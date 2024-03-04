Пропагандистку Медведчука Гордійко призначили керівницею відділу комунікацій ЦГЗ. На знак протесту звідти звільнилось 5 працівників, - ІМІ
5 співробітників відділу комунікацій держустанови "Центр громадського здоров’я" при МОЗ звільнилися через призначення колишньої шеф-редакторки телеканалу Медведчука ZIK Дар’ї Гордійко новим керівником відділу.
Про це розповіла одна з працівниць відділу, яка звільнилась Антоніна Доломанжи в коментарі Інституту масової інформації, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, разом із колегами вони намагалися донести керівництву неприпустимість перебування Гордійко на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією.
"Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ - аполітична організація", як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Ви чули це? Державна установа у країні, яка воює з Росією, - аполітична. У мене таке не вкладається в голові. Відтак, усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ", - пояснила Доломанжи.
Вона зазначила, що Гордійко призначили 22 січня 2024 року і вона відразу не розповідала, де працювала до цього.
"Згадувала лише Прямий. Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному", - говорить колишня працівниця відділу комунікацій ЦГЗ.
Вона підкреслила, що в Гордійко не було досвіду у комунікаціях і вона не розуміла, що робить команда.
"Втручалася в усе, уповільнюючи та скасовуючи багато процесів. Тому це призначення виглядає ще дивнішим", - додала Доломанжи.
У 20-х числах лютого 2024 року команда комунікаційників звернулася до HR-рів і розповіли їм про усі їхні претензії.
"У четвер, 29 лютого, у нашого колективу відбулася зустріч з новим гендиректором Михайлом Росадою (Гордійко призначала інша гендиректорка - Людмила Черненко, яка звільнилася у лютому). Він почав зустріч із заяв про нібито нашу непрофесійність, поширення "інтриг та чуток", а також сказав, що "ми при Януковичі ж усі жили і працювали і нічого". Потім він почав нас звинувачувати у тому, шо ми теж маємо сумнівний бекграунд", - згадує Антоніна.
З її слів, після цього заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька, яка теж була на цій зустрічі, сказала, що "ЦГЗ - аполітична організація". Росада її підтримав і сказав, що минуле людини йому неважливе, головне - професійність.
"Після цього ми шоковані пішли. І за кілька годин написали заяви на звільнення. Загалом звільнилися п’ятеро комунікаційників", - відзначила вона.
Ексголовна фахівчиня з комунікацій Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Кучерява у коментарі ІМІ наголосила на неприпустимості таких призначень:
"Відділ комунікацій Центру звільняється майже повним складом через незгоду з призначенням на посаду керівника людини, яка доклала чимало зусиль до розповсюдження російської пропаганди та відверто просувала наративи і агентів Кремля, працюючи одним з топменеджерів каналу ZIK. Колектив відділу комунікацій вважає неприпустимим призначення у час великої війни людей, які працювали на ворога".
Дар’я Гордійко не відповіла на телефонні дзвінки представниці ІМІ.
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А що ж блазень Януковича та Коломойського повинен був нагадувати у 2019-му?
Черчілля, Рейгана, Наполеона?
нічого святого
залишки 73%вих зебілів - щасливі, бо какаяразніца - "лішЬ би ковбаса потовще"
а розпочинати війну всередині України проти опзжопників і того, що потім стало "слугами", Порох не став - це би послабило Україну, а ***** цього тільки й чекало.. і не дочекалося.. але тут йому на допомогу у 2019му прийшов вумний нАріт і руками криворізького сцарька-уклоніста послабив-зруйнував те, що хоч якось почало працювати при попередниках...
ЗИ об"єднуватися з рєзнікоковими баригами, дермаками-кротами, стефанчуками-академіками-жлобами, безумними-тіщенками, "тіхонько ушедшимі в лєс", узурпаторами влади, ворогами свободи слова, реальним антимайданом портнова-татарова...?
- якщо метою стоїть побудувати в Україні нову РоZZію, то з цією ложкою зеленого лайна у діжці українського меду, хтось може і погодитися, але не Українці...
- Зєля навіть реАльний новий ПРАЦЮЮЧИЙ уряд народної довіри, разом з опозицією і реальними технарями-дорослими, сцить оголосити..
- та й більшості в нього вже нема (хоча сам Раду розігнав антиконституційно у 2019му)
та й, мабуть, хтось вже і забув, що тоді був Аваков, а це геть не той, що оце натепер промокашка МВС зелених Кліменко (чи як там його)...
та шо тут, взагалі, писАти?, - притомний і так усе розуміє, без пояснень, а самовпевненому жлобу не доведеш нічого (сказано не про присутніх..))
зараз ця **** наймає спічрайтера який вигадає слізну історію про те яка вона хароша людина, підкуплять кілька бомжів, які розкажуть казочку про її босоноге дитинство і вуаля, багато ідіотів повірять.
Росада просто пристосуванський виродок. Він і на окупантів працюватиме.
ЯКЩО ВОНО ДОПОМОЖЕ ....
читаю новини
відчуття що Говнюкович 2,0
"Згадувала лише Прямий. Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному", - говорить колишня працівниця відділу комунікацій ЦГЗ
Джерело:
Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво уничтожать суверенитет и целостность Украины, по полной воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ И ПРЕДАННЫЕ
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ- КОРРУПЦИОНЕРЫ - ВОРЮГИ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАТИ, ЩО Я ВЕСЬ ВАШ ХОЧ І В ВИГНАННІ
ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ,
КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!