В Україні 40 військовим РФ повідомлено про підозру в сексуальному насильстві під час війни, двох уже засуджено

Офіс Генпрокурора оголосив про підозру у скоєнні під час війни злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством, 40 російським військовослужбовцям. Двох осіб уже засуджено до 12 та 10 років позбавлення волі відповідно

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомила заступниця генпрокурора Вікторія Літвінова на конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки".

"ОГП вже повідомив про підозру 40 військовослужбовця РФ, вже скеровано до суду 17 обвинувальних актів щодо 25 осіб", - сказала заступниця генпрокурора.

За її словами, двох осіб уже засуджено до 12 та 10 років позбавлення волі відповідно.

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Станом на сьогодні прокурори та слідчі зафіксували 274 факти СНПК. "Серед постраждалих - 177 жінок, 97 чоловіків та 13 неповнолітніх. ...Найбільша кількість постраждалих була зафіксована у Херсонській області - близько 80 осіб, на Донеччині - 73 особи, на Київщині - 53 особи", - поінформувала Літвінова.

Вона додала, що випадки сексуального насильства були зафіксовані в усіх областях, де побували окупанти.

Як повідомлялося, в Україні стартував пілотний проєкт невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. У межах тестової фази з 1 по 31 березня виплати отримають 40 постраждалих.

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