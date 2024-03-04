На фронті за добу відбулось 63 бойові зіткнення. Найбільше атак росіян відбито на Авдіївському напрямку - 21, - Генштаб ЗС

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 4 березня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Триває сімсот сорокова доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - йдеться у зведенні Генштабу.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Клюси, Товстодубове, Середина Буда Сумської області; Козача Лопань, Красне, Нескучне Харківської області.

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Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нью-Йорк та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Нетайлове, Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

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Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Однак, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Малинівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Так, протягом доби противник 2 рази здійснював безуспішні штурмові дії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Зміївка Херсонської області.

Удари по ворогу

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.

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