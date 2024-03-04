Тейшейра визнав провину у витоку розвідданих США й погодився на 16 років ув’язнення

Колишній військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, який розсекретив розвіддані США і злив їх на Discord, визнав себе винним. Йому призначили 16 років в’язниці, що менше, аніж передбачалося за всіма статтями, які йому висунули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ABC News.

Згідно з угодою зі слідством про визнання вини, яку 22-річний Тейшейра підписав і яку подали до суду, він погодився визнати вину за всіма шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації, що становить державну таємницю.

Він пішов на угоду з прокурорами, щоб вони не предʼявляли йому додаткових звинувачень за законом про шпигунство.

У межах угоди про визнання вини Тейшейра повинен з’явитися на допит до Міністерства оборони і Міністерства юстиції США, а також передати всі секретні матеріали, які ще можуть залишитися в його розпорядженні.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня 2023 року.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Як повідомляли американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.