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Новини
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Пропагандистку Медведчука Гордійко призначили керівницею відділу комунікацій ЦГЗ. На знак протесту звідти звільнилось 5 працівників, - ІМІ

Дар'я Гордійко

5 співробітників відділу комунікацій держустанови "Центр громадського здоров’я" при МОЗ звільнилися через призначення колишньої шеф-редакторки телеканалу Медведчука ZIK Дар’ї Гордійко новим керівником відділу.

Про це розповіла одна з працівниць відділу, яка звільнилась Антоніна Доломанжи в коментарі Інституту масової інформації, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, разом із колегами вони намагалися донести керівництву неприпустимість перебування Гордійко на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією.

"Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ - аполітична організація", як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Ви чули це? Державна установа у країні, яка воює з Росією, - аполітична. У мене таке не вкладається в голові. Відтак, усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ", - пояснила Доломанжи.

Вона зазначила, що Гордійко призначили 22 січня 2024 року і вона відразу не розповідала, де працювала до цього.

"Згадувала лише Прямий. Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному", - говорить колишня працівниця відділу комунікацій ЦГЗ.

Читайте також: У Сербії зареєстрували філію ГО "Другая Украина", яку створив у Росії зрадник Медведчук, - ЗМІ

Вона підкреслила, що в Гордійко не було досвіду у комунікаціях і вона не розуміла, що робить команда.

"Втручалася в усе, уповільнюючи та скасовуючи багато процесів. Тому це призначення виглядає ще дивнішим", - додала Доломанжи.

 У 20-х числах лютого 2024 року команда комунікаційників звернулася до HR-рів і розповіли їм про усі їхні претензії.

"У четвер, 29 лютого, у нашого колективу відбулася зустріч з новим гендиректором Михайлом Росадою (Гордійко призначала інша гендиректорка - Людмила Черненко, яка звільнилася у лютому). Він почав зустріч із заяв про нібито нашу непрофесійність, поширення "інтриг та чуток", а також сказав, що "ми при Януковичі ж усі жили і працювали і нічого". Потім він почав нас звинувачувати у тому, шо ми теж маємо сумнівний бекграунд", - згадує Антоніна.

З її слів, після цього заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька, яка теж була на цій зустрічі, сказала, що "ЦГЗ - аполітична організація". Росада її підтримав і сказав, що минуле людини йому неважливе, головне - професійність.

"Після цього ми шоковані пішли. І за кілька годин написали заяви на звільнення. Загалом звільнилися п’ятеро комунікаційників", - відзначила вона.

Ексголовна фахівчиня з комунікацій Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Кучерява у коментарі ІМІ наголосила на неприпустимості таких призначень:

"Відділ комунікацій Центру звільняється майже повним складом через незгоду з призначенням на посаду керівника людини, яка доклала чимало зусиль до розповсюдження російської пропаганди та відверто просувала наративи і агентів Кремля, працюючи одним з топменеджерів каналу ZIK. Колектив відділу комунікацій вважає неприпустимим призначення у час великої війни людей, які працювали на ворога".

Дар’я Гордійко не відповіла на телефонні дзвінки представниці ІМІ.

Читайте: Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) ЗМІ (1363) ZIK (123) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+74
які ще новиє ліца вам треба?
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04.03.2024 22:06
+58
Зрадники на владних посадах, чітко виконують вказівки з ОПУ зеленського!! Оманщина, себе проявить… Чекали на парад, а тут таке..
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04.03.2024 22:08
+44
Влада Зе щось дуже нагадує владу Яника, на жаль...
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04.03.2024 22:12
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які ще новиє ліца вам треба?
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04.03.2024 22:06 Відповісти
Тут ещё лучший прикол разгоняется. "К подготовке ликвидации президента https://glavred.info/rubric/vladimir-zelenskiy Владимира Зеленского причастны известные российские спецслужбисты Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известные под псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов", заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев https://www.youtube.com/watch?v=ajGFATMjNME&ab_channel=%D0%97%D0%AB%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%AC в интервью Михаилу Зыгарю. Он отметил, что "Петров" и "Боширов" прибыли в Украину в начале полномасштабного вторжения РФ в составе элитной группы ГРУ..." Новичок пополам с коксом. Убойная смесь.


