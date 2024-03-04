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Новини
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Тейшейра визнав провину у витоку розвідданих США й погодився на 16 років ув’язнення

тейшейра,джек

Колишній військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, який розсекретив розвіддані США і злив їх на Discord, визнав себе винним. Йому призначили 16 років в’язниці, що менше, аніж передбачалося за всіма статтями, які йому висунули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ABC News.

Згідно з угодою зі слідством про визнання вини, яку 22-річний Тейшейра підписав і яку подали до суду, він погодився визнати вину за всіма шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації, що становить державну таємницю.

Він пішов на угоду з прокурорами, щоб вони не предʼявляли йому додаткових звинувачень за законом про шпигунство.

У межах угоди про визнання вини Тейшейра повинен з’явитися на допит до Міністерства оборони і Міністерства юстиції США, а також передати всі секретні матеріали, які ще можуть залишитися в його розпорядженні.

Також читайте: Перші результати перевірки через витік секретних документів Пентагону: до дисциплінарної відповідальності притягнуто 15 військовослужбовців

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня 2023 року.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Як повідомляли американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.

Автор: 

США (23085) секретні документи (93) Тейшейра Джек (16)


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Топ коментарі
+9
Рідкісний ідіот. Жив би собі і горя не знав. Нормальна ЗП, в гарячу точку не пошлють, медстраховка безкоштовно. А так на пів життя за грати...
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04.03.2024 20:32
+8
А може він слуга народу і Безмозгла його завербувала?
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04.03.2024 20:32
+5
Ага, вот кто слил план летней компании ВСУ. Дело закрыто.
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04.03.2024 20:17
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Ага, вот кто слил план летней компании ВСУ. Дело закрыто.
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04.03.2024 20:17 Відповісти
До чого докатилися США!!
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04.03.2024 20:17 Відповісти
Нещастячко( Зіпсував собі життя
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04.03.2024 20:24 Відповісти
Дебіли є кругом
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04.03.2024 20:30 Відповісти
Не нагадуйте... хай йому грець.
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04.03.2024 20:31 Відповісти
А може він слуга народу і Безмозгла його завербувала?
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04.03.2024 20:32 Відповісти
Он просто дэбил, без мозгов и здравого
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04.03.2024 21:27 Відповісти
А скільки за таку справу з секретними документами дадуть Трампону?
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04.03.2024 20:32 Відповісти
Рідкісний ідіот. Жив би собі і горя не знав. Нормальна ЗП, в гарячу точку не пошлють, медстраховка безкоштовно. А так на пів життя за грати...
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04.03.2024 20:32 Відповісти
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04.03.2024 20:34 Відповісти
Молоде, дурне...
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04.03.2024 20:37 Відповісти
В 22 сісти на 16 років через дурну голову- життя пішло коту під хвіст
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04.03.2024 21:30 Відповісти
Да Трамп ***** все секретные документы давал читать все 4 года и ему за ето даже не запретили выдвигаться опять в президенты. Вот вам и демократия и равноправие. Такая коррупция и олигархат как и у нас.
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04.03.2024 20:43 Відповісти
Латинос?
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04.03.2024 20:43 Відповісти
Ні. Його батько приїхав з Бразилії, давно. Бразильці не вважаються латінос.
Teixeira типове португальське прізвище.
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04.03.2024 21:19 Відповісти
Так само як і аргентинці та чилійці.
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04.03.2024 22:40 Відповісти
..а Трумпа за подібне ще й презом Штатів оберуть, на свою голову.. їм мало наочного прикладу України, яка "прикололася" і "вигрібає" оце, вже наш, спільний Вирок-2019, а воно, зелене, вперлося і хоче вже сцарювати пожиттєво
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04.03.2024 20:48 Відповісти
Мінус - у федеральній тюрмі порядок і ніякого насильства.
Плюс - відсидить весь строк до копійки, нема механізму умовного звільнення.
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04.03.2024 21:22 Відповісти
Внас за таку зраду дають макс 8 років, або під особистє ,на поруки, просто вибачення на камеру!
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04.03.2024 21:43 Відповісти
Дитячі іграшки, подумаєш, якісь секрети Державні!! Головне, репости та лайки…
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04.03.2024 22:18 Відповісти
Я спочатку не міг зрозуміть, як працівник нацгвардії якогось штату міг мати доступ до секретів Пентагону. Потім з'ясувалосб - що це нормально, коли всі !!! клерки в арміі мають однаковий доступ до розвідданих. Начебто це унеможливлює ситуацію, коли кому щось потрібно, і він не може знайти, а за сусіднім столом сидить той, хто це має. Але і "побічні" ефекти теж присутні... ))
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04.03.2024 22:49 Відповісти
зроблять йому там дупу ширше зоряної брами
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04.03.2024 22:58 Відповісти
"Погодився..." А куди він дінеться ?
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04.03.2024 22:58 Відповісти
Кацапи кого вбють, перед выборами. Це новий віток собитій
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04.03.2024 23:13 Відповісти
..согласился на 16, чтобы 53 не дали
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04.03.2024 23:42 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЗА НИМ СЛЕДИТЬ ЧТОБЫ ВСЕ ДЕНЮЖКИ ЗАБРАТЬ !)
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05.03.2024 06:13 Відповісти
 
 