісяця та саботаж з боку голови Держгеонадра - нардеп вимагає від Уряду поновити видобуток газу Укрнафтобурінням

кучеренко

Приблизно 400 мільйонів гривень щомісяця та біля 5% всеукраїнського видобутку природного газу – така ціна саботування голови Держгеонадрів України Романа Опімаха судового рішення на користь державної ж компанії "Укрнафтобуріння". Хоча Київський адміністративний окружний суд зобов’язав Держгеонадра України розглянути питання видачи спецдозволу на користування надрами взамін анульованого №6349 від 10 липня 2019 року, фактично це не було зроблене.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграф. Видобуток газу був припинений у грудні 2023 року і з того часу кожен місяць простою коштує держбюджету сотні мільйонів гривень.

Як стверджує політик у своєму зверненні на ім’я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, простій з видобутку газу на Сахалинському родовищу коштує державі 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і 80 млн грн податку на прибуток. Якщо ж "Укрнафтобуріння" не буде видобувати газ цілий рік, то газовий баланс країни поменшає на 0,5-1 млрд кубометрів блакитного палива, що приблизно 5% від необхідного Україні.

У зв’язку із цим Кучеренко у своєму зверненні запропонував:

  • - невідкладно розглянути на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України ситуацію із перериванням функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з повним припиненням видобутку та постачання природного газу, та її впливу на енергетичну безпеку країни;
  • - зобовʼязати Держгеонадра дорученням від Уряду або профільного міністра невідкладно виконати рішення суду про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі — а саме, Держгеонадра повинні розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, та утриматися від дій, спрямованих на уникнення (затягування) його виконання.

Також читайте: Нардеп Кучеренко повторно звернувся до Опімаха з приводу зупинки видобутку газу Укрнафтобурінням

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) Укргазвидобування (1027) Держгеонадр (417) Опімах Роман (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Україна дуже багата держава, може собі дозволити довбойобів в керівництві..
показати весь коментар
04.03.2024 20:18
+4
А відповісти за завдання збитків державі в особливо великих розмірах чиновник не бажає?
Аааа в нас за тупість статті немає. Бо в ОП нікого не залишиться.
показати весь коментар
04.03.2024 19:46
+2
Та я б і сам розтірявся, не знаючи, з якої сторони приступитись до шматування такого ласого пирога!
показати весь коментар
04.03.2024 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А відповісти за завдання збитків державі в особливо великих розмірах чиновник не бажає?
Аааа в нас за тупість статті немає. Бо в ОП нікого не залишиться.
показати весь коментар
04.03.2024 19:46 Відповісти
Та я б і сам розтірявся, не знаючи, з якої сторони приступитись до шматування такого ласого пирога!
показати весь коментар
04.03.2024 19:49 Відповісти
Огидні потвори... бісові імітатори...і то , ймовірно, геть усі, хто згаданий в новині.
показати весь коментар
04.03.2024 19:53 Відповісти
Кругом Вас також є такі потвори,нажаль це наша реальність...
Біля мене,в найближчому лісі ріжуть 100+ літні дуби.Знайшлось усе і люди з пилами і техніка.А на Сході і Півдні укріплень немає...
показати весь коментар
04.03.2024 20:13 Відповісти
А тут що хтось вірить депуту від "Батьківщини"? Дивно, то Юлію Володимирівну тут постійно незрозуміло з чим змішують, то раптом така віра у депутата від її партії)
показати весь коментар
04.03.2024 20:14 Відповісти
Олексій Кучеренко - фахівець!!!!
показати весь коментар
04.03.2024 20:42 Відповісти
Україна дуже багата держава, може собі дозволити довбойобів в керівництві..
показати весь коментар
04.03.2024 20:18 Відповісти
Помилка!
Потрібно було не на Шмигаля звернення, а на головного - на Козиря .... Але з відкатом ...
показати весь коментар
04.03.2024 20:41 Відповісти
Якщо про щось волає Кучеренко, то там точно щось на користь "матьківщини" і старушки юльки. Коли ви вже нажеретесь? Вам же вже помирати невдовзі...
показати весь коментар
04.03.2024 20:50 Відповісти
Нет. Нет і знову так.
показати весь коментар
04.03.2024 21:03 Відповісти
Бабушка української корупції хоче газувати
показати весь коментар
04.03.2024 21:19 Відповісти
 
 