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04.03.2024 22:58 Відповісти
Так не просто собирались убить величайшую соплю, но и изнасиловать противоестественным способом папашу сашу и мамашу римму!
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04.03.2024 23:13 Відповісти
Я бы за эту маму столько не выпил, не говоря уже о папе.
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05.03.2024 09:03 Відповісти
Грозев - он как Бигус. Только масштаб другой. Но ходят одинаково - за конъюнктурой и деньгами.
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05.03.2024 00:07 Відповісти
Все вертається " на кругі своя..."
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05.03.2024 06:05 Відповісти
такі люди потрібні ***** та єрмаку
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05.03.2024 06:31 Відповісти
Зрадники на владних посадах, чітко виконують вказівки з ОПУ зеленського!! Оманщина, себе проявить… Чекали на парад, а тут таке..
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04.03.2024 22:08 Відповісти
Нє користі раді, а токмо волєю вибравшеґо іх "наріда"!
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04.03.2024 22:30 Відповісти
Так "Прямий" ніби не зеленим належить), то яка зрадниця?
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04.03.2024 22:54 Відповісти
Антимайдан напередодні Майдан -3...
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04.03.2024 22:09 Відповісти
Ми тільки прокинулись, а вони вже всьо. І Україна фсьо.
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04.03.2024 22:20 Відповісти
З чого це Україна "фсьо" ? Сама ти "фсьо"
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05.03.2024 06:11 Відповісти
Влада Зе щось дуже нагадує владу Яника, на жаль...
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04.03.2024 22:12 Відповісти
Да што ви токоє ґоворітє!?
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04.03.2024 22:14 Відповісти
Серйозно?
А що ж блазень Януковича та Коломойського повинен був нагадувати у 2019-му?

Черчілля, Рейгана, Наполеона?
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04.03.2024 22:42 Відповісти
А хто вони такі? Нє, ну наполеон - жалкое подобіє нашого найвеличнішого, це дехто із 73% знає. А ті інші двоє?
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04.03.2024 22:56 Відповісти
Хорошо что не долго осталось, я уже дни считаю.
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05.03.2024 00:43 Відповісти
Бидло яке привело до влади аполітичних клоунів зараз певно задоволене. Ну принаймні те, яке залишилось живим після шашликів дворічної давності.
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04.03.2024 22:13 Відповісти
суки
нічого святого
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04.03.2024 22:13 Відповісти
А лише кілька днів тому Зеленський покладав квіти до Меморіалу Небесної Сотні...крінж...лютий...
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04.03.2024 22:32 Відповісти
Звичайний популізм; це саме те, на чому його випхали у президенти.
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05.03.2024 09:20 Відповісти
Привладні роблять усе можливе, щоб мертвечук, за них слова замовив у прутіна… Гроші і зрада.
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04.03.2024 22:15 Відповісти
Москвобидло тишком-нишком бере реванш під протекцією зеленожОПої влади.
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04.03.2024 22:15 Відповісти
Риги при владі.
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04.03.2024 22:15 Відповісти
Так і є. Новиє літца зеленої влади це риги після фейсліфтінгу.
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04.03.2024 22:29 Відповісти
не просто риги, а молоді риги:
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04.03.2024 23:23 Відповісти
Як же відверто ******* ці зелені ублюдки
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04.03.2024 22:22 Відповісти
при зєлєнскіх повспливало усе лайно йануковичів..
залишки 73%вих зебілів - щасливі, бо какаяразніца - "лішЬ би ковбаса потовще"
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04.03.2024 22:28 Відповісти
А хіба тільки зараз повспливало? Воно нормально плавало і при Пороху - телеканали працювали на повну, медвечуки розростались, матеріали і сировину військового призначення успішно продавали кацапам, лише кілька знакових і занадто дратівливих для суспільства фігурантів втекли, але їхні справи жили і процвітали. Я при спілкуванні радив багатьом людям проігнорувати другий тур, але вони мали серйозні аргументи проголосувати проти Пороха, ось і маємо шо маємо. Зараз не звинувачувати один одного потрібно, а об'єднуватись, бо цей срач між зебілами і порохоботами вигідний тільки кацапам.
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05.03.2024 10:05 Відповісти
без монобільшості у Пороха (зрозуміло, що не ідеального) не було шансів проводити радикальні позитивні реформи, які, при бажанні, могла би провести Зєля з її реальною недодиктатурою..
а розпочинати війну всередині України проти опзжопників і того, що потім стало "слугами", Порох не став - це би послабило Україну, а ***** цього тільки й чекало.. і не дочекалося.. але тут йому на допомогу у 2019му прийшов вумний нАріт і руками криворізького сцарька-уклоніста послабив-зруйнував те, що хоч якось почало працювати при попередниках...
ЗИ об"єднуватися з рєзнікоковими баригами, дермаками-кротами, стефанчуками-академіками-жлобами, безумними-тіщенками, "тіхонько ушедшимі в лєс", узурпаторами влади, ворогами свободи слова, реальним антимайданом портнова-татарова...?
- якщо метою стоїть побудувати в Україні нову РоZZію, то з цією ложкою зеленого лайна у діжці українського меду, хтось може і погодитися, але не Українці...
- Зєля навіть реАльний новий ПРАЦЮЮЧИЙ уряд народної довіри, разом з опозицією і реальними технарями-дорослими, сцить оголосити..
- та й більшості в нього вже нема (хоча сам Раду розігнав антиконституційно у 2019му)
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05.03.2024 10:40 Відповісти
Він такий хороший, хоч не ідеальний, не став і отим " не став" привів до влади "хто завгодно аби не Порох". То на благо кому він "не став" кажеш? У президента, якому підпоряковані СБУ та МВД не було шансів? Якщо ти сам в це віриш, то нічим я відрізняєшся від тих залишків 73%.
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05.03.2024 12:18 Відповісти
...бо Порох (сякий-такий, але ж демократ) не робив так, щоб СБУ та МВД при ньому стали "ескадронами смерті" для незручних владі і опозиції, правосуддя - упорото телефонним з патріотами за гратами, а свобода слова - майже зникла..., як хотілося би і робиться Зєлєй-односрачним, разом з дермаком..
та й, мабуть, хтось вже і забув, що тоді був Аваков, а це геть не той, що оце натепер промокашка МВС зелених Кліменко (чи як там його)...
та шо тут, взагалі, писАти?, - притомний і так усе розуміє, без пояснень, а самовпевненому жлобу не доведеш нічого (сказано не про присутніх..))
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05.03.2024 13:23 Відповісти
Притомні розуміють, що випуск банди Гіркіна з оточення в Слов'янську на Донбас і розмінований Чонгар нічим не відрізняються, крім масштабу.
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05.03.2024 22:30 Відповісти
Зрада триває. Здаєтся Дермак та Зеля випробують суспільство на звання терпіл
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04.03.2024 22:34 Відповісти
... І мудрий нарід з честю витримує всі випробування!
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05.03.2024 02:43 Відповісти
Курва ригівська, боїться розмовляти з народом.
зараз ця **** наймає спічрайтера який вигадає слізну історію про те яка вона хароша людина, підкуплять кілька бомжів, які розкажуть казочку про її босоноге дитинство і вуаля, багато ідіотів повірять.
Росада просто пристосуванський виродок. Він і на окупантів працюватиме.
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04.03.2024 22:34 Відповісти
Тут кацапи пруть,тут ці ГНИДИ зелені, ***** країна в оточенні!!!
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04.03.2024 22:35 Відповісти
І вона здохне. Дай Бог.
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04.03.2024 22:38 Відповісти
100%. Років через 40-50.
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05.03.2024 02:44 Відповісти
Зелена команда нагадує ракову пухлину, пускає метастази і можливо настане та стадія після якої потрібно буде тільки оперативне лікування,
ЯКЩО ВОНО ДОПОМОЖЕ ....
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04.03.2024 22:38 Відповісти
А хтось ще думає ,що медведчука обміняли ? Його відпустили ,а лохам зайшло непогано як обмін
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04.03.2024 22:44 Відповісти
ОТЕТА ПОВОРОТ
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04.03.2024 22:48 Відповісти
Наші патріоти йдуть воювати і гинуть! Але за кого??? За оцих усіх при владі, які й далі живуть «мєждусабойчиками», ставлять своїх людей, які є продажними шкурами але готові виконувати завдання їхніх господарів! І не важливо який у тебе бекграунд. А чесних і порядних працівників (патріотів ще й виставляють дурнями!) А простий народ на війні їм потрібенлише щоб захищати їхні маєтки, вілли куплені за вкрадені на посадах гроші (фактично за гроші людей) та їхні жирні посади де можна далі заробляти собі величезні статки. А воїни на фронті не мають нічого, все купують за свої кровʼю зароблені або донати народу! Якщо чесно то вже немає жодних слів!!! Набридло, накипіло! За цієї злочинної влади в українців немає майбутнього! А ви люди аналізуйте й думайте!
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04.03.2024 22:49 Відповісти
Та ну... Ліпєцкая фабріка і тисячі працевлаштованих ригів...
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05.03.2024 00:18 Відповісти
так вона ж вже відмолила гріхи на Прямому
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04.03.2024 22:53 Відповісти
Так це державна установа??? І хто стоїть над цією установою??? єРмаков, татаров...ський, подоляковскій, чи сам зЄлєпукін??? І що взагалі відбувається??? Згадав.......31 березня зЄлєпукін НЕ президент!!!! готується великий шабаш!!!
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04.03.2024 23:13 Відповісти
нові ЗЕпики
читаю новини
відчуття що Говнюкович 2,0
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04.03.2024 23:22 Відповісти
...кадри яника у новій ко манді дуже затребувані, це шокує і дивує одночасно. Совок прогресує.
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04.03.2024 23:32 Відповісти
Зеленський- паскуда, наведи порядок у кадровій політиці !!!
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04.03.2024 23:35 Відповісти
А він чим зайнятий? Для повної узурпації влади, на ВСі посади мають бути призначені колаборанти- українофоби.
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04.03.2024 23:39 Відповісти
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04.03.2024 23:36 Відповісти
Таким нехитрим способом ОПешні не тільки свою людину керівником назначили, а й позбулись патріотів.
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04.03.2024 23:43 Відповісти
Де цю мразь відкопали? Невже слуг не вистачило?
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05.03.2024 00:15 Відповісти
У вас тут відвалилось.
"Згадувала лише Прямий. Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному", - говорить колишня працівниця відділу комунікацій ЦГЗ
Джерело:
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05.03.2024 08:29 Відповісти
А чому в неї літсо всмятку?
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05.03.2024 00:28 Відповісти

Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво уничтожать суверенитет и целостность Украины, по полной воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
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05.03.2024 07:06 Відповісти
А чого ви очікували від Зелі ?
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05.03.2024 07:15 Відповісти
Володя Херпіду продовжує призначати своїх братів і сестрер по крові і духу - тих, хто зраджував, ненавидів і ненавидить Україну і буде зраджувати, як тільки настане момент. Прикладом є абристович, який сказав, як відноситься до українців. Херпіду копія абдристовича, тільки менший, гундосий і має говорити те, що подобається наріду.
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05.03.2024 08:34 Відповісти
А мертвечук в Україну скоро повернеться? А портнов?
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05.03.2024 09:16 Відповісти

ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ И ПРЕДАННЫЕ
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ- КОРРУПЦИОНЕРЫ - ВОРЮГИ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАТИ, ЩО Я ВЕСЬ ВАШ ХОЧ І В ВИГНАННІ
ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ,
КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
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05.03.2024 09:34 Відповісти
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05.03.2024 09:41 Відповісти
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05.03.2024 09:43 Відповісти
 
